CGTN : les vaccins chinois COVID-19 se sont avérés sûrs et efficaces grâce aux essais et aux données

PÉKIN, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Les vaccins COVID-19 produits en Chine ont été prouvés sûrs et efficaces par des essais cliniques et des données du monde réel. Les vaccins ont contribué à sauver des personnes en Chine et dans le monde entier, ce qui constitue un accomplissement irréversible et ne peut être remis en cause par les négationnistes.

Diverses options

La Chine est le seul pays à disposer de vaccins COVID-19 développés par des voies techniques multiples qui fonctionnent de différentes manières.

Outre les vaccins à ARNm qui font appel à une nouvelle technologie, comme le produit de Pfizer Inc., les gens peuvent également choisir les vaccins inactivés traditionnels, qui ont fait leurs preuves et sont devenus la norme en Chine.

Les entreprises chinoises ont également fabriqué des vaccins à vecteur viral et des vaccins à sous-unité protéique afin de donner plus d'options aux gens.

Outre le mécanisme d'action, les vaccins chinois se présentent également sous différentes formes – piqûres, inhalateurs et sprays nasaux – au cas où vous préféreriez l'une d'entre elles.

Au total, il existe actuellement 13 produits vaccinaux disponibles en Chine.

La sécurité avant tout

« La Chine met toujours en avant la sécurité des vaccins », a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse régulière vendredi. « Les vaccins fabriqués en Chine ont un bon bilan de sécurité avec un taux d'événements indésirables globalement faible. »

Des milliards de personnes ont reçu les vaccins chinois, ce qui constitue une preuve irréfutable de la sécurité des vaccins. Au 12 janvier, plus de 1,3 milliard de personnes en Chine ont reçu plus de 3,4 milliards de doses de vaccins, dont plus de 241 millions sont âgées de plus de 60 ans.

Selon les statistiques du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC), 188 cas d'effets indésirables graves ont été signalés du 15 décembre 2020 au 30 avril 2021 sur le continent chinois après l'administration d'un total de 265 millions de doses de vaccin COVID-19, avec un taux de 0,07 pour 100 000 doses. Les CDC ont qualifié ce taux « d'extrêmement rare »

Trois des produits vaccinaux chinois figurent sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le CoronaVac de Sinovac est le seul vaccin de la liste dont l'utilisation est recommandée pour les enfants âgés de trois à quatre ans. En août 2022, le CoronaVac a été approuvé par les autorités de réglementation du Chili et de Hong Kong (Chine) pour être utilisé sur les bébés de six mois.

Une efficacité solide

Selon la loi chinoise, un vaccin doit passer par des essais cliniques pour obtenir l'approbation du gouvernement, au cours desquels son efficacité doit être scientifiquement prouvée. De nombreux vaccins chinois, comme les produits de Sinopharm et Sinovac, ont été testés sur différentes races de personnes.

Lors d'un essai de phase III du CoronaVac en Turquie, auquel ont participé plus de 10 000 personnes, deux doses du vaccin ont donné une efficacité de 83,5 %. Les chercheurs ont déclaré que le vaccin « est très efficace et présente un bon profil de sécurité et de tolérance ».

Selon l'OMS, un vaste essai multinational de phase III du vaccin de Sinopharm a également démontré une efficacité de 79 % contre l'hospitalisation, ce qui est suffisamment élevé pour que l'organisation le recommande.

Lorsque l'OMS a inscrit le premier vaccin chinois sur la liste des vaccins à utiliser en cas d'urgence en mai 2021, le chef de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu'elle avait inclus le produit pour sa « sécurité, son efficacité et sa qualité ».

Par rapport aux autres vaccins fabriqués par Moderna et Pfizer à cette période, le vaccin inactif de la Chine présentait un avantage : il peut être stocké et transporté dans un réfrigérateur standard à 2-8 degrés Celsius. Il est particulièrement adapté aux pays en développement qui ne disposent pas d'installations de stockage et de transport de vaccins suffisantes pour stocker de grandes quantités de vaccins à basse température.

Aider le monde

La Chine a donné et exporté une grande quantité de ses vaccins COVID-19, assumant ainsi sa responsabilité internationale, surtout lorsque certains des pays les plus développés stockaient des vaccins pour leur propre population.

Selon l'entreprise d'analyse de données Airfinity, les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont exporté presque aucun de leurs stocks de vaccins à la fin du mois de mars 2021. Emmanuel Macron, président de la France, alliée des États-Unis, a exhorté les États-Unis à lever leurs restrictions sur l'exportation des vaccins et des ingrédients du COVID-19 en mai 2021, lorsque plus de la moitié des personnes aux États-Unis auront reçu au moins une dose.

Plus de 120 pays et organisations internationales ont reçu plus de 2,2 milliards de doses de vaccins fabriqués en Chine. Des personnes de plus de 100 pays ont utilisé des produits vaccinaux chinois, parmi lesquelles des dirigeants de plus de 30 pays.

Les vaccins chinois sont des réalisations précieuses de la lutte du pays contre le COVID-19, qui a également bénéficié aux populations de nombreux autres pays. Ces contributions ne doivent pas être discréditées ou déformées.

Lien : https://news.cgtn.com/news/2023-01-17/China-s-COVID-19-vaccines-proven-safe-effective-by-trials-and-data-1gFeDhuFJ0k/index.html

