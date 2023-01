PEKING, 17. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Vakcíny proti covidu-19 vyráběné v Číně se na základě klinických studií a údajů z praxe ukázaly jako bezpečné a účinné. Vakcíny pomohly zachránit lidi v Číně i po celém světě, což je nezvratný úspěch, který nelze zpochybnit odpůrci.

Různé možnosti

Čína je jedinou zemí, která má vakcíny proti covidu-19 vyvinuté několika technickými metodami –fungují různými způsoby.

Kromě mRNA vakcín, které využívají novou technologii jako produkt společnosti Pfizer Inc., si lidé mohou vybrat také dobře vyzkoušené, tradiční inaktivované vakcíny, které se v Číně ukázaly jako hlavní proud.

Čínské společnosti také vyráběly vakcíny s virovými vektory a vakcíny s proteinovými podjednotkami, aby lidé měli více možností.

Kromě mechanismu účinku se čínské vakcíny dodávají také v různých formách - injekce, inhalátory a nosní spreje - pro případ, že byste některou z nich upřednostnili.

V současné době je v Číně k dispozici celkem 13 vakcín.

Bezpečnost na prvním místě

"Čína vždy klade na první místo bezpečnost vakcín," uvedl v pátek na pravidelné tiskové konferenci mluvčí ministerstva zahraničních věcí Wang Wenbin. "Vakcíny vyrobené v Číně mají dobré výsledky v oblasti nezávadnosti s celkově nízkým počtem nežádoucích účinků."

Čínské očkovací látky si vzaly miliardy lidí, což je pádný důkaz bezpečnosti vakcín. K 12. lednu si více než 1,3 miliardy lidí v Číně vzalo přes 3,4 miliardy dávek vakcín, přičemž více než 241 milionů z nich je starších 60 let.

Podle statistik čínského Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo v období od 15. prosince 2020 do 30. dubna 2021 na čínské pevnině po podání celkem 265 milionů dávek vakcíny proti covidu-19 hlášeno 188 případů závažných nežádoucích účinků s četností 0,07 na 100.000 dávek. CDC tuto četnost označilo za "extrémně vzácnou".

Tři z čínských vakcín jsou na seznamu Světové zdravotnické organizace (WHO) pro mimořádné použití. Vakcína CoronaVac společnosti Sinovac je jedinou vakcínou na seznamu, která je doporučena k použití u dětí ve věku od tří do čtyř let. V srpnu 2022 byla vakcína CoronaVac schválena regulačními orgány v Chile a čínském Hongkongu k použití u šestiměsíčních dětí.

Solidní účinnost

Podle čínských zákonů musí vakcína projít klinickými zkouškami, aby mohla být schválena vládou, během nichž musí být vědecky prokázána její účinnost. Mnoho čínských vakcín, jako například produkty společností Sinopharm a Sinovac, bylo testováno mezi různými lidskými rasami.

Ve fázi III testování vakcíny CoronaVac v Turecku, které se zúčastnilo více než 10.000 osob, byla účinnost dvou dávek vakcíny 83,5 %. Výzkumníci uvedli, že vakcína "má vysokou účinnost s dobrým bezpečnostním a tolerančním profilem".

Podle WHO prokázala rozsáhlá studie vakcíny Sinopharm ve fázi III, která probíhala ve více zemích, rovněž 79procentní účinnost proti hospitalizacím, což je dostatečně vysoká hodnota na to, aby od organizace dostala doporučení.

Když WHO v květnu 2021 zařadila první čínskou vakcínu pro nouzové použití, šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že výrobek zařadila pro jeho "bezpečnost, účinnost a kvalitu".

Ve srovnání s ostatními vakcínami, které v té době vyráběly společnosti Moderna a Pfizer, měla neaktivní vakcína z Číny výhodu: lze ji skladovat a přepravovat ve standardní chladničce při teplotě 2-8 stupňů Celsia. Je vhodná zejména pro rozvojové země s nedostatečnými skladovacími a přepravními zařízeními pro skladování velkého množství vakcín při nízkých teplotách.

Pomoc světu

Čína darovala a vyvezla velké množství svých vakcín proti covidu-19, čímž splnila svou mezinárodní odpovědnost, zejména když některé z nejrozvinutějších zemí vytvořily zásoby vakcín pro své vlastní obyvatele.

Podle údajů analytické společnosti Airfinity nevyvezly Spojené státy a Velká Británie do konce března 2021 téměř žádné ze svých zásob vakcín. Emmanuel Macron, prezident amerického spojence Francie, vyzval USA, aby upustily od omezení vývozu vakcín a přísad proti covidu-19 v květnu 2021, kdy více než polovina lidí v USA dostala alespoň jednu dávku.

Více než 120 zemí a mezinárodních organizací obdrželo přes 2,2 miliardy dávek vakcín vyrobených v Číně. Lidé ve více než 100 zemích použili čínské vakcíny, mezi nimiž jsou vedoucí představitelé více než 30 zemí.

Čínské vakcíny jsou cenným výdobytkem boje země proti covidu-19, z něhož měli prospěch i lidé v mnoha dalších zemích. Tyto příspěvky by neměly být diskreditovány nebo zkreslovány.

