CGTN : Peng Liyuan assiste à la réunion des conjoints des dirigeants du G20 à Bali

PÉKIN, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a assisté mardi à un événement des épouses des dirigeants du G20 à Bali, en Indonésie.

La Première dame indonésienne Iriana Joko Widodo, organisatrice de l'événement, a accueilli Mme Peng à son arrivée. Avec les épouses d'autres dirigeants, Peng a assisté à des spectacles de danse aux caractéristiques balinaises et a pris une photo de groupe.

Accompagnée d'Iriana, Peng a assisté à des expositions d'instruments de musique locaux, de costumes, de produits en rotin, de broderies et d'aliments écologiques. Elle a également assisté au processus de production de l'artisanat traditionnel indonésien, notamment le tissage de feuilles de palmier et l'estampage de motifs du logo du sommet du G20 et de fleurs sur un sac tissé.

Au cours de l'événement, Mme Peng a apprécié l'idée de l'Indonésie de combiner l'artisanat avec l'autonomisation des femmes, l'éradication de la pauvreté et la conservation écologique. Elle a noté que les deux pays pouvaient renforcer leur coopération dans des domaines connexes et contribuer à la réduction de la pauvreté industrielle régionale et à la protection de l'environnement.

Ces dernières années, la communication culturelle entre la Chine et l'Indonésie a été renforcée. En 2021, un atelier de musique de gamelan, l'une des formes les plus populaires de la musique traditionnelle indonésienne qui comprend des xylophones, des tambours, des gongs et d'autres instruments, a été ouvert à l'université des arts de Guangxi, dans le sud de la Chine, permettant ainsi aux Chinois d'apprendre et d'apprécier la musique locale.

En novembre 2022, quatre livres ont été publiés en Indonésie lors de la Foire internationale du livre d'Indonésie par la société chinoise Social Sciences Academic Press et Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Les livres, dont « The Chinese Dream and the Chinese Road », « Hope for a Populous Nation », « 2050: China's Low-carbon Economic Transition » et « On the Agricultural Transition of a Big Country » sont les derniers résultats d'un projet de traduction littéraire entrepris par les deux pays. Dans le cadre de ce projet, davantage de livres relatant le développement et le patrimoine culturel de la Chine entrent en Indonésie.

Avec l'amélioration de l'environnement éducatif, de plus en plus d'étudiants indonésiens choisissent de venir en Chine pour poursuivre leurs études dans différents domaines ces dernières années. En 2021, environ 15 000 Indonésiens étudiaient en Chine. Si la Chine fait partie des pays préférés des Indonésiens pour parfaire leur éducation, des étudiants chinois ont également étudié dans les universités indonésiennes.

Les peuples chinois et indonésien entretiennent une amitié de longue date, et les deux pays ont connu de solides échanges entre les peuples ces dernières années, a déclaré M. Peng lors d'une rencontre avec la première dame indonésienne Iriana Joko Widodo en juillet 2022.

L'Indonésie offre des politiques sans visa aux touristes chinois depuis 2015, leur permettant de rester dans le pays au maximum 30 jours. En 2018, plus de 2,1 millions de touristes de la Chine continentale ont visité l'Indonésie, représentant 13,52 % de tous ses visiteurs internationaux, selon les données du Bureau national des statistiques du pays.

