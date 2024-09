CGTN : Poursuite conjointe de la modernisation : la Chine et l'Afrique ouvrent un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté à l'avenir commun

PÉKIN, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le chemin de fer Tanzanie-Zambie (TAZARA), long de 1 860 km, qui relie Dar es Salaam, en Tanzanie, à New Kapiri Mposhi, en Zambie, rappelle les relations de longue date entre la Chine et la Tanzanie.

Au cours de ses 48 années d'exploitation, le chemin de fer a transporté plus de 30 millions de tonnes de marchandises et plus de 40 millions de passagers, devenant ainsi une artère vitale qui assure le fonctionnement économique et le développement de la Tanzanie, de la Zambie et des régions avoisinantes.

Mercredi, les dirigeants des trois pays ont assisté à la signature d'un protocole d'accord sur le projet de revitalisation du chemin de fer TAZARA, qui vise à améliorer le réseau de transport intermodal rail-mer en Afrique de l'Est.

Dans cette nouvelle ère, la Chine a continué d'offrir de nouvelles opportunités aux pays africains et est restée attachée à l'orientation générale de la confiance mutuelle, des bénéfices mutuels, de l'apprentissage mutuel et de l'assistance mutuelle dans le développement des relations entre la Chine et l'Afrique.

Dans un discours prononcé jeudi lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le président chinois Xi Jinping a salué le fait que la Chine et l'Afrique deviennent plus fortes et plus résilientes ensemble, avec des retombées positives tangibles pour les Chinois et les Africains, et sont le parfait exemple d'un nouveau type de relations internationales.

M. Xi a annoncé que les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des liens diplomatiques avec la Chine sont hissées au rang des relations stratégiques et que les relations Chine-Afrique sont à présent généralement décrites comme une communauté Chine-Afrique solide avec un avenir commun pour la nouvelle ère.

Coopération florissante entre la Chine et l'Afrique

Depuis sa création en 2000, le FOCAC n'a cessé de promouvoir le développement rapide des relations entre la Chine et l'Afrique, donnant ainsi un excellent exemple de coopération Sud-Sud et de coopération internationale avec l'Afrique.

Au cours des 24 dernières années, la coopération pratique entre la Chine et l'Afrique a donné des résultats fructueux et les échanges dans divers domaines ont connu une activité sans précédent.

Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique est passé de 10,5 milliards de dollars en 2000 à 282,1 milliards de dollars en 2023 et a donc été multiplié par près de 26. À la fin de l'année 2023, le stock d'investissements directs de la Chine en Afrique avait dépassé 40 milliards de dollars.

Entre-temps, les deux parties ont coopéré à la construction et à l'amélioration de près de 100 000 kilomètres de routes, de plus de 10 000 kilomètres de voies ferrées, de près d'un millier de ponts et d'une centaine de ports. Cinquante-deux pays africains et la Commission de l'Union africaine ont signé des documents avec la Chine sur la coopération dans le cadre de la ceinture et la route.

Avec l'aide de la Chine, la construction de plusieurs routes, ponts et ports a favorisé la connectivité sur le continent africain. Le chemin de fer à écartement standard Mombasa-Nairobi a, par exemple, considérablement réduit les coûts de transport et la durée des trajets, ce qui a favorisé les échanges et le commerce. Le chemin de fer Addis-Abeba - Djibouti relie l'Éthiopie, pays enclavé, au port de Djibouti, permettant ainsi un meilleur accès aux marchés internationaux.

Dans l'espoir d'approfondir la coopération entre la Chine et l'Afrique et d'être le fer de lance de la modernisation du Sud, M. Xi a déclaré que la Chine était prête à travailler avec l'Afrique pour mettre en œuvre dix plans d'action de partenariat au cours des trois prochaines années, couvrant les domaines de l'apprentissage mutuel entre les civilisations, de la prospérité commerciale, de la coopération de la chaîne industrielle, de la connectivité, de la coopération au développement, de la santé, de l'agriculture et des moyens de subsistance, des échanges culturels et entre les peuples, du développement vert et de la sécurité commune.

La Chine élargira l'accès au marché pour les produits agricoles africains, fera avancer la zone pilote pour une coopération économique et commerciale approfondie entre la Chine et l'Afrique, et réalisera 30 projets de connectivité des infrastructures en Afrique, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la Chine enverrait 2 000 travailleurs médicaux en Afrique, lancerait 20 programmes sur les installations sanitaires et le traitement du paludisme, et enverrait 500 experts agricoles pour renforcer les capacités sanitaires et agricoles dans les pays africains.

Une voie commune vers la modernisation

Dans cette nouvelle ère, la Chine et l'Afrique se sont engagées à construire une communauté plus soudée avec un avenir commun et à devenir des compagnons de route dans l'exploration de la voie de la modernisation.

La Chine a aidé l'Afrique à résoudre des problèmes de développement tels que le retard des infrastructures, les pénuries alimentaires et les pénuries de talents, tandis que l'entrée en Afrique a également permis aux entreprises chinoises d'étendre leurs marchés à l'étranger.

Par exemple, dans la région côtière de la Tanzanie, l'entreprise chinoise Sapphire Float Glass Factory dessert le marché local et exporte du verre flotté vers six autres pays africains. Inauguré en septembre 2023, le projet devrait générer jusqu'à 1 650 emplois directs et 6 000 emplois indirects lorsqu'il atteindra sa pleine capacité de production. L'usine a créé 1 012 emplois directs pour les résidents et 3 857 emplois indirects.

Dans le domaine de l'agriculture, la Chine a établi 24 centres de démonstration de technologies agricoles en Afrique ces dix dernières années et a introduit plus de 300 technologies agricoles avancées, augmentant les rendements des cultures locales de 30 à 60 % en moyenne au profit de plus d'un million d'agriculteurs sur le continent.

Actuellement, plus de 200 entreprises chinoises poursuivent leurs investissements dans le secteur agricole africain, avec un stock d'investissement cumulé dépassant le milliard de dollars. Ces investissements couvrent différents domaines, notamment les fournitures et les machines agricoles, l'agriculture, la transformation et la vente.

« Sur la voie de la modernisation, personne, et aucun pays, ne doit être laissé pour compte », a déclaré M. Xi lors de la cérémonie d'ouverture du sommet 2024 du FOCAC, appelant à faire progresser conjointement une modernisation juste et équitable, ouverte et gagnant-gagnant, donnant la priorité au peuple, caractérisée par la diversité et l'inclusion, respectueuse de l'environnement et étayée par la paix et la sécurité.

« La poursuite conjointe de la modernisation par la Chine et l'Afrique déclenchera une vague de modernisation dans les pays du Sud et ouvrira un nouveau chapitre dans notre quête d'une communauté ayant un avenir commun pour l'humanité », a-t-il déclaré.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-05/China-Africa-eye-new-chapter-in-building-community-with-shared-future-1wDYAx3CGLm/p.html