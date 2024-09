CGTN: wspólne dążenie do modernizacji: Chiny i Afryka rozpoczynają nowy rozdział w budowaniu społeczności o wspólnej przyszłości

PEKIN, 6 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Licząca 1860 km linia kolejowa Tanzania-Zambia Railway Authority (TAZARA), biegnąca od Dar es Salaam w Tanzanii do New Kapiri Mposhi w Zambii, stanowi przypomnienie o długotrwałych relacjach między Chinami a Tanzanią.

W ciągu 48 lat swojej działalności kolej przewiozła ponad 30 milionów ton ładunków oraz przetransportowała ponad 40 milionów pasażerów, stając się kluczową arterią zapewniającą gospodarcze funkcjonowanie i rozwój Tanzanii, Zambii oraz okolicznych obszarów.

W środę liderzy trzech krajów wspólnie byli świadkami podpisania memorandum porozumienia w sprawie projektu rewitalizacji kolei TAZARA mającego na celu dalsze usprawnienie sieci transportu intermodalnego kolej - morze we wschodniej Afryce.

W nowej erze Chiny oferowały nowe możliwości krajom afrykańskim, pozostając wierne kierunkowi wzajemnego zaufania, obopólnych korzyści, wzajemnego uczenia się i pomocy w rozwijaniu relacji chińsko-afrykańskich.

Prezydent Chin Xi Jinping, wygłaszając w czwartek przemówienie programowe podczas ceremonii otwarcia szczytu Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej (FOCAC) w 2024 r., podkreślił, że Chiny i Afryka stają się coraz silniejsze i bardziej odporne, przynosząc wymierne korzyści Chińczykom i Afrykanom oraz dając wspaniały przykład nowego rodzaju stosunków międzynarodowych.

Xi ogłosił, że dwustronne relacje między Chinami a wszystkimi krajami afrykańskimi utrzymującymi stosunki dyplomatyczne z Chinami zostaną podniesione do poziomu strategicznego partnerstwa, a ogólna charakterystyka stosunków chińsko-afrykańskich zostanie podniesiona do poziomu „całosezonowej" wspólnoty chińsko-afrykańskiej o wspólnej przyszłości na nową erę.

Kwitnąca współpraca Chiny-Afryka

Od momentu powstania w 2000 roku Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej (FOCAC) nieustannie promuje dynamiczny rozwój relacji między Chinami a Afryką, stając się wzorcowym przykładem współpracy Południe-Południe oraz współpracy międzynarodowej z Afryką.

W ciągu ostatnich 24 lat praktyczna współpraca chińsko-afrykańska przyniosła obfite rezultaty, a wymiana w różnych dziedzinach była bezprecedensowo intensywna.

Wartość handlu między Chinami a Afryką wzrosła z 10,5 miliarda dolarów w 2000 roku do 282,1 miliarda dolarów w 2023 roku, co oznacza prawie 26-krotny wzrost. Na koniec 2023 roku zasoby bezpośrednich inwestycji Chin w Afryce przekroczyły 40 miliardów dolarów.

Jednocześnie obie strony współpracowały przy budowie i modernizacji niemal 100 000 kilometrów dróg, ponad 10 000 kilometrów linii kolejowych, blisko tysiąca mostów i stu portów. 52 kraje afrykańskie oraz Komisja Unii Afrykańskiej podpisały z Chinami dokumenty dotyczące współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku.

Dzięki pomocy Chin budowa wielu dróg, mostów i portów przyczyniła się do poprawy łączności na kontynencie afrykańskim. Przykładem jest Kolej Normalnotorowa Mombasa-Nairobi, która znacznie obniżyła koszty transportu i skróciła czas podróży, wspierając handel i działalność gospodarczą. Kolej Addis Abeba-Dżibuti łączy bez dostępu do morza Etiopię z portem w Dżibuti, umożliwiając większy dostęp do rynków międzynarodowych.

W dążeniu do pogłębienia współpracy chińsko-afrykańskiej i przewodzenia modernizacji Globalnego Południa, Xi Jinping zapowiedział, że Chiny są gotowe współpracować z Afryką w celu realizacji dziesięciu planów działania partnerskiego w ciągu najbliższych trzech lat. Plany te obejmują: wzajemne uczenie się między cywilizacjami, rozwój handlu, współpracę w zakresie łańcuchów przemysłowych, łączność, współpracę na rzecz rozwoju, zdrowie, rolnictwo i poprawę warunków życia, wymianę kulturalną i międzyludzką, zielony rozwój oraz wspólne bezpieczeństwo.

Chiny zwiększą dostęp do swojego rynku dla afrykańskich produktów rolnych, będą kontynuować rozwój strefy pilotażowej dla pogłębionej współpracy gospodarczej i handlowej oraz zrealizują 30 projektów związanych z infrastrukturą na rzecz poprawy łączności w Afryce.

Xi dodał, że Chiny wyślą do Afryki 2000 pracowników medycznych, uruchomią 20 programów dotyczących infrastruktury zdrowotnej i leczenia malarii oraz wyślą 500 ekspertów rolnych, aby wzmocnić zdolności zdrowotne i rolnicze afrykańskich krajów.

Wspólna droga ku modernizacji

W nowej erze Chiny i Afryka zobowiązały się do budowania bliższej wspólnoty o wspólnej przyszłości i stania się towarzyszami w poszukiwaniu drogi do modernizacji.

Chiny pomogły Afryce w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, takich jak opóźnienia w infrastrukturze, niedobór żywności oraz brak wykwalifikowanych kadr, a jednocześnie obecność Chin na kontynencie stworzyła szanse dla chińskich firm na ekspansję zagraniczną.

Na przykład w nadmorskim regionie Tanzanii chińska fabryka Sapphire Float Glass, doinwestowana przez Chiny, obsługuje lokalny rynek oraz eksportuje szkło float do sześciu innych afrykańskich krajów. Zakład, otwarty we wrześniu 2023 roku, miał na celu stworzenie do 1650 bezpośrednich i 6000 pośrednich miejsc pracy po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej. Do tej pory fabryka stworzyła 1012 bezpośrednich miejsc pracy dla mieszkańców oraz 3857 pośrednich.

W sektorze rolnictwa Chiny w ciągu ostatniej dekady założyły w Afryce 24 centra demonstracyjne technologii rolniczych i wprowadziły ponad 300 zaawansowanych technologii, zwiększając lokalne plony o 30 do 60 procent. Skorzystało z tego ponad milion rolników na całym kontynencie.

Obecnie ponad 200 chińskich przedsiębiorstw kontynuuje inwestycje w afrykański sektor rolnictwa, a skumulowana wartość tych inwestycji przekroczyła miliard dolarów. Obejmują one różne obszary, takie jak dostawy rolnicze i maszyny, uprawy, przetwórstwo i sprzedaż.

„Na drodze do modernizacji nikt, ani żaden kraj, nie powinien być pozostawiony w tyle" - powiedział Xi Jinping podczas ceremonii otwarcia szczytu FOCAC 2024, wzywając do wspólnego promowania modernizacji, która jest sprawiedliwa, otwarta, korzystna dla obu stron, stawia ludzi na pierwszym miejscu, cechuje się różnorodnością i inkluzyjnością, jest przyjazna dla środowiska oraz oparta na pokoju i bezpieczeństwie.

Wspólne dążenie Chin i Afryki do unowocześnienia zapoczątkuje falę modernizacji na Globalnym Południu i otworzy nowy rozdział w naszym dążeniu do budowania społeczności o wspólnej przyszłości dla całej ludzkości.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-05/China-Africa-eye-new-chapter-in-building-community-with-shared-future-1wDYAx3CGLm/p.html