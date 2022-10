CGTN: 20º Congresso Nacional do PCCh: a última década assiste ao sucesso das políticas étnicas do PCCh

PEQUIM, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Dentre os 2.296 delegados que foram eleitos para participar do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), 264, ou 11,5% do total, fazem parte de 40 grupos étnicos minoritários.

Um dia após a sessão de abertura do congresso, Xi Jinping participou, na segunda-feira, de uma discussão em grupo com delegados da Região Autônoma de Guangxi Zhuang, no sul da China, que abriga a maior população de minorias étnicas do país.

O presidente conclamou o povo chinês de todos os grupos étnicos a permanecerem tão unidos quanto "um peça de aço duro" sob a liderança do PCCh e a se unirem como uma única mente para impulsionar o navio gigante do rejuvenescimento nacional em meio aos ventos e às ondas para chegar ao seu destino.

Segundo afirmou, o 20º Congresso Nacional do PCCh aponta ainda mais a direção para o desenvolvimento do partido e da causa do país e atua como uma declaração política e programa de ação para o Partido unir o povo chinês com o objetivo de defender e desenvolver o socialismo com características chinesas.

Ao saudar as conquistas que Guangxi obteve na redução da pobreza, reforma econômica, proteção ambiental e em outras áreas desde o 18º Congresso Nacional do PCCh em 2012, Xi declarou que elas dizem muito sobre o sucesso das políticas étnicas do partido e do sistema de autonomia étnica regional, progresso que é um símbolo vívido das grandes mudanças ocorridas na China nos primeiros dez anos da nova era.

Desenvolvimento de Guangxi

Em abril, Xi foi eleito por unanimidade o representante do Congresso na unidade eleitoral da região autônoma de Guangxi Zhuang, uma das 38 unidades eleitorais que representam os mais de 96 milhões de membros do partido em todo o país.

Uma região habitada predominantemente por minorias étnicas no sul da China que faz fronteira com o Vietnã, Guangxi é considerada uma importante parada para o comércio transfronteiriço com o Sudeste Asiático. A região desenvolveu laços econômicos mais estreitos com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em meio à abertura mais ampla da China.

O impulso foi visível durante a 19ª China-ASEAN Expo em setembro, durante a qual foram assinados um recorde de 267 acordos nacionais e internacionais, com um investimento de mais de 400 bilhões de yuans, ou cerca de 57 bilhões de dólares, um aumento de 37% em relação ao ano passado.

Em novembro de 2020, Guangxi erradicou a pobreza de todos os seus 54 condados atingidos pela pobreza, quando os últimos oito condados pobres da região, incluindo seis condados de minorias étnicas autônomos, eliminaram a pobreza absoluta.

A participação de Xi na eleição em áreas fronteiriças com uma grande população étnica minoritária, e de outros líderes em antigas áreas de bases revolucionárias e regiões importantes onde as estratégias de desenvolvimento em nível nacional são implementadas, foi um exemplo para as principais autoridades.

A eleição dos líderes como delegados nas respectivas unidades eleitorais e a participação deles nas discussões em grupo das delegações correspondentes contribui para fortalecer a orientação, promover o desenvolvimento de alta qualidade, ampliar a implementação das principais iniciativas de desenvolvimento nacional, bem como para transformar a China em um país socialista moderno em todos os aspectos.

Um forte senso de comunidade para a nação chinesa

Ao apresentar um relatório no 20º Congresso Nacional do PCCh no domingo, Xi enfatizou a importância de se fazer esforços para forjar um forte senso de comunidade para a nação chinesa.

A China é um estado multiétnico unificado. Os objetivos das políticas étnicas do PCCh são ampliar o senso de identidade da nação chinesa, sempre mantendo a integridade e unificação do país, e que todos os grupos étnicos trabalhem em conjunto para a prosperidade e o desenvolvimento comuns.

O sistema de autonomia étnica regional significa que áreas com grandes populações de minorias étnicas devem praticar a autonomia regional, estabelecer órgãos autônomos e exercer o poder do autogoverno sob a liderança unificada do estado. Esse sistema político básico é claramente especificado na Constituição do país e em sua Lei de Autonomia Étnica Regional.

De acordo com um artigo divulgado em 2021, as áreas de minorias étnicas fizeram progressos notáveis no combate à pobreza. De 2016 a 2020, nas cinco regiões autônomas – Mongólia Interior, Tibete, Ningxia, Xinjiang e Guangxi – e três províncias com grandes populações multiétnicas – Guizhou, Yunnan e Qinghai – o número de moradores pobres caiu 15,6 milhões.

A pobreza extrema foi eliminada em todos os 28 grupos étnicos minoritários com uma pequena população, segundo o artigo.

