CGTN: a China reitera os compromissos com as mudanças climáticas, diz que os esforços estão sendo feitos

"A China fez da cooperação na civilização ecológica uma prioridade do Cinturão e Rota da construção conjunta e promoveu uma série de iniciativas verdes", observou o presidente, acrescentando que a China hospedará a 15ª reunião da Conferência na Convenção sobre Diversidade Biológica em outubro.

Controle e paralização do consumo de carvão

Xi disse aos outros líderes mundiais que ações concretas já estavam sendo tomadas na cúpula. "A China integrou o objetivo à construção da civilização ecológica e está realizando um plano de ação para atingir o pico das emissões de carbono até 2030."

"Durante o período do 14º Plano Quinquenal (2021-2025), controlaremos rigorosamente o crescimento do consumo de carvão e reduziremos gradualmente o consumo durante o período do 15º Plano Quinquenal", acrescentou.

A energia obtida pela queima de carvão continua a ser uma grande fonte de energia na China, e o país prometeu trazer a participação do carvão em consumo total de energia para menos de 56% em 2021.

O 14º Plano Quinquenal, um documento de política fundamental que influenciará fortemente o desenvolvimento econômico do país na próxima década e além, delineou que o consumo de energia por unidade de produto interno bruto (PIB) e as emissões de dióxido de carbono por unidade do PIB serão reduzidos em 13,5% e 18% ao longo do período, respectivamente.

Durante a Conferência de Trabalho Econômico Central anual da China no final de 2020, a redução das emissões de carbono foi listada como uma das oito principais prioridades da China em 2021.

Enquanto isso, Xi observou que isso não é uma tarefa fácil de realizar. "O compromisso da China é muito menor do que o dos países desenvolvidos."

O compromisso de baixo carbono, estima-se, exige que a China faça a transição do pico de carbono para a neutralidade de carbono em 30 anos, em comparação com os 60 anos da maioria dos países desenvolvidos.

Ele enfatizou que os países devem honrar as promessas para abordar as mudanças climáticas.

A cúpula de Copenhague em 2009 estabeleceu a meta da China de consumo de energia não fóssil em 15%, e definiu uma redução de 40 a 45% da intensidade de carbono em comparação a 2005. As estatísticas da China para 2019 são de 15,3% e 48,1%, respectivamente, o que significa que o país superou e cumpriu as metas antes do previsto.

Em comparação com 2005, as emissões de efeito estufa por unidade do PIB caíram 48% até 2019 na China, de acordo com o Ministério da ecologia e meio ambiente, atingindo as metas de 2020 antes do compromisso da China.

Cooperação global vital

Xi também enfatizou a importância da cooperação global, conclamando a comunidade internacional a trabalhar em conjunto, em vez de recorrer a acusações mútuas; manter promessas, em vez de voltar atrás.

O presidente alertou contra abordagens fragmentadas e paliativas na conservação do ambiente ecológico.

Dando as boas-vindas ao retorno dos Estados Unidos à governança multilateral sobre as mudanças climáticas, Xi disse que a China está ansiosa para trabalhar com a sociedade internacional, incluindo os EUA, para promover a governança ambiental global.

Os países desenvolvidos devem fazer esforços concretos para ajudar os países em desenvolvimento a melhorar suas habilidades para lidar com as mudanças climáticas, acrescentou, ressaltando o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, no processo.

Xi tem repetidamente enfatizado a importância de manter o multilateralismo, a unidade e a cooperação para enfrentar as mudanças climáticas.

A China e os países europeus têm trabalhado em estreita colaboração na luta global contra as mudanças climáticas após o ex-Presidente dos EUA Donald Trump ter abandonado o Acordo de Paris.

