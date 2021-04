CGTN: Čína znovu pripomenula svoje záväzky v súvislosti so zmenou klímy a potvrdzuje prijatie ďalších opatrení

"Čína považuje spoluprácu v oblasti ekológie za jednu z hlavných priorít pri realizácii projektu Novej hodvábnej cesty a podporuje množstvo ekologických iniciatív," povedal pán prezident a dodal, že Čína v októbri usporiada konferenciu strán, ktoré podpísali dohodu o biologickej diverzite.

Kontrola emisií a zníženie spotreby uhlia

Prezident Si Ťin-pching povedal ostatným vedúcim svetovým predstaviteľom, ktorí sa summite zúčastnili, že konkrétne kroky už boli prijaté. "Čína svoje ciele zakomponovala do akčného plánu, podľa ktorého majú emisie uhlíka dosiahnuť vrchol do roku 2030."

"Počas 14. päťročnice (2021-2025) budeme striktne strážiť spotrebu uhlia a postupne túto spotrebu budeme počas 15. päťročnice znižovať," dodal pán prezident.

Tepelné elektrárne spaľujúce uhlie sú v Číne stále najvýznamnejším energetickým zdrojom a krajina schválila zníženie celkového podielu uhlia na výrobe energie pod 56% do roku 2021.

14. päťročnica je kľúčový politický dokument, ktorý zásadne ovplyvní hospodárske smerovanie celej krajiny nielen na ďalšie desaťročia, ale aj na mnoho rokov potom, predpokladá zníženie spotreby energie na jednotku hrubého domáceho produktu (HDP) a emisií oxidu uhličitého na jednotku hrubého domáceho produktu (HDP ) o 13,5%, respektíve o 18%.

Na Čínskej výročnej hospodárskej konferencii, ktorá sa konala na konci roka 2020, bolo zníženie emisií uhlíka uvedené ako jeden z ôsmich hlavných bodov, na ktoré sa Čína musí v roku 2021 zamerať.

Prezident Si Ťin-pching uviedol, že neexistujú jednoduché úlohy. "Čína sa zaviazala tieto ciele splniť v podstatne kratšom termíne ako rozvinuté krajiny."

Podľa záväzku na zníženie emisií uhlíka sa predpokladá, že do 30 rokov by Čína mala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, zatiaľ čo väčšina rozvinutých krajín sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do 60 rokov.

Pán prezident zdôraznil, že jednotlivé štáty by mali svoje sľuby ohľadne riešenia problémov s klimatickými zmenami dodržať.

Na Summite v Kodani v roku 2009 sa Čína do roku 2020 zaviazala zvýšiť podiel nefosílnych palív na výrobe energie na 15% a naopak znížiť podiel elektrickej energie vyrobenej z uhoľných zdrojov o 40 - 45% oproti stavu v roku 2005. Čínske štatistiky za rok 2019 v tejto súvislosti uvádzajú čísla 15,3%, respektíve 48,1%, čo znamená, že krajina svoje ciele nielen splnila skôr, ako prisľúbila, ale dokonca ich aj prekročila.

Podľa Ministerstva ekológie a životného prostredia sa Číne v porovnaní s rokom 2005 podarilo do roku 2019 znížiť emisie skleníkových plynov na jednotku hrubého domáceho produktu (HDP) o 48% a krajina tak s predstihom splnila svoje ciele na rok 2020.

Globálna spolupráca je zásadná

Prezident Si Ťin-pching tiež zdôraznil dôležitosť globálnej spolupráce a vyzval k úzkej spolupráci medzinárodného spoločenstva, namiesto vzájomného obviňovania a k dodržiavaniu sľubov, namiesto ich neustáleho menenia.

Pán prezident varoval pred roztriešteným a udržiavacím prístupom k ochrane životného prostredia.

Prezident Si Ťin-pching uvítal návrat Spojených štátov amerických do medzinárodného boja proti klimatickým zmenám a povedal, že sa Čína teší na spoluprácu s medzinárodným spoločenstvom vrátane Spojených štátov amerických, pri dosahovaní ďalšieho pokroku v oblasti ochrany životného prostredia na celom svete.

Pán prezident ďalej povedal, že rozvinuté krajiny by mali prijať konkrétne opatrenia a pomáhať rozvíjajúcim sa krajinám v boji proti klimatickým zmenám a zdôraznil zásadu spoločnej zodpovednosti pri tomto boji.

Prezident Si Ťin-pching opakovane zdôraznil dôležitosť vzájomnej spolupráce a jednoty v boji proti klimatickým zmenám.

Potom čo administratíva bývalého prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa odstúpila od Parížskej dohody, Čína v rámci boja proti klimatickým zmenám úzko spolupracuje s európskymi štátmi.

