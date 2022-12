CGTN: Ako Čína a Laos podporujú budovanie ľudského spoločenstva so spoločnou budúcnosťou?

PEKING, 1. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Od svojho spustenia v decembri 2021 preukázala čínsko-laoská železnica, prelomový projekt spájajúci Kchun-ming v juhozápadnej čínskej provincii Jün-nan s hlavným mestom Laosu Vientiane, svoje výhody a priaznivé účinky v osobnej a nákladnej doprave.

Podľa spoločnosti Laos-China Railway Co., Ltd. (LCRC), spoločného podniku so sídlom vo Vientiane, ktorý zodpovedá za prevádzku laoského úseku železnice, sa na laoskom úseku čínsko-laoskej železnice doteraz prepravilo celkovo približne 2 milióny ton tovaru, z čoho väčšinu tvoril zahraničný tovar, a prepravilo sa 1,26 milióna cestujúcich.

Čínsky prezident Si Ťin-pching na stretnutí s generálnym tajomníkom Ústredného výboru Laoskej ľudovej revolučnej strany a laoským prezidentom Thonglounom Sisoulithom v stredu povedal, že vďaka spoločnému úsiliu oboch strán sa čínsko-laoská železnica stala cestou rozvoja, šťastia a priateľstva pre obyvateľov oboch krajín.

Si Ťin-pching povedal, že to nielenže prináša veľké výhody pre obyvateľov oboch krajín, ale poskytuje aj model budovania iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta (BRI) a podporuje budovanie ľudskej spoločnosti so spoločnou budúcnosťou.

Smútok nad úmrtím súdruha Ťiang Ce-mina

Si Ťin-pching na začiatku Thonglounovi oznámil, že súdruh Ťiang Ce-min zomrel v ten deň skoro ráno v Šanghaji po tom, ako zlyhala všetka liečba.

Súdruh Ťiang bol vynikajúci vodca, ktorý sa tešil vysokej prestíži uznávanej celou stranou, celou armádou a čínskym ľudom všetkých etnických skupín, veľký marxista, veľký proletársky revolucionár, štátnik, vojenský stratég a diplomat, dlhoročný osvedčený komunistický bojovník a vynikajúci vodca veľkej veci socializmu s čínskymi charakteristikami. Bol jadrom tretej generácie ústredného kolektívneho vedenia KSČ a hlavným zakladateľom teórie troch zástupcov, zdôraznil Si Ťin-pching.

Thongloun vyjadril hlbokú sústrasť nad úmrtím súdruha Ťianga a povedal, že je to veľká strata pre KSČ a čínsky ľud a jeho strana a laoský ľud to cítia rovnako.

Thongloun nazval Ťianga blízkym priateľom Laosu a uviedol, že Ťiangova návšteva v Laose v roku 2000 zohrala dôležitú vedúcu úlohu v rozvoji laosko-čínskych vzťahov, keďže Ťiang navrhol zásadu dlhodobej stability, dobrého susedstva, vzájomnej dôvery a komplexnej spolupráce.

Si Ťin-pching a Thongloun v stredu zopakovali, že obe strany sa pevne držia tejto zásady, a prisľúbili, že budú zachovávať princíp byť dobrými susedmi, priateľmi, súdruhmi a partnermi.

Obojstranne výhodná spolupráca

V apríli 2019 podpísali Čína a Laos akčný plán na spoločné budovanie spoločenstva so spoločnou budúcnosťou. Odvtedy boli dosiahnuté plodné výsledky spolupráce a čínsko-laoská železnica je toho živým príkladom.

Si Ťin-pching laoskému prezidentovi povedal, že Čína podporí viac čínskych podnikov, aby investovali v Laose, uvíta viac vysokokvalitných laoských výrobkov, ktoré vstúpia na čínsky trh, a bude naďalej poskytovať pomoc laoskej strane s cieľom zmierniť súčasné ťažkosti, ktorým Laos čelí.

Dodal, že obe strany by mali pokračovať v rozširovaní vzájomných výmen a spolupráce v oblasti vedy a techniky, vzdelávania, kultúry, cestovného ruchu, zdravotníctva, mládeže a v ďalších oblastiach, ako aj v podpore medziľudských vzťahov.

Čína sa v súčasnosti stala druhým najväčším obchodným partnerom a krajinou s najväčšími priamymi zahraničnými investíciami v Laose.

Podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čína k februáru 2022 investovala v Laose celkovo 13,27 miliardy dolárov do rôznych typov investícií. Čína v rámci svojich možností poskytla Laosu pomoc vo forme nenávratnej pomoci, bezúročných pôžičiek alebo zvýhodnených pôžičiek v oblasti materiálov, kompletnej projektovej pomoci, odbornej prípravy zamestnancov a technickej podpory.

Čína je hlavným pilierom

Čína je ochotná prehĺbiť koordináciu a spoluprácu s laoskou stranou v rámci spolupráce Lancang-Mekong a spolupráce medzi Čínou a ASEAN, podporovať spoločné hodnoty ľudskosti a spoločne udržiavať svetový mier, stabilitu, rozvoj a prosperitu, uviedol Si Ťin-pching.

Thongloun povedal, že v podmienkach zložitých zmien, ktorými svet prechádza, je Čína hlavným pilierom udržiavania svetového mieru a stability a je odhodlaná podporovať spoločný rozvoj a budovať spoločenstvo so spoločnou budúcnosťou.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-30/Xi-holds-talks-with-Lao-president-1fnZjFTRH1K/index.html

SOURCE CGTN