CGTN: Ako Čína posilňuje spoluprácu v oblasti vakcín na boj proti ochoreniu COVID-19

PEKING, 15. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 svet pretekal s časom a bojoval s pandémiou, ktorá pustošila celý svet. Vývoj bezpečných a účinných vakcín je jedným z najdôležitejších krokov v boji proti tomuto vírusu.

Za posledné takmer tri roky Čína pokročila vo výskume vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a podnikla konkrétne kroky na splnenie svojho záväzku urobiť z vakcín celosvetové verejné dobro.

Čína na čele výskumu vakcín

Po vypuknutí prvej epidémie koncom roka 2019 čínski vedci v januári 2020 rýchlo odhalili úplnú sekvenciu genómu vírusu. Rozhodnutie zverejniť údaje ocenili svetoví vedci.

Jeremy Farrar, lekársky výskumník a riaditeľ charitatívnej nadácie Wellcome Trust so sídlom v Londýne, ktorá sa zaoberá výskumom v oblasti zdravia, to vo svojom tweete označil za „potenciálne naozaj dôležitý moment v globálnom verejnom zdravotníctve, ktorý treba osláviť".

V marci 2020 sa adenovírusová vektorová vakcína vyvinutá tímom pod vedením čínskeho vojenského lekára Chen Wei stala prvou vakcínou v Číne schválenou na zaradenie do klinického skúšania.

Po skončení prvej fázy skúšania sa druhá fáza skúšania začala v apríli. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bola v tom čase čínska vakcína proti ochoreniu COVID-19 prvou na svete, ktorú zaradili do druhej fázy klinického skúšania.

Súčasne prebiehal výskum ďalších vakcín proti ochoreniu COVID-19 vrátane vakcíny s inaktivovaným vírusom vyvinutej Čínskou národnou farmaceutickou skupinou (Sinopharm) a vakcíny s inaktivovaným vírusom od pekinskej farmaceutickej spoločnosti Sinovac.

Keďže vírus neustále mutuje, Čína v posledných troch rokoch pokračovala vo výskume vakcín. V októbri 2022 sa najmenej 46 vakcín proti ochoreniu COVID-19 testovalo v domácich skúšaniach na ľuďoch a viac ako 20 v zahraničných klinických skúšaniach.

Medzi nimi sa testovali tri monovalentné vakcíny s inaktivovaným vírusom pre varianty omikron na postupnú imunizáciu na čínskej pevnine, v Hongkongu a v Spojených arabských emirátoch.

Úsilie o posilnenie globálnej spolupráce v oblasti vakcín

Čínske vakcíny zohrávajú kľúčovú úlohu v celosvetovej reakcii na pandémiu a ponúkajú krajinám väčší výber v situácii, keď sa vakcíny na celom svete rozdeľujú.

V máji 2021 zaradila WHO vakcínu Sinopharm COVID-19 na núdzové použitie. Bola to prvá čínska vakcína oficiálne uznaná WHO a šiesta vakcína schválená na núdzové použitie na celom svete.

WHO zaradila vakcínu na zoznam na núdzové použitie pre jej „bezpečnosť, účinnosť a kvalitu", uviedol na tlačovom brífingu generálny riaditeľ WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

V nasledujúcom mesiaci dostala iná vakcína s inaktivovaným vírusom vyrobená spoločnosťou Sinovac povolenie od WHO na núdzové použitie.

V porovnaní s inými vakcínami, ktoré v tom čase vyrábali spoločnosti Moderna a Pfizer, mala vakcína s inaktivovaným vírusom z Číny výhodu: mohla sa skladovať a prepravovať v štandardnej chladničke pri teplote 2 až 8 stupňov Celzia. Je obzvlášť vhodná pre rozvojové krajiny s nedostatočnými skladovacími a prepravnými zariadeniami na skladovanie veľkého množstva vakcín pri nízkych teplotách.

V máji 2022 dostala vakcína CONVIDECIA COVID-19 vyvinutá čínskou spoločnosťou CanSino Biologics zelenú od WHO na núdzové použitie. Bola to tretia čínska vakcína po vakcínach Sinopharm a Sinopec certifikovaná WHO na núdzové použitie.

„Svet zúfalo potrebuje viacero vakcín proti ochoreniu COVID-19, aby sa vyriešila obrovská nerovnosť v prístupe k nim na celom svete," uviedla v tlačovej správe z júna 2021 Dr. Mariangela Simao, asistentka generálneho riaditeľa WHO pre prístup k zdravotníckym produktom.

Zároveň vyzvala výrobcov, aby sa zapojili do celosvetovej iniciatívy COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX), ktorej cieľom je zabezpečiť spravodlivý prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 pre bohaté aj chudobné krajiny s cieľom dostať pandémiu pod kontrolu.

Od svojho vstupu do schémy COVAX v októbri 2020 Čína nepretržite ponúka pomoc v oblasti vakcín menej rozvinutým krajinám. V auguste 2021 sa Čína zaviazala, že v priebehu roka 2021 poskytne svetu 2 miliardy dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a ponúkla spoločnosti COVAX 100 miliónov USD.

„Vítame tento príspevok Číny, ktorý umožní ďalší prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 pre najviac ohrozené skupiny v krajinách s nízkymi a strednými príjmami," povedal Dr. Seth Berkley, generálny riaditeľ Gavi, Aliancie pre vakcíny.

Medzi ďalšie opatrenia patrí medzinárodná pomoc Číny vo výške 2 miliárd dolárov, ktorá má pomôcť rozvojovým krajinám reagovať na vplyv pandémie ochorenia COVID-19, a vytvorenie mechanizmu spolupráce pre čínske nemocnice, ktoré sa spoja s 30 africkými nemocnicami.

Od mája 2022 poskytla Čína materiál na boj s pandémiou 153 krajinám a 15 medzinárodným organizáciám vrátane 2,2 miliardy dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Krajina tiež vyslala skupiny zdravotníckych expertov do 34 krajín a podelila sa o svoje skúsenosti s reakciou na epidémie s viac ako 180 krajinami a medzinárodnými organizáciami.

V čínskej stratégii boja proti pandémii sú ľudia na prvom mieste

Od začiatku pandémie Čína považuje ochranu ľudí a ich životov za najvyššiu prioritu bez ohľadu na to, či sa nachádzajú doma alebo v zahraničí.

K 7. decembru 2022 bolo v celej krajine podaných približne 3,45 miliardy očkovacích dávok. Viac ako 228 miliónov ľudí starších ako 60 rokov bolo plne zaočkovaných, čo predstavuje 86 % celkovej populácie v tejto vekovej skupine.

Aj čínskym občanom v zahraničí boli ponúknuté vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Do troch mesiacov po tom, ako Čína v marci 2021 spustila vakcinačný program „Jarný výhonok", bolo čínskymi alebo zahraničnými vakcínami zaočkovaných viac ako 1,18 milióna Číňanov v zahraničí vo viac ako 150 krajinách.

Čínska vláda rozšírila rozsah očkovacieho programu na cudzincov žijúcich v Číne tým, že cudzincom vo veku spĺňajúcom podmienky poskytla čínske vakcíny a osobám nakazeným ochorením COVID-19 poskytla včasnú liečbu. Krajina tiež upravila preventívne a kontrolné opatrenia pre cudzincov vstupujúcich do Číny.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-14/How-China-strengthens-vaccine-cooperation-to-battle-COVID-19-1fL8JwjK6Ri/index.html

SOURCE CGTN