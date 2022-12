CGTN: Chiny wzmacniają współpracę w zakresie szczepionek przeciw COVID-19

PEKIN, 15 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa trwa wyścig z czasem, aby zwalczyć pandemię, która sieje spustoszenie na całym świecie. Opracowanie bezpiecznych i skutecznych szczepionek jest jednym z najważniejszych kroków w walce z wirusem.

Przez ostatnie blisko trzy lata Chiny poczyniły postępy w badaniach nad szczepionką przeciw COVID-19 i podjęły konkretne działania w kierunku wypełnienia swojego zobowiązania do uczynienia szczepionek ogólnodostępnym dobrem publicznym.

Chiny wiodą prym w badaniach nad szczepionką

W styczniu 2020 r. chińscy naukowcy szybko ujawnili pełną sekwencję genomu wirusa po wybuchu pierwszej fali epidemii pod koniec 2019 r. Decyzja o upublicznieniu danych spotkała się z uznaniem ze strony naukowców z całego świata.

Jeremy Farrar, badacz medyczny i dyrektor w Wellcome Trust, londyńskiej fundacji charytatywnej zajmującej się badaniami z zakresu zdrowia, uznał w swoim tweecie ten fakt za „potencjalnie niezwykle ważny moment dla globalnego zdrowia publicznego, któremu należy się rozgłos".

W marcu 2020 r. szczepionka oparta na technologii wektora adenowirusowego opracowana przez zespół, którym kierował chiński lekarz wojskowy Chen Wei, stała się pierwszą szczepionką w Chinach zatwierdzoną do testów klinicznych.

Po zakończeniu pierwszej fazy badań, w kwietniu rozpoczęła się druga faza. W tym czasie, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), chińska szczepionka przeciw COVID-19 stała się pierwszą na świecie, która weszła w drugą fazę badań klinicznych.

Równolegle prowadzono inne badania nad szczepionką przeciw COVID-19, w tym nad szczepionką inaktywowaną opracowaną przez Chińską Narodową Grupę Farmaceutyczną (Sinopharm) oraz szczepionką nieaktywną opracowaną przez firmę farmaceutyczną Sinovac z siedzibą w Pekinie.

Ponieważ wirus wciąż mutuje, od blisko trzech lat Chiny czynią postępy w badaniach nad szczepionkami. W październiku 2022 r. co najmniej 46 szczepionek przeciw COVID-19 było testowanych w badaniach na ludziach w kraju i ponad 20 w zagranicznych badaniach klinicznych.

Wśród nich znalazły się trzy inaktywowane monowalentne szczepionki dla wariantu Omikron, które testowano pod kątem sekwencyjnej immunizacji w Chinach kontynentalnych, w Hongkongu i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wysiłki na rzecz wzmocnienia globalnej współpracy w zakresie szczepionek

Chińskie szczepionki odegrały kluczową rolę w globalnej walce z pandemią, oferując krajom więcej możliwości wyboru, jeśli chodzi o dostępność szczepionek.

W maju 2021 r. WHO umieściła na liście preparatów dopuszczonych do użytku w sytuacjach kryzysowych szczepionkę Sinopharm przeciw COVID-19. Była to pierwsza chińska szczepionka oficjalnie uznana przez WHO i szósta na świecie szczepionka zatwierdzona do użytku w sytuacjach kryzysowych.

Jak zapewnił podczas spotkania prasowego dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO dopuściła szczepionkę do użytku ze względu na jej „bezpieczeństwo, skuteczność i jakość".

Miesiąc później inna nieaktywna szczepionka wyprodukowana przez Sinovac została dopuszczona przez WHO do użytku w sytuacjach kryzysowych.

W porównaniu z innymi szczepionkami wyprodukowanymi w tym czasie przez Modernę i Pfizera, nieaktywna szczepionka z Chin wykazuje szczególną zaletę: może być przechowywana i transportowana w standardowej lodówce, w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza. Jest to istotne zwłaszcza dla rozwijających się krajów, w których nie ma odpowiednich urządzeń pozwalających na przechowywanie i transport dużych ilości szczepionek w niskich temperaturach.

W maju 2022 r. szczepionka CONVIDECIA przeciw COVID-19 opracowana przez chińską firmę CanSino Biologics otrzymała zielone światło od WHO do stosowania w sytuacjach awaryjnych. Była to trzecia chińska szczepionka, po produktach Sinopharm i Sinopec, wpisana przez WHO na listę preparatów dopuszczonych do użytku w sytuacjach kryzysowych.

„Świat rozpaczliwie potrzebuje wielu szczepionek przeciw COVID-19, aby rozwiązać problem ogromnych nierówności w ich dostępności" ‒ podkreśliła dr Mariangela Simao, asystentka dyrektora generalnego WHO ds. dostępu do produktów zdrowotnych, w komunikacie prasowym z czerwca 2021 r.

Wezwała ona również producentów do udziału w ogólnoświatowym programie na rzecz dostępności szczepionek przeciw COVID-19 (COVAX), którego celem jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do szczepionek zarówno dla bogatych, jak i biednych krajów, a w efekcie opanowanie pandemii.

Od momentu dołączenia do programu COVAX w październiku 2020 r. Chiny nieustannie oferują mniej rozwiniętym krajom wsparcie w zakresie szczepionek. W sierpniu 2021 r. Chiny zobowiązały się do dostarczenia światu 2 miliardów dawek szczepionki przeciw COVID-19 w skali roku i przekazały na realizację COVAX 100 mln dolarów.

„Jesteśmy wdzięczni za wniesiony przez Chiny wkład, który umożliwi nam czynienie dalszych dostępów w zapewnianiu szczepionek przeciw COVID-19 osobom najbardziej narażonym z krajów o niskich i średnich dochodach" ‒ powiedział dr Seth Berkley, dyrektor generalny Gavi, Vaccine Alliance.

Wśród innych środków podjętych przez Chiny należy wymienić przekazanie kwoty 2 mld dolarów na rzecz międzynarodowej pomocy dla rozwijających się krajów w walce z pandemią, a także budowanie mechanizmu współpracy pomiędzy chińskimi szpitalami a trzydziestoma szpitalami z Afryki.

Do maja 2022 roku Chiny dostarczyły 153 krajom i 15 organizacjom międzynarodowym materiały do walki z pandemią, w tym 2,2 mld dawek szczepionki przeciw COVID-19. Kraj wysyłał również medyczne grupy ekspertów do 34 krajów i dzielił się doświadczeniami w zakresie walki z pandemią z ponad 180 krajami i organizacjami międzynarodowymi.

Chińska strategia walki z pandemią stawia ludzi na pierwszym miejscu

Od początku pandemii Chiny traktują ochronę życia i zdrowia ludzi ‒ zarówno tych mieszkających w kraju, jak i zagranicą ‒ jako najwyższy priorytet.

Według stanu na 7 grudnia 2022 r. w całym kraju podano około 3,45 mld szczepionek. Ponad 228 mln osób powyżej 60. roku życia otrzymało pełne szczepienia, co stanowi 86% całej populacji w tej grupie wiekowej.

Obywatelom Chin zamieszkującym zagranicą również zaoferowano szczepionki przeciw COVID-19. W ciągu trzech miesięcy od uruchomienia (w marcu 2021 r.) przez Chiny programu szczepień pn. „Spring Sprout" ponad 1,18 mln Chińczyków zamieszkujących w ponad 150 krajach świata zostało zaszczepionych chińskimi lub zagranicznymi szczepionkami.

Chiński rząd objął również programem szczepień obywateli innych krajów zamieszkałych w Chinach. Obcokrajowcom w odpowiednim wieku podano chińskie szczepionki, zaś osobom zakażonym koronawirusem zapewniono terminowe leczenie. Kraj zastosował również odpowiednie środki zapobiegawcze i kontrolne dla obcokrajowców przybywających do Chin.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-14/How-China-strengthens-vaccine-cooperation-to-battle-COVID-19-1fL8JwjK6Ri/index.html

SOURCE CGTN