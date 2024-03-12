CGTN AMERICA И CCTV UN. Глобальный медиадиалог: почему 2024 год -- это год «входа в Китай»?

News provided by

MediaLinks TV LLC

12 Mar, 2024, 22:16 ET

ВАШИНГТОН, 13 марта 2024 г.  /PRNewswire/ -- CGTN America и CCTV UN выпускают «Глобальный медиадиалог: почему 2024 год — это год "входа в Китай"?».

Сразу после главных ежегодных политических встреч страны China Media Group принимает у себя Глобальный медиадиалог, подчеркивая общее процветание и возможности в Китае: своевременное и уникальное медиасобытие с программными докладами, двумя панелями экспертов и первыми лицами в Чикагском университете.

Наши первые лица, эксперты-спикеры и участники обсуждают новинки «модернизации по-китайски». Три маленьких слова, которые сигнализируют об огромном и растущем потенциальном источнике новой производительности, международного сотрудничества и общего богатства. 

В первой экспертной дискуссии приняли участие бывший посол США в Китае Макс Бокус (Max Baucus), бывший мэр Чикаго Лори Лайтфут (Lori Lightfoot) и президент Технологического института Иллинойса Радж Эчамбади (Raj Echambadi). Особое внимание уделяется экономической динамике Китая и тому, как процесс модернизации Китая превратил страну в магнит для глобального бизнеса и инвестиционных возможностей.

Вторая экспертная дискуссия посвящена текущим и потенциальным областям сотрудничества, таким как искусственный интеллект, зеленая энергетика и другие промышленные перспективы. Этот диалог будет сосредоточен на расширении доступа иностранных инвестиций и рынках капитала Китая.

Обсуждения также будут посвящены городам-побратимам, таким как Чикаго и Шанхай, поскольку они продолжают оставаться мостом для глобального инновационного бизнеса. На эту тему выступали бывший заместитель мэра Чикаго по экономическому развитию Самир Майекар (Samir Mayekar), бывший директор по маркетингу Чикаго Майк Фасснахт (Mike Fassnacht) и президент Wanxiang America Пин Ни (Pin Ni). На повестке дня — несколько более мягкие темы, включая способы стимулирования туризма и расширения обмена между людьми, поскольку Китай облегчает визовые требования для иностранных путешественников.

Аудитория и участники дискуссии могут взаимодействовать во время модерируемых сеансов вопросов и ответов после дискуссий. Мероприятие организовано China Media Group и спонсируется Китайской генеральной торговой палатой в Чикаго.

(Этот материал распространен компанией MediaLinks TV, LLC от имени CCTV. Дополнительная информация доступна в Министерстве юстиции, Вашингтон, округ Колумбия)

Контакты:

ДЖОРДЖ АЛЕКСАНДР (GEORGE ALEXANDER)

[email protected] 

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