CGTN AMERICA и CCTV UN -- в Пекине отметили 55-летие «пинг-понговой дипломатии»

ВАШИНГТОН, 13 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- CGTN America и CCTV UN выпускают «Commemoration of 55th Anniversary of Ping-Pong Diplomacy Held in Beijing»

Памятное мероприятие, посвященное 55-й годовщине китайско-американской «пинг-понговой дипломатии», состоялось в пятницу на крытом стадионе Capital Indoor Stadium в Пекине.

Мероприятие было совместно организовано Главным управлением спорта Китая, China Media Group (CMG) и Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами.

В мероприятии приняли участие более 500 человек, в том числе представители государственных органов, международных организаций, спортивного и медийного секторов, а также делегаты от молодежи из обеих стран.

Президент CMG Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) подчеркнул, что CMG по-прежнему привержена сближению народов Китая и США посредством обменов и сотрудничества, а также продвижению взаимного обучения. В новой отправной точке, когда Китай приступает к следующему пятилетнему плану, Шэнь добавил, что CMG готова работать со всеми секторами, чтобы продвигать дух «пинг-понговой дипломатии» и способствовать созданию сообщества с общим будущим для человечества.

Ян Кэрол Беррис (Jan Carol Berris), вице-президент Национального комитета по американо-китайским отношениям, которая участвовала в пинг-понговых обменах 55 лет назад, сказала, что надеется, что дух взаимного уважения и дружеского взаимодействия, воплощенный в «пинг-понговой дипломатии», поможет поддерживать прочные, стабильные и уважительные двусторонние отношения, которые послужат интересам народов обеих стран и будут способствовать глобальному миру и развитию.

Петра Эрика Гуммессон Сёрлинг (Petra Erika Gummesson Soerling), президент Международной федерации настольного тенниса, назвала «пинг-понговую дипломатию» вехой в истории настольного тенниса, надеясь, что ее дух будет продвигаться вперед для укрепления трансграничной дружбы.

Во время данного мероприятия бывшие игроки в настольный теннис — Лян Гелианг (Liang Geliang), Чжэн Минчжи (Zheng Minzhi), Конни Мэй Свирис (Connie Mae Sweeris) и Джуди Луиза Хоарфрост (Judy Louise Hoarfrost) — поделились воспоминаниями об историческом пинг-понговом путешествии, которое стало мостом в китайско-американских отношениях более полувека назад.

Документальный фильм CMG «The Silver Ball: A Journey Beyond» был официально представлен на мероприятии. В нем повествуется о том, как спорт может способствовать обмену между народами Китая и США.

Церемония также ознаменовала начало серии мероприятий по спортивному обмену среди молодежи между Китаем и США 2026 года.

