CGTN AMERICA & CGTN UN : Dialogue mondial sur les médias : Pourquoi 2024 est-elle l'année du « printemps en Chine » ?

WASHINGTON, 13 mars 2024 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN lancent le « Dialogue mondial sur les médias : Pourquoi 2024 est-elle l'année du « printemps en Chine » ?

Tout juste après les principales réunions politiques annuelles du pays, China Media Group accueille le Dialogue mondial sur les médias, mettant en évidence la prospérité et les possibilités communes en Chine : un événement médiatique unique et opportun avec des intervenants de marque, deux panels d'experts et des dignitaires à l'université de Chicago.

Nos dignitaires, experts-conférenciers et panélistes discutent des dernières nouveautés de la « modernisation à la chinoise ». Ces quelques mots indiquent une source potentielle vaste et croissante de productivité nouvelle, de coopération internationale et de richesse partagée.

La première table ronde rassemblera l'ancien ambassadeur des États-Unis en Chine, Max Baucus, l'ancienne maire de Chicago, Lori Lightfoot, et le président de l'Illinois Institute of Technology, Raj Echambadi. L'accent sera mis sur la dynamique économique de la Chine et sur la façon dont le processus de modernisation de la Chine a transformé le pays en un pôle d'attraction pour les opportunités commerciales et d'investissement à l'échelle mondiale.

La deuxième table ronde abordera les domaines de coopération actuels et potentiels tels que l'intelligence artificielle, l'énergie verte et d'autres perspectives industrielles. Ce dialogue portera sur un meilleur accès aux investissements étrangers et sur les marchés de capitaux chinois.

Les discussions porteront également sur les jumelages comme celui qui unit Chicago et Shanghai, qui continuent à servir de passerelle pour les entreprises innovantes mondiales. Pour évoquer ce sujet, les intervenants sont l'ancien adjoint au maire de Chicago chargé du développement économique, Samir Mayekar, l'ancien directeur du marketing de Chicago, Mike Fassnacht, et le président de Wanxiang America, Pin Ni. À l'ordre du jour figurent des sujets vitaux un peu plus légers, notamment les moyens de stimuler le tourisme et d'accroître les échanges entre les populations, alors que la Chine assouplit les exigences en matière de visa pour les voyageurs internationaux.

Les membres du public et les panélistes pourront interagir pendant les séances de questions-réponses modérées qui suivront les panels. L'événement est organisé par China Media Group et parrainé par la Chambre générale de commerce de Chine à Chicago.

