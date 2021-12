CGTN: Americké miliardáře daňová povinnost netrápí

Průměrná americká domácnost oproti tomu odvedla na federálních daních 14 procent svých příjmů, přičemž sazby se podle výše příjmu postupně zvyšují. V letech 2014 až 2018 se čistý majetek typické domácnosti osob pobírajících mzdu ve věku kolem 40 let zvýšil v průměru o 65 000 dolarů, a to především díky růstu hodnoty domů. Většina těchto příjmů - zhruba 62 000 USD - však připadla výběrčím daní.

Podle zprávy Národního úřadu pro ekonomický výzkum (National Bureau for Economic Research) jsou dnes díky kombinaci škrtů ve financování IRS a stále důmyslnějších taktik krácení daní, které bohatí vyvíjejí, daňové úniky snadnější než kdy dříve. Tyto taktiky často zahrnují využívání zdrojů nedostupných široké veřejnosti, jako jsou např. offshore daňové ráje, prostřednické firmy a složité účetní postupy, které těží ze šedých zón práva.

V loňském roce vlastnilo 50 nejbohatších amerických rodinných dynastií majetek o celkové hodnotě 1,2 bilionu dolarů. Pro srovnání, dolní polovina všech amerických domácností - odhadem 65 milionů rodin - se podle zprávy dělila o majetek v hodnotě 2,5 bilionu dolarů.

Hlavní autor studie Chuck Collins upozornil v rozhovoru pro časopis Jacobin, že tyto bohaté miliardářské rodiny se spíše než o zakládání podniků zajímají o výběr nájemného.

"S postupným upevňováním tohoto systému se dnešní miliardáři stanou příštími dynastickými zřízeními," řekl. "Pokud si tento vzorec zachová současnou trajektorii po příštích 20 let, naši politiku, ekonomiku, média a filantropii ovládne ještě větší koncentrace dědičného bohatství a moci. To vypadá jako feudalismus a feudalismem to i zavání."

