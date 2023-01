CGTN: badania i dane potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność chińskich szczepionek przeciwko COVID-19

PEKIN, 18 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Badania kliniczne i dane światowych magazynów danych potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19 wyprodukowanych w Chinach. Szczepionki pomogły ocalić obywateli Chin i całego świata, co jest niezaprzeczalnym osiągnięciem, nie do podważenia przez sceptyków.

Różne możliwości

Chiny są jedynym krajem, który stworzył szczepionki przeciwko COVID-19 z wykorzystaniem różnorodnych możliwości technicznych – mają one zróżnicowane działanie.

Oprócz opartych na nowej technologii szczepionek mRNA, do których należy szczepionka firmy Pfizer Inc., obywatele mogą również wybrać dobrze przebadane, tradycyjne szczepionki zawierające zdezaktywowanego wirusa, które w Chinach zyskały największą popularność.

Aby zapewnić obywatelom większy wybór, chińskie spółki stworzyły też szczepionki zawierające wektory wirusa oraz szczepionki podjednostkowe.

Oprócz odmiennego mechanizmu działania, chińskie szczepionki charakteryzują się również odmiennymi formami – są dostępne w postaci iniekcji, preparatów do inhalacji i sprayów do nosa – do wyboru.

Łącznie, w Chinach dostępnych jest obecnie 13 rodzajów szczepionek.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

„Chiny zawsze największy nacisk kładły na bezpieczeństwo szczepionek – powiedział Wang Wenbin, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych na piątkowej cyklicznej konferencji prasowej. – Chiny stworzyły szczepionki o wysokim ogólnym wskaźniku bezpieczeństwa i niskim wskaźniku skutków ubocznych" – dodaje.

Miliardy ludzi przyjęły chińską szczepionkę w formie iniekcji o bezwzględnie potwierdzonym bezpieczeństwie stosowania. Na dzień 12 stycznia ponad 1,3 miliarda obywateli Chin przyjęło ponad 3,4 miliarda dawek szczepionek, z czego ponad 241 milionów to osoby powyżej 60 roku życia.

Według danych statystycznych Chińskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (Chinese Center for Disease Control and Prevention, CDC) w okresie od 15 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. na chińskim kontynencie zgłoszono 188 przypadków ciężkich odczynów poszczepiennych wobec łącznej liczby 265 milionów podanych dawek szczepionki przeciwko COVID-19, co daje odsetek wynoszący 0,07 na 100 000 dawek. CDC uznało te przypadki za „występujące niezwykle rzadko".

Trzy z chińskich szczepionek zostały objęte nadzwyczajnym pozwoleniem na stosowanie wydanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Szczepionka CoronaVac firmy Sinovac jest jedyną szczepionką objętą tym pozwoleniem i zalecaną do stosowania u dzieci w wieku od trzeciego do czwartego roku życia. W sierpniu 2022 r. organy regulacyjne Chile i chińskiej części Hong Kongu dopuściły stosowanie szczepionki CoronaVac u sześciomiesięcznych niemowląt.

Wysoka skuteczność

Zgodnie z prawem chińskim, aby uzyskać oficjalne dopuszczenie do stosowania, szczepionkę należy poddać badaniom klinicznym naukowo potwierdzającym jej skuteczność. Wiele chińskich szczepionek, między innymi produkty firmy Sinopharm i Sinovac, przebadano na ludziach różnych ras.

W III fazie badań klinicznych szczepionki CoronaVac prowadzonych w Turcji skuteczność szczepionki badano na grupie 10 000 osób, którym podano dwie dawki, a uzyskana skuteczność sięgnęła 83,5 procent. Badacze uznali tę szczepionkę za „wysoce skuteczną, o zadowalającym poziomie bezpieczeństwa i profilu tolerancji".

Według WHO zakrojona na szeroką skalę, prowadzona w wielu krajach III faza badań klinicznych szczepionki wyprodukowanej przez spółkę Sinopharm również wykazała 79-procentową skuteczność względem przeciwdziałania wystąpieniu ciężkich przypadków COVID-19 wymagających hospitalizacji, co było wynikiem wystarczającym do uzyskania rekomendacji WHO.

Gdy w maju 2021 r. pierwsza chińska szczepionka została objęta nadzwyczajnym pozwoleniem na stosowanie wydanym przez WHO, szef tej organizacji, Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że o decyzji WHO zadecydowały „bezpieczeństwo, skuteczność i wysoka jakość" produktu.

Chińska szczepionka zawierająca zdezaktywowanego wirusa miała przewagę nad pozostałymi dostępnymi w owym czasie szczepionkami koncernu Moderna i Pfizer: można było ją przechowywać i przewozić w standardowej chłodziarce w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza. Było to szczególnie istotne dla krajów rozwijających się, które nie dysponowały odpowiednimi możliwościami przechowywania i przewozu szczepionek, co nie pozwalało na przechowywanie dużej ich ilości w niskiej temperaturze.

Na pomoc światu

Chiny przekazały i wyeksportowały dużą ilość szczepionek przeciwko COVID-19, a tym samym wniosły wkład w odpowiedzialność międzynarodową, podczas gdy większość krajów rozwiniętych gromadziło szczepionki z myślą wyłącznie o własnych obywatelach.

Według danych analitycznych Airfinity, do końca marca 2021 r. USA i Wielka Brytania nie wyeksportowały prawie żadnych z posiadanych szczepionek. W maju 2021 r., kiedy ponad połowę ludności Stanów Zjednoczonych zaszczepiono co najmniej jedną dawką, Emmanuel Macron, prezydent Francji, która jest sojusznikiem USA, wezwał USA do zniesienia restrykcji dotyczących eksportu szczepionek przeciwko COVID-19 i ich komponentów.

Do 120 krajów i organizacji międzynarodowych trafiło ponad 2,2 miliarda dawek szczepionek wyprodukowanych w Chinach. Chińskie szczepionki podano obywatelom ponad 100 krajów, w tym przywódcom ponad 30 państw.

Chińskie szczepionki to cenne osiągnięcie tego kraju w walce z COVID-19, na którym skorzystali obywatele wielu innych krajów. Nie należy dyskredytować ani umniejszać wkładu Chin.

Link: https://news.cgtn.com/news/2023-01-17/China-s-COVID-19-vaccines-proven-safe-effective-by-trials-and-data-1gFeDhuFJ0k/index.html

