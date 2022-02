CGTN : Beijing 2022 incarne la paix, l'ouverture et la solidarité

BEIJING, 11 février 2022 /PRNewswire/ -- Accueillir les Jeux olympiques est un grand honneur pour n'importe quelle ville ; avoir l'occasion de le faire deux fois signifie une plus grande reconnaissance et responsabilité. En tant que première ville olympique à accueillir deux fois les Jeux dans l'histoire moderne, Pékin a capté l'attention du monde entier avec la tenue en cours des Jeux olympiques d'hiver en cours. Plusieurs diplomates et responsables d'organisations internationales ont exprimé leur soutien et ont rédigé des articles pour la rubrique spéciale Decision Makers du CGTN, qui est une plateforme mondiale permettant à des dirigeants influents de partager leurs points de vue sur les événements qui façonnent le monde d'aujourd'hui.