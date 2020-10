CGTN: China comemora 70 anos da Guerra de Resistência Contra a Agressão dos EUA e Ajuda à Coreia, e clama pela paz mundial

O presidente chinês Xi Jinping, que também é secretário geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (Communist Party of China, CPC) e presidente da Comissão Militar Central (Central Military Commission, CMC), proferiu um discurso no evento, conclamando a nação a recordar a história, a transmitir o espírito do CPV e a difundir o socialismo com novas características.

Leia o artigo original aqui

Recordando a guerra

Ao discursar no evento, o presidente chinês ressaltou que a grande vitória da Guerra de Resistência Contra a Agressão dos EUA e Ajuda à Coreia ficará para sempre gravada na história da nação chinesa e na história da paz, do desenvolvimento e do progresso da humanidade.

Xi saudou o significado histórico da Guerra de Resistência Contra a Agressão dos EUA e Ajuda à Coreia, destacando que a "grande guerra" desafiou a invasão e expansão do imperialismo e resguardou a segurança da Nova China.

A guerra também resguardou a vida pacífica do povo chinês, estabilizou a condição na Península Coreana e preservou a paz na Ásia e no mundo, afirmou ele.

Oito meses após a fundação da República Popular da China, a Guerra da Coreia foi desencadeada em junho de 1950. As chamas da guerra logo chegaram ao rio Yalu, o rio da fronteira China-RPDC e provocaram danos em Dandong, na província de Liaoning, no nordeste da China, com edifícios bombardeados e civis mortos por ataques aéreos norte-americanos.

Era uma época em que as forças armadas da nova China eram mal equipadas, desprovidas de forças aéreas e da marinha com capacidade de combate. Entretanto, a pedido da RPDC, o exército de voluntários do povo chinês (CPV) ingressou na Península Coreana em outubro de 1950 para ajudar a RPDC até que uma trégua foi alcançada em 1953.

O Presidente Xi afirmou que a vitória é uma constatação de que os chineses se mantiveram firmes no Oriente, e acrescentou que a vitória lançou as bases para o reconhecimento da Nova China nos assuntos asiáticos e internacionais.

Transmitir o espírito do CPV

Ao todo, 2,9 milhões de soldados do CPV ingressaram no campo de batalha durante dois anos e nove meses. E mais de 197.000 deles sacrificaram suas vidas durante a guerra.

Xi enalteceu o grande patriotismo demonstrado pelo CPV em sua luta contra um poderoso inimigo, instigando o povo chinês a levar adiante o espírito na nova era e se empenhando para alcançar o rejuvenescimento nacional.

Xi ressaltou que o exército CPV demonstrou seu patriotismo, heroísmo, otimismo, devoção à sua missão e também um espírito que luta pela paz mundial e justiça na guerra. Tudo isso deve ser transmitido de geração em geração, destacou ele.

O presidente chinês acrescentou que a resistência forjada durante a guerra irá inspirar o povo chinês e toda a nação a desafiar a hegemonia, a se unir e a impulsionar a capacidade de luta com determinação para superar todos os desafios e dificuldades em seu caminho.

Resguardar a paz mundial

Ao comemorar a guerra, a China não pretende perpetuar nenhum ódio. Ao contrário, é o momento de extrair coragem da história para enfrentar com bravura os novos desafios de hoje e promover ainda mais a paz e o desenvolvimento mundial.

Em seu discurso, Xi enfatizou que a vitória da guerra mostrou que a justiça seguramente prevalecerá sobre o poder, e que o desenvolvimento pacífico é uma tendência histórica irreversível.

Ele insistiu nos esforços para resguardar a paz e a justiça mundial, afirmando que a China, como grande país responsável, está preparada para trabalhar com o povo mundial na criação de uma comunidade com um futuro conjunto para a humanidade.

A China reiterou que busca uma política de defesa nacional de caráter defensivo. O Presidente Xi também destacou que os militares da China serão sempre uma sólida força que garante a paz mundial.

Xi também afirmou que o povo chinês preza a paz, mas nunca cederá diante de ameaças ou será subjugado pela repressão.

"A China jamais busca hegemonia ou expansão e se opõe firmemente ao hegemonismo e à política de poder", enfatizou ele, acrescentando que a China jamais permitirá que seus interesses de soberania nacional, segurança e desenvolvimento sejam lesados.

O povo chinês está firme e confiante diante da perspectiva brilhante do rejuvenescimento nacional, ressaltou Xi.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=8inY3lyNXLA

FONTE CGTN

