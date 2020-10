CGTN: Chiny obchodzą 70 rocznicę wojny koreańskiej, wzywając do pielęgnowania pokoju na świecie

Wersja oryginalna artykułu dostępna tutaj .

Pamięć o wojnie

Podczas wydarzenia przewodniczący Chin podkreślił, że wielkie zwycięstwo w wojnie koreańskiej pozostanie na zawsze wyryte w historii narodu chińskiego i w historii pokoju, rozwoju i postępu ludzkości.

Xi Jinping wychwalał historyczne znaczenie wojny koreańskiej, zauważając, że „wielka wojna" przeciwstawiła się inwazji i ekspansji imperializmu oraz zapewniła bezpieczeństwo Nowych Chin.

Wojna zapewniła również pokojowe życie Chińczykom, ustabilizowała sytuację na Półwyspie Koreańskim i utrzymała pokój w Azji i na świecie, powiedział przewodniczący.

Wojna koreańska wybuchła osiem miesięcy po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej w czerwcu 1950 roku. Pożoga wojenna wkrótce dotarła do terenów w pobliżu rzeki Yalu, rzeki granicznej między Chinami a DRK, i spustoszyła Dandong w północno-wschodniej prowincji Liaoning w Chinach, gdzie budynki zostały zbombardowane, a cywile stracili życie w amerykańskich nalotach.

Były to czasy, kiedy nowe Chiny miały słabo wyposażone siły zbrojne, bez zdolnych do walki sił powietrznych i marynarki wojennej. Jednak na prośbę KRLD w październiku 1950 roku na Półwysep Koreański wkroczyła armia Chińskich Ochotników Ludowych (COL), aby wesprzeć KRLD do czasu osiągnięcia rozejmu w 1953 roku.

Przewodniczący Jinping powiedział, że zwycięstwo jest deklaracją, iż Chińczycy twardo bronili Wschodu, dodając, że zwycięstwo to stworzyło podwaliny pozycji Nowych Chin w sprawach o zasięgu azjatyckim i międzynarodowym.

Kultywowanie tradycji COL

W ciągu dwóch lat i dziewięciu miesięcy w sumie 2,9 miliona żołnierzy COL stanęło na polu walki. Ponad 197000 z nich poświęciło życie w czasie wojny.

Jinping pochwalił wielki patriotyzm, jakim COL wykazali się w walce z potężnym wrogiem, wzywając naród chiński do kontynuowania tradycji w nowej erze i dążenia do narodowego odmłodzenia.

Xi Jinping podkreślił, że armia COL dała świadectwo patriotyzmu, bohaterstwa, optymizmu, oddania swojej misji, a także ducha, który dąży do pokoju i sprawiedliwości na świecie w czasie wojny. Wszystko to powinno być przekazywane z pokolenia na pokolenie, podkreślił.

Przewodniczący Chin dodał, że wytrwałość nabyta podczas wojny zainspiruje naród chiński i cały naród do przeciwstawienia się hegemonii, zjednoczenia i zwiększenia zdolności bojowych z zapałem do pokonania wszystkich wyzwań i trudności.

Ochrona pokoju na świecie

Upamiętniając wojnę, Chiny nie zamierzają kultywować nienawiści. Nadszedł raczej czas, by czerpać z historii odwagę, by odważnie stawić czoła nowym wyzwaniom dnia dzisiejszego i lepiej wspierać pokój i rozwój na świecie.

Jak Jinping podkreślił w swoim wystąpieniu, zwycięstwo w wojnie pokazało, że sprawiedliwość z pewnością zwycięży każdą potęgę, a pokojowy rozwój jest nieodwracalną historyczną tendencją.

Wezwał do podjęcia wysiłków na rzecz zapewnienia pokoju i sprawiedliwości na świecie, twierdząc, że Chiny jako główny kraj odpowiedzialny w tym zakresie są gotowe do współpracy ze światem w celu zbudowania wspólnoty, która stworzy wspólną przyszłość dla ludzkości.

Chiny powtórzyły, że prowadzą politykę obrony narodowej, która ma charakter defensywny. Przewodniczący podkreślił również, że wojsko chińskie zawsze będzie stanowczą siłą, która chroni pokój na świecie.

Xi powiedział również, że Chińczycy cenią sobie pokój, ale nigdy nie pójdą na kompromis w obliczu gróźb ani przez represje.

„Chiny nigdy nie dążą do hegemonii ani ekspansji i zdecydowanie sprzeciwiają się hegemonizmowi i polityce władzy" - zaznaczył, dodając, że Chiny nigdy nie pozwolą na podważanie swojej suwerenności narodowej, bezpieczeństwa i interesów związanych z rozwojem.

Chińczycy są stanowczy i pewni siebie, a jednocześnie mają przed sobą obiecującą perspektywę odnowy kraju, podkreślił Jinping.

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=8inY3lyNXLA

SOURCE CGTN