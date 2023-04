CGTN: China e Gabão elevam relações para uma parceria cooperativa estratégica abrangente

PEQUIM, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Como no ano que vem marca o 50º aniversário do estabelecimento dos laços diplomáticos entre a China e o Gabão, os dois chefes de estado decidiram elevar o relacionamento dos dois países a uma parceria de cooperação estratégica abrangente.

Após uma enxurrada de atividades diplomáticas de líderes asiáticos, europeus e latino-americanos em Pequim, a visita de quatro dias do presidente gabonês Ali Bongo Ondimba à China foi aclamada pelo presidente chinês Xi Jinping como uma demonstração da importância e do alto nível das relações China-Gabão.

A amizade China-Gabão permanece firme como sempre.

O presidente Ali Bongo é o primeiro chefe de estado africano recebido pelo presidente Xi Jinping após a eleição de Xi como presidente chinês em março, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China.

A amizade entre a China e o Gabão permanece firme desde o estabelecimento de relações diplomáticas há 49 anos. Em dezembro de 2016, os dois países atualizaram seu relacionamento para uma parceria de cooperação abrangente.

Os dois países têm se apoiado firmemente em questões relacionadas aos seus interesses centrais, trabalhando em estreita colaboração nos assuntos internacionais.

O presidente Ali Bongo expressou a adesão do Gabão ao princípio de Uma Só China em diferentes ocasiões.

A China é o maior parceiro comercial do Gabão há nove anos consecutivos. Em 2022, o comércio bilateral atingiu US$ 4,55 bilhões, um aumento de 50,8% em relação ao ano anterior.

Durante a reunião, os dois presidentes prometeram fortalecer a cooperação no âmbito da Iniciativa do Cinturão e Rota e a cooperação em outras áreas, incluindo economia digital, infraestrutura, agricultura e turismo, bem como intercâmbios culturais e interpessoais. Após as conversações, os dois líderes testemunharam a assinatura de documentos de cooperação bilateral em investimentos, agricultura, construção urbana e algumas outras áreas.

Cooperação China-África na nova era

A China é o maior país em desenvolvimento do mundo, e a África é o continente com o maior número de países em desenvolvimento. Experiências passadas compartilhadas e objetivos e metas semelhantes aproximaram a China e a África.

No FOCAC Beijing Summit realizado na setembro de 2018, os dois lados decidiram construir uma comunidade China-África ainda mais forte com um futuro compartilhado e liderar as relações e cooperação da China-África em uma nova era.

A China tem sido o maior parceiro comercial da África por 13 anos consecutivos até 2021, e o volume comercial entre a China e a África atingiu um recorde de US$ 254,29 bilhões em 2021, um aumento de 35,3% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados mais recentes do Ministério do Comércio da China.

Em novembro de 2021, o governo chinês emitiu um relatório para documentar os sucessos da cooperação geral China-África e oferecer uma perspectiva sobre a cooperação futura entre os dois lados. A China e a África permaneceram juntas no sucesso e na adversidade, estabelecendo um exemplo para a construção de uma comunidade global com um futuro compartilhado.

Este ano marca o 10º aniversário dos princípios da política da China na África, que caracterizam sinceridade, resultados reais, amizade e boa fé, propostos pelo presidente chinês Xi Jinping. Durante a reunião de quarta-feira com Ali Bongo, Xi disse que a China e a África precisam fortalecer a solidariedade e a cooperação mais do que nunca, já que o mundo está imerso em desafios e crises.

Ele instou ambos os lados a aderirem ao espírito de amizade e cooperação China-África e disse que a China apoia firmemente o caminho de desenvolvimento único e independente da África e está disposta a oferecer novas oportunidades para a África com base no próprio novo desenvolvimento da China, de modo a tornar Cooperação China-África um modelo de cooperação Sul-Sul e cooperação internacional com a África.

