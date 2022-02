CGTN: China está pronta para realizar uma Olimpíada de Inverno simples, segura e esplêndida

"O mundo está voltado para a China e a China está pronta", disse Xi ao se dirigir à cerimônia de abertura da 139ª sessão do Comitê Olímpico Internacional (IOC) por meio de videoconferência na quinta-feira.

O presidente chinês disse ao presidente do COI Thomas Bach e outros membros do COI que a China fará o seu melhor para entregar ao mundo Jogos simples, seguros e esplêndidos e atuará no lema Olímpico "Mais rápido, mais alto, mais forte - juntos".

Xi também agradeceu ao Comitê por sua contribuição de longo prazo para os esportes da China como um todo e por seu apoio e orientação em licitações e preparação para os Jogos.

De "Um mundo, um sonho" a "Juntos por um futuro compartilhado"

"De 'Um mundo, um sonho' em 2008 a 'Juntos por um futuro compartilhado' em 2022", Xi declarou que a China tem participado ativamente dos Jogos Olímpicos e promovido consistentemente o Espírito Olímpico.

Pequim é a primeira cidade do mundo a sediar os Jogos Olímpicos de Verão e Inverno.

Há 14 anos, com o lema de "Um mundo, um sonho", os Jogos Olímpicos de Pequim de 2008 mostraram ao mundo como uma China aberta abraçou o mundo e como um mundo diversificado saudou a China.

Xi disse no discurso que o mundo está passando por grandes mudanças que não foram vistas há um século: a pandemia da COVID-19, um novo período de turbulência e transformação e vários desafios para a humanidade.

Pela primeira vez em mais de 100 anos, o lema Olímpico foi atualizado no ano passado, adicionando uma das palavras mais ressonantes desde a pandemia – "juntos."

Bach, na mensagem de Ano Novo publicada no site do COI, disse que Pequim 2022 será uma oportunidade de "Viver nosso novo lema Olímpico" para se tornar mais forte ao se unir em solidariedade.

Ao usar "Juntos para um futuro compartilhado" como slogan, a China está transmitindo uma mensagem de solidariedade, incentivando a humanidade a se manter unida diante dos desafios globais, incluindo a pandemia desenfreada da COVID-19.

Mobilização de 300 milhões de pessoas

A China está empenhada em buscar o ideal olímpico com ações concretas, disse Xi em seu discurso na sessão do COI.

O principal objetivo do presidente chinês de manter os Jogos para inspirar 300 milhões de pessoas a participarem dos esportes de inverno já foi cumprido.

Xi disse que, ao se preparar para os Jogos de Inverno, a China impulsionou seu desenvolvimento regional, estabelecimento ecológico e qualidade de vida, além de abrir um espaço mais amplo para o desenvolvimento dos esportes de inverno em todo o mundo.

Mais de 346 milhões de chineses participaram de atividades esportivas de inverno desde a bem-sucedida oferta das Olimpíadas de Inverno de Pequim em 2015, com uma taxa de participação de 24,56%, segundo mostram os dados do National Bureau of Statistics (NBS).

No início de 2021, o país tinha 654 pistas de gelo padrão, um aumento de 317% em relação a 2015, e o número de resorts de esqui aumentou de 568 em 2015 para os atuais 803.

Um relatório de pesquisa sobre o setor de gelo e neve da China em 2021 mostrou que a expansão do setor chinês aumentou de 42 bilhões de dólares em 2015 para 93 bilhões de dólares em 2020.

De acordo com o plano de desenvolvimento da China para esportes de gelo e neve de 2016 a 2025, a escala total do setor chegará a 1 trilhão de yuans (US$ 157,2 bilhões) até 2025.

Os esforços da China "Abririam uma nova era para os esportes de inverno em todo o mundo", disse Bach.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-03/Xi-addresses-139th-IOC-session-opening-ceremony-via-video-17lmXTxdZza/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=6NjX8qm6YEo

FONTE CGTN

SOURCE CGTN