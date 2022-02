CGTN : La Chine est prête à tenir des Jeux olympiques d'hiver simplifiés, sûrs et splendides

« Le monde a les yeux rivés sur la Chine, et la Chine est prête », a déclaré Xi Jinping jeudi, lors de la cérémonie d'ouverture de la 139e session du Comité international olympique (CIO) par liaison télévisuelle.

Le président chinois a déclaré au président du CIO, Thomas Bach, et à d'autres membres du CIO, que la Chine fera de son mieux pour offrir au monde des Jeux simplifiés, sûrs et splendides et pour incarner la devise olympique « Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble ».

Xi Jinping a également remercié le Comité pour sa contribution à long terme à l'ensemble du sport en Chine et pour son soutien et ses conseils dans sa mise en candidature et sa préparation aux Jeux.

De « Un monde, un rêve » à « Ensemble pour un avenir commun »

« De "Un monde, un rêve" en 2008 à "Ensemble pour un avenir commun" en 2022, la Chine participe activement aux Jeux olympiques et fait constamment la promotion de l'esprit olympique », a déclaré Xi Jinping.

Beijing est la première ville au monde à avoir accueilli les Jeux olympiques d'été et d'hiver.

Il y a 14 ans, avec la devise « Un monde, un rêve », les Jeux olympiques de 2008 à Beijing ont montré comment la Chine s'était ouverte sur le monde et comment un monde diversifié avait salué la Chine.

Dans son discours, Xi Jinping a dit que le monde connaissait présentement de grands changements qui n'avaient pas été observés depuis un siècle, soit la pandémie de COVID-19, une nouvelle période de turbulence et de transformation, et de multiples défis pour l'humanité.

Pour la première fois en plus de 100 ans, la devise olympique a été mise à jour l'an dernier afin d'y ajouter un mot particulièrement porteur de sens depuis le début de la pandémie : « ensemble ».

Dans son message du Nouvel An publié sur le site Web du CIO, Thomas Bach a déclaré que Beijing 2022 sera une chance de « vivre notre nouvelle devise olympique » et de devenir plus forts en étant ensemble – solidaires.

En utilisant le slogan « Ensemble pour un avenir commun », la Chine transmet un message de solidarité, exhortant l'humanité à rester unie face aux défis mondiaux, y compris la pandémie de COVID-19 qui fait rage.

Mobiliser 300 millions de personnes

La Chine s'est engagée à poursuivre l'idéal olympique par des actions concrètes, a déclaré Xi Jinping dans son discours à la session du CIO.

L'objectif premier du président chinois, qui consiste à organiser les Jeux afin d'inciter 300 millions de personnes à pratiquer des sports d'hiver, a déjà été atteint.

Xi Jinping a affirmé qu'en organisant les Jeux d'hiver et en s'y préparant, la Chine a stimulé son développement régional, ses initiatives écologiques et la qualité de vie de ses habitants, en plus d'élargir le développement des sports d'hiver dans le monde.

Depuis que Beijing a été désignée en 2015 comme ville hôte des Jeux olympiques d'hiver, plus de 346 millions de Chinois ont participé à des activités sportives d'hiver, les données du Bureau national des statistiques faisant état d'un taux de participation de 24,56 %.

Au début de 2021, le pays comptait 654 patinoires de dimensions standard, une augmentation de 317 % par rapport à 2015, et le nombre de stations de ski est passé de 568 en 2015 à 803 à ce jour.

Un rapport de recherche sur l'industrie de la production de glace et de neige en Chine en 2021 a montré que ce secteur est passé de 42 milliards de dollars en 2015 à 93 milliards de dollars en 2020.

Selon le plan de développement de la Chine pour les sports de glace et de neige entre 2016 et 2025, le niveau d'activité de l'industrie atteindra 1 billion de yuans (157,2 milliards de dollars) d'ici 2025.

Les efforts de la Chine « ouvriront une nouvelle ère pour les sports d'hiver dans le monde », a dit Thomas Bach.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-03/Xi-addresses-139th-IOC-session-opening-ceremony-via-video-17lmXTxdZza/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=6NjX8qm6YEo

SOURCE CGTN