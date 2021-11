CGTN: China promete tratar igualmente entidades de mercado e construir sistema de mercado aberto

PEQUIM, 11 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A China se comprometeu a proteger melhor os investimentos e as operações de comerciais do país para promover sua abertura geral e a recuperação econômica global. O compromisso chega quase dois meses depois de ter anunciado a solicitação do Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica e cerca de um mês e meio antes que o acordo Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP) entre em vigor.