CGTN : La Chine s'engage à traiter les entités du marché sur un pied d'égalité et à construire un système de marché ouvert

La Chine traitera tous les types d'entités de marché sur un pied d'égalité et construira un « système de marché unifié et ouvert avec une concurrence ordonnée », a déclaré jeudi le président chinois Xi Jinping dans son discours au Sommet des PDG de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) (accessible via un lien vidéo). Dans son discours liminaire, Xi Jinping a appelé à un engagement en faveur du développement durable et à des efforts pour construire une communauté Asie-Pacifique avec un avenir partagé.

Expliquant les récentes mesures prises par les autorités chinoises pour améliorer la mise en œuvre des lois anti-monopole et renforcer la réglementation de certaines industries nationales, il a déclaré que les mesures sont nécessaires au développement sain de l'économie de marché de la Chine, ajoutant qu'il s'agissait également de pratiques courantes dans le monde entier.

« Nous travaillerons sans relâche pour consolider et développer le secteur public, et encourager, soutenir et guider le développement du secteur non public », a-t-il déclaré.

La Chine déploiera des efforts continus pour renforcer les bases du développement à long terme de son économie et fournir une meilleure protection aux entreprises de l'Asie-Pacifique et du monde entier afin qu'elles puissent investir et démarrer des opérations dans le pays, a-t-il déclaré.

Créée en 1989, l'APEC est devenue une plateforme importante permettant de faciliter la coopération économique entre 21 économies de la région de l'Asie-Pacifique. Le Sommet des PDG fait partie de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC de 2021, organisée par la Nouvelle-Zélande et présidée par la première ministre Jacinda Ardern.

Dans son discours, Xi Jinping a appelé les économies de la région à « se tourner vers l'avenir, aller de l'avant » et à « s'opposer aux actes discriminatoires et exclusifs ».

« Il n'y aura pas d'avenir à dresser des barrières sur des bases idéologiques et à former de petits cercles géopolitiques », a-t-il déclaré. « La région Asie-Pacifique ne peut et ne doit pas revenir à l'état de confrontation et de division de l'ère de la guerre froide ».

Développement et transformation verte

Xi Jinping a également commenté sur la relation entre le développement économique et la transformation verte, appelant à une approche coordonnée et holistique pour promouvoir la transformation verte et sobre en carbone.

« Sans développement, nous ne pouvons pas encourager suffisamment de forces économiques pour soutenir la transformation verte ; si les moyens de subsistance des individus sont négligés, la société ne soutiendra pas la transformation verte », a-t-il déclaré.

La Chine s'engage à introduire une série de mesures visant à faciliter la transformation écologique globale du développement économique et social au cours de la 14e période du Plan quinquennal (2021-2025) et au-delà. Le pays s'est engagé à plafonner ses émissions de carbone d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.

D'ici là, les autorités chinoises s'engagent à suivre une philosophie de développement centrée sur le peuple. Après avoir éradiqué la pauvreté absolue et obtenu une victoire historique dans la construction d'une société modérément prospère à tous les égards, le pays intensifie ses efforts pour promouvoir un développement de haute qualité qui vise à apporter une prospérité commune pour tous.

« Nous devons avoir une compréhension précise du concept de développement durable, adhérer à l'approche centrée sur les personnes, et de coordonner la croissance économique en sécurisant les moyens de subsistance des individus, tout en assurant la conservation de l'énergie et la réduction des émissions », a déclaré Xi Jinping.

Il a souligné la nécessité « de promouvoir la transformation verte dans le cadre du développement économique et d'obtenir de meilleurs résultats en matière de développement dans le cadre de la transformation verte. »

Décrivant la campagne menée par la Chine pour réduire les émissions de carbone comme une « profonde transformation socio-économique », Xi Jinping a déclaré que le pays s'efforcerait de contribuer à la transformation verte mondiale.

Xi Jinping assistera à la 28e réunion des dirigeants économiques de l'APEC via un lien vidéo vendredi et prononcera un autre discours.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-11/Xi-China-to-treat-market-entities-equally-build-open-market-system-155j46p5vCE/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=fZlM02YwnvI

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN