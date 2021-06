CGTN: China tem como objetivo se tornar uma potência de inovação

"A inovação é a alma que impulsiona o progresso de uma nação e uma fonte inesgotável da prosperidade de um país. É também uma parte essencial do caráter nacional chinês", disse o presidente chinês, Xi Jinping, durante uma discussão com um grupo de jovens excepcionais de todas as esferas da vida, em 4 de maio de 2013.

Ele acrescentou que isso é o que significava um ditado antigo: "Se você pode se renovar em um dia, faça isso dia após dia. Então, haverá renovação diária."

Boom de inovação

Nos últimos anos, a China tomou medidas importantes para reforçar sua capacidade inovadora, com seus pontos fortes em ciência e tecnologia, melhorando continuamente os principais indicadores.

A China ficou em 14º lugar entre mais de 100 economias em todo o mundo em uma classificação de inovação de referência em 2020 e é a única economia de renda média entre as 30 primeiras há sete anos, de acordo com o índice divulgado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual em setembro do ano passado.

"A China se estabeleceu como líder em inovação, com altas classificações em métricas importantes como patentes, modelos de serviços públicos, marcas comerciais, projetos industriais e exportações de produtos criativos", informou um comunicado à imprensa do índice.

Os financiamentos do governo central para pesquisas básicas dobraram nos últimos cinco anos, e os financiamentos são estimados em 6,16% de seus gastos totais com pesquisa e desenvolvimento (P&D) em 2020, de acordo com Wang Zhigang, ministro da ciência e tecnologia.

Espera-se que a taxa de contribuição de progresso científico e tecnológico para o crescimento econômico atinja 60% em 2020, de acordo com uma projeção oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Várias conquistas notáveis de alta tecnologia foram realizadas nos últimos anos. A sonda Chang'e-5 trouxe de volta as primeiras amostras do país coletadas na Lua, enquanto o primeiro rover da China em Marte começou a explorar o planeta vermelho.

O país está agindo rapidamente para desenvolver sua grande aeronave de passageiros e trem de levitação magnética, enquanto os setores relacionados à economia digital, 5G, inteligência artificial e veículos elétricos prosperam.

Ser um inovador líder com autossuficiência

De acordo com o 14º Plano Quinquenal da China (2021-2025) para o desenvolvimento econômico e social nacional e os objetivos de longo prazo até o ano de 2035, a inovação deve ser considerada o centro do impulso de modernização da China, e a autossuficiência e autoaperfeiçoamento em ciência e tecnologia devem ser priorizados como um papel de apoio estratégico.

Diante da intensa competição internacional e do cenário de unilateralismo e protecionismo crescentes, o presidente Xi enfatizou a autossuficiência e o autofortalecimento no desenvolvimento da ciência e tecnologia do país em uma reunião em 28 de maio.

Xi incentivou os profissionais de ciência e tecnologia da China a assumir as responsabilidades do momento e se esforçar pela autossuficiência e pelo autofortalecimento da ciência e tecnologia em níveis mais altos.

Avanços em ciência e tecnologia devem resolver as questões mais urgentes com foco em atender às necessidades do país, tanto as emergenciais quanto as de longo prazo, disse Xi.

À medida que a China se transforma da fábrica mundial em um inovador mundial, o 14º Plano Quinquenal afirma que as seguintes áreas serão o foco do país nos próximos cinco a 15 anos: inteligência artificial, informações quânticas, circuitos integrados, vida e saúde, ciência do cérebro, bio-reprodução, aeroespacial e explorações das profundezas da terra e do mar.

A China investirá mais em pesquisas básicas durante o 14º Período do Plano Quinquenal, com financiamento previsto para atingir mais de 8% de todos os gastos em P&D, de acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia.

