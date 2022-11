CGTN: China und Tansania stufen ihre Beziehungen zu einer strategischen kooperativen Partnerschaft auf

BEIJING, 7. November 2022 /PRNewswire/ -- China und Tansania genießen eine langwährende Freundschaft und umfassende Zusammenarbeit, und die Entwicklung der Beziehungen wird mit der Ankunft der tansanischen Präsidentin Samia Suluhu Hassan in Beijing für einen dreitägigen Besuch auf eine neue Stufe gehoben.

Die beiden Länder kündigten am Donnerstag während des Treffens des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit Frau Hassan die Aufnahme bilateraler Beziehungen für eine umfassende strategische Partnerschaft an. Präsidentin Hassan ist das erste afrikanische Staatsoberhaupt, das nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas empfangen wurde.

Eine „echte und zuverlässige" chinesisch-tansanische Freundschaft

Xi merkte an, dass die beiden Länder die umfassende strategische Kooperationspartnerschaft als Leitfaden nutzen sollten, um die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen in die nächste Phase zu überführen, und sagte, China werde weiterhin mehr tansanische Produkte importieren, chinesische Unternehmen bei Investitionen und Geschäftstätigkeiten in Tansania unterstützen und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Tansanias fördern.

Xi sagte weiter, China habe seine Beziehungen zu Tansania immer aus einer strategischen Perspektive gesehen und sei stets ein verlässlicher Freund gewesen.

Der bilaterale Handel zwischen China und Tansania hat sich rasch entwickelt. Das Handelsvolumen hat 6,74 Milliarden US-Dollar erreicht, ein Plus von 47,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Darunter beliefen sich die Ausfuhren von Tansania nach China auf 606 Millionen USD, ein Anstieg von 47,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und die Wachstumsrate war laut chinesischen Statistiken höher als der afrikanische Durchschnitt.

Hassan sagte, Tansania betrachte China als einen „wahren und äußerst wichtigen Freund" und sei bereit, für immer ein vertrauenswürdiger Partner Chinas zu sein.

Die Präsidentin sagte, Tansania werde China in Fragen, die die Kerninteressen Chinas betreffen, wie Fragen in Bezug auf Taiwan, Xinjiang und Hongkong, weiterhin nachdrücklich unterstützen.

Die beiden Staatsführer waren Zeuge der Unterzeichnung bilateraler Kooperationsdokumente über Handel, Investitionen, Entwicklungszusammenarbeit, digitale Wirtschaft und umweltfreundliche Entwicklung.

Die beiden Seiten gaben außerdem eine gemeinsame Erklärung zur Einrichtung einer umfassenden strategischen Partnerschaft ab, in der Fragen wie die Nutzung der politischen Leitrolle der Diplomatie zwischen Staatsoberhäuptern, die Förderung des Handels in beide Richtungen und die Stärkung der Koordinierung und Zusammenarbeit in internationalen Angelegenheiten behandelt wurden.

Aufbau einer China-Afrika-Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft

Im Jahr 2013 legte Xi während seines Besuchs In Tansania die Leitprinzipien der chinesischen Politik gegenüber Afrika dar, nämlich Aufrichtigkeit, echte Ergebnisse, Verbundenheit und guter Glaube, was seitdem Chinas grundlegende Richtlinie geworden ist, um Solidarität und Zusammenarbeit mit anderen Entwicklungsländern zu verfolgen.

Xi sagte Hassan, dass unter den neuen Umständen die gute Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Tansania nicht nur den gemeinsamen und langfristigen Interessen der beiden Länder dient, sondern auch von großer Bedeutung für den Aufbau einer China-Afrika-Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft im neuen Zeitalter ist.

China sei bereit, mit seiner neuen Entwicklung neue Möglichkeiten für Afrika zu schaffen, Infrastruktur als Leitlinie zu nehmen, die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen und Finanzierung zu stärken und neue Triebkräfte für die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika zu fördern, sagte er.

Hassan sagte, ihr Land werde sich China anschließen und die Einrichtung einer umfassenden strategischen Partnerschaft als Chance ergreifen, um die praktische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu stärken und bilaterale Beziehungen zu einem Modell der Afrika-China-Beziehungen im neuen Zeitalter aufzubauen.

Sie hob die Rolle des Forums für die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika (FOCAC) bei der Förderung der Entwicklung afrikanischer Länder hervor und sagte, Tansania werde sich weiterhin aktiv an der Entwicklung des FOCAC beteiligen und es unterstützen.

Das FOCAC ist eine wirksame Plattform und ein multilateraler Mechanismus für China und afrikanische Länder, um kollektive Konsultationen durchzuführen und eine pragmatische Zusammenarbeit zu betreiben.

Seit der Gründung des FOCAC haben chinesische Unternehmen mehr als 10.000 Kilometer Bahnschienen, fast 100.000 Kilometer Straßen, fast 1.000 Brücken, fast 100 Häfen und eine große Anzahl von Krankenhäusern und Schulen in Afrika gebaut, sagte der chinesische Botschafter in Tansania, Chen Mingjian, während einer Konferenz über die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika über den FOCAC im tansanischen Dar es Salaam im Oktober.

Nach Angaben des chinesischen Gesandten lag im Jahr 2021 das Handelsvolumen zwischen China und Afrika bei 254,2 Milliarden USD, und Chinas Direktinvestitionen in Afrika lagen über 56 Milliarden USD, das 25- und 100-fache im Vergleich zum Jahr 2000, als das Forum eingerichtet wurde.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-03/President-Xi-meets-Tanzanian-counterpart-in-Beijing-1eF2emfkt20/index.html

