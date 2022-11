CGTN: Chiny i Tanzania przekształcają stosunki w kompleksowe partnerstwo strategiczne oparte na współpracy

PEKIN, 7 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Chiny i Tanzania cieszą się długoletnią przyjaźnią i kompleksową współpracą, a rozwój stosunków dwustronnych promuje się na wyższym szczeblu dyplomatycznym, o czym świadczy przybycie do Pekinu z trzydniową oficjalną wizytą pani prezydent Tanzanii Samii Suluhu Hassan.

W czwartek podczas spotkania prezydenta Chin Xi Jinpinga z prezydent Hassan, pierwszą afrykańską głową państwa goszczoną od zakończenia Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin, oba kraje ogłosiły przekształcenie stosunków dwustronnych w kompleksowe partnerstwo strategiczne oparte na współpracy.

„Prawdziwa i niezawodna" chińsko-tanzańska przyjaźń

Zwracając uwagę, że oba kraje powinny rozwijać współpracę w różnych obszarach w duchu kompleksowego partnerstwa strategicznego opartego na współpracy, prezydent Xi oświadczył, że Chiny będą importowały więcej tanzańskich produktów, wspierały chińskie firmy w inwestowaniu i prowadzeniu działalności w Tanzanii oraz wspomagały rozwój społeczno-gospodarczy Tanzanii.

Oświadczył, że Chiny zawsze postrzegały relacje z Tanzanią z perspektywy strategicznej i zawsze były niezawodnym przyjacielem Tanzanii.

Dwustronna wymiana handlowa między Chinami i Tanzanią szybko się rozwinęła. Jej wartość sięgnęła 6,74 miliarda USD, co stanowi wzrost o 47,1 procent rok do roku. Według danych chińskiego urzędu statystycznego wartość eksportu z Tanzanii do Chin wyniosła 606 milionów USD, a zatem wzrosła o 47,3 procent rok do roku, a wskaźnik wzrostu był wyższy niż średnia wartość dla krajów Afryki.

Hassan oświadczyła, że Tanzania postrzega Chiny jako „prawdziwego i najważniejszego przyjaciela", chce na zawsze zostać godnym zaufania partnerem Chin.

Powiedziała też, że Tanzania będzie nadal zdecydowanie popierała stanowisko Chin wobec zagadnień dotyczących jej podstawowych interesów, w tym sprawy Tajwanu, Xinjiang i Hongkongu.

Oboje przywódcy uczestniczyli w ratyfikowaniu umów o dwustronną współpracę w obszarze handlu, inwestycji, rozwoju współpracy, gospodarki cyfrowej i ekologicznego rozwoju.

Obie strony wydały też wspólne oświadczenie dotyczące ustanowienia opartego na współpracy, strategicznego partnerstwa odnoszącego się do takich zagadnień jak wykorzystanie przywódczej politycznej roli dyplomacji na szczeblu szefów państw, rozwijanie dwustronnej wymiany handlowej oraz wzmacnianie koordynacji i współpracy w sprawach międzynarodowych.

Budowanie wspólnej przyszłości Chin i Afryki

Podczas wizyty w Tanzanii w 2013 r. prezydent Xi ogłosił wprowadzenie do chińskiej polityki wobec Afryki czterech głównych zasad, a mianowicie uczciwości, realnych wyników, zrozumienia i działania w dobrej wierze, które od tego czasu stały się głównymi filarami podstawowej polityki Chin na rzecz solidarności i współpracy z innymi krajami rozwijającymi się.

Zwracając się do prezydent Hassan, prezydent Xi powiedział, że w nowych okolicznościach solidne stosunki chińsko-tanzańskie służą nie tylko wspólnym długoterminowym interesom obu krajów, mają też ogromne znaczenie dla zbudowania wspólnej przyszłości Chin i Afryki w nowej erze.

Jak stwierdził prezydent Xi, wkraczając na nową ścieżkę rozwoju, Chiny są gotowe otworzyć przed Afryką nowe możliwości, zadbać o infrastrukturę, wzmocnić współpracę handlową, inwestycyjną i finansową, a także poszukiwać nowych sił napędowych współpracy chińsko-afrykańskiej.

Prezydent Hassan oświadczyła, że jej kraj dołączy do Chin w dążeniu do nawiązania opartego na współpracy, kompleksowego, strategicznego partnerstwa, ponieważ daje ono szansę na wzmocnienie praktycznej współpracy w wielu obszarach i przekształcenie stosunków dwustronnych w modelowy wzorzec stosunków afrykańsko-chińskich w nowej erze.

Odnosząc się do roli Forum Współpracy Chiny-Afryka (ang. Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC) we wspieraniu rozwoju krajów afrykańskich, prezydent oświadczyła, że Tanzania będzie nadal aktywnie uczestniczyć w FOCAC i wspierać jego rozwój.

FOCAC jest dla Chin i krajów afrykańskich skuteczną platformą oraz wielostronnym mechanizmem prowadzenia wspólnych konsultacji i realizowania pragmatycznej współpracy.

Od chwili powołania FOCAC chińskie przedsiębiorstwa zbudowały w Afryce ponad 10 000 kilometrów szlaków kolejowych, niemal 100 000 kilometrów dróg, niespełna 1000 mostów, 100 portów, a także wiele szpitali i szkół, powiedziała Chen Mingjian, ambasador Chin w Tanzanii, podczas odbywającej się w tanzańskim Dar es Salaam, październikowej konferencji poświęconej współpracy Chiny-Afryka w ramach FOCAC.

Według chińskiej wysłanniczki w 2021 r. wartość wymiany handlowej między Chinami i Afryką sięgnęła kwoty 254,2 miliarda USD, a pakiet chińskich inwestycji bezpośrednich w Afryce przekroczył kwotę 56 miliardów USD i stanowił odpowiednio 25-krotność i 100-krotność wartości z 2000 r., gdy forum powołano do życia.

