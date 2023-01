CGTN: Chiny będą kontynuować pracę na rzecz światowego pokoju i rozwoju w połączonym świecie

PEKIN, 2 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- W swoim sobotnim orędziu noworocznym prezydent Chin Xi Jinping zwrócił uwagę na bliskie relacje, jakie łączą Państwo Środka z resztą świata, zauważając, że w minionym roku nie tylko gościł w Pekinie starych i nowych przyjaciół, ale również jeździł za granicę, aby przedstawiać światu propozycje Chin.

CGTN: China will continue to contribute to global peace and development in connected world

W ciągu minionego roku Chiny spotkały się z przyjaciółmi w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich i odbywających się wczesną wiosną Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie. Prezydent Chin odbył spotkania dwustronne z liderami ponad 40 państw. W październiku Xi odbył również trzy zagraniczne podróże – przed XX Zjazdem Komunistycznej Partii Chin (KPCh) oraz po jego zakończeniu.

Pierwszym zagranicznym liderem, który odwiedził Chiny po zakończeniu XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin był sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu – Nguyen Phu Trong. W ostatnich dwóch miesiącach 2022 r. prezydent Xi odbył kilkadziesiąt spotkań dwustronnych z liderami innych państw, w tym z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, który jako pierwszy lider dużego państwa zachodniego odwiedził Państwo Środka po przełomowym zjeździe KPCh.

Wizyty te powszechnie uznano za szczytowe momenty roku 2022 w dyplomacji państwowej.

W minionym roku Chiny w dalszym ciągu pełniły rolę odpowiedzialnego, dużego gracza na arenie międzynarodowej, poprawiając jakość relacji z innymi największymi państwami.

Podczas dwóch rozmów telefonicznych i bezpośredniego spotkania na Bali prezydent Xi i jego odpowiednik w USA Joe Biden postanowili podjąć konkretne działania w celu ponownego skierowania relacji amerykańsko-chińskich na drogę stabilnego rozwoju.

Jak pokazało wczorajsze spotkanie telekonferencyjne Xi i prezydenta Władimira Putina – podobnie do ich rozmów bezpośrednich, które odbyły się w Pekinie w lutym i Samarkandzie we wrześniu tego roku – oba państwa zamierzają dalej wzmacniać koordynację strategiczną i stać na straży sprawiedliwości międzynarodowej.

Obecność Xi podczas pierwszego szczytu chińsko-arabskiego oraz w Radzie Współpracy Chin i Zatoki Perskiej w Rijadzie otworzyły nową epokę wszechstronnego i pogłębionego rozwoju w relacjach chińsko-arabskich.

W minionym roku Chiny ponownie przedstawiły szereg bazujących na chińskiej mądrości rozwiązań dla powszechnych wyzwań, przed jakimi stoi międzynarodowa społeczność.

Podczas Boao Forum for Asia w kwietniu 2022 r. Xi przedstawił Inicjatywę na Rzecz Globalnego Bezpieczeństwa (Global Security Initiative – GSI), w ramach której Chiny mają współpracować z innymi państwami na rzecz powszechnego bezpieczeństwa. Była to już kolejna tak szeroka propozycja. Podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2021 r. Xi zaproponował bowiem utworzenie Globalnego Wskaźnika Rozwoju (Global Development Index – GDI).

Jak dotąd swoje poparcie dla GSI wyraziło 70 państw, natomiast wsparcie dla GDI zadeklarowała setka krajów i szereg organizacji międzynarodowych, w tym OZN. Blisko 70 państw przyłączyło się do Grupy Przyjaciół GDI.

W swoim przemówieniu noworocznym Xi zwrócił uwagę, że na świecie coraz szybciej zachodzą zmiany bezprecedensowe w skali stulecia oraz, że wciąż nie panuje na nim spokój. Podkreślił przy tym wagę, jaką Chiny przywiązują do pokoju i rozwoju, przypominając, że Państwo Środka niezmiennie ceni przyjaźń i partnerstwo.

„Stoimy twardo po właściwej stronie historii oraz po stronie cywilizacji i postępu. Dokładamy starań, by wiedza i rozwiązania Chin służyły sprawie pokoju i rozwoju dla całej ludzkości" – powiedział prezydent Chin.

Materiał filmowy – https://www.youtube.com/watch?v=f6qVJKA3ClA

SOURCE CGTN