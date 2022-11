CGTN: Chiny będą kontynuować realizację wizji Putrajaya 2040

PEKIN, 21 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- „Jak głosi tajskie przysłowie >>co zasiejesz, to zbierzesz<<. Wspólnie zasialiśmy wizję Putrajaya. Nadszedł czas, aby zacząć uprawiać, podlewać i przyspieszyć moment rozkwitu kwiatu rozwoju w regionie Azji i Pacyfiku!" – powiedział prezydent Chin Xi Jinping podczas 29. spotkania liderów organizacji Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), które odbyło się w piątek w Tajlandii.

W 2020 r. liderzy APEC przyjęli Wizję Putrajaya 2040, nową długoterminową mapę drogową, która ma zastąpić „Cele Bogor" – zobowiązanie liderów APEC wpisane do Deklaracji Bogor z 1994 r., zmierzającej do utworzenia w regionie Azji i Pacyfiku strefy wolnego i otwartego handlu i inwestycji dla gospodarek uprzemysłowionych do 2010 r. oraz do 2020 r. dla gospodarek rozwijających się.

Cele Bogor pozwoliły gospodarkom państw APEC osiągnąć znaczący postęp w obszarze handlu, inwestycji i integracji gospodarczej – na przestrzeni 26 lat wartość regionalnej wymiany handlowej wzrosła pięciokrotnie, wartość inwestycji dwustronnych dwunastokrotnie, a zerowymi taryfami celnymi objęto blisko połowę produktów.

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Handlu w 2020 r. w „terminie wymagalności", wartość wymiany handlowej między Chinami a państwami APEC sięgnęła kwoty 2,87 biliona dolarów amerykańskich, co stanowiło 62 procent łącznej wartości handlu zagranicznego. Wartość importu do tego kraju wzrosła niemal osiemnastokrotnie, średnia taryfa celna spadła z 23,6 procent do 7,5 procent, a liczba umów o wolnym handlu wzrosła z 0 do 19.

Chiny otworzyły swój ogromny rynek dla regionu Azji i Pacyfiku oraz reszty świata, organizując doroczne wydarzenia promujące handel, takie jak Chińskie Międzynarodowe Targi Importowe.

Nowy rozdział

Państwa APEC przewidują, że Wizja Putrajaya 2040 doprowadzi je do „utworzenia do 2040 r. otwartej, dynamicznej, silnej i pokojowej wspólnoty Azji i Pacyfiku, przynoszącej dobrobyt wszystkim obywatelom i przyszłym pokoleniom".

Nowa mapa drogowa, bazująca na postępie wypracowanym w ramach realizacji celów Bogor, dotyczy przede wszystkim rozszerzania strefy wolnego handlu w regonie, sprzyjania innowacjom i cyfryzacji oraz budowania „silnego, zharmonizowanego, bezpiecznego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu wzrostu".

Chiński cel promowania wysokiej jakości otwarcia się na świat nadał ton przyszłego wkładu tego kraju we wdrażanie Wizji Putrajaya 2040.

W sprawozdaniu skierowanym do 20. Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin prezydent Xi napisał, że Chiny będą stale rozszerzać instytucjonalne otwarcie, przyspieszać tempo przekształcania tego kraju w wysokiej jakości partnera handlowego, wspierać otoczenie biznesowe o klasie światowej oraz podejmować działania na rzecz zachowania różnorodności i stabilizacji międzynarodowego krajobrazu gospodarczego, a także stosunków gospodarczych i handlowych.

„Rozszerzymy agendę otwierania się na świat o nowe obszary, pogłębimy ją, będziemy podążać chińską drogą ku modernizacji, wprowadzimy nowe systemy otwartej gospodarki o wyższej jakości, a także będziemy dzielić się możliwościami rozwoju ze światem, zwłaszcza z regionem Azji I Pacyfiku" – powiedział Xi w piątek.

Przemawiając na ubiegłorocznym spotkaniu liderów APEC, Xi stwierdził, że otwarcie to motyw przewodni współpracy z regionem Azji i Pacyfiku. „Musimy utrzymać otwarty regionalizm, podążać za wizją APEC na 2040 r. i w jej ramach rozwijać regionalną integrację gospodarczą, a także podjąć działania prowadzące do szybkiego utworzenia Strefy Wolnego Handlu w Regionie Azji i Pacyfiku (ang. Free Trade Area of the Asia-Pacific, FTAAP)".

Chiny, jeden z pierwszych krajów, które ratyfikowały porozumienie o wszechstronnym regionalnym partnerstwie ekonomicznym (ang. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) przyjęte 1 stycznia 2022 r., pragną przystąpić do wszechstronnego i progresywnego porozumienia o partnerstwie transpacyficznym (ang. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP). Oba porozumienia to ważne drogi do utworzenia FTAAP.

Ponieważ gospodarka cyfrowa zyskuje na znaczeniu w regionie, Chiny złożyły wniosek o przystąpienie do partnerstwa na rzecz gospodarki cyfrowej (ang. Digital Economy Partnership Agreement, DEPA), co pozwoliłoby im na rozszerzenie regionalnej integracji gospodarczej. Krajowa gospodarka cyfrowa Chin jest drugą co do wielkości gospodarką na świecie.

Aby wnieść wkład w sprzyjający włączeniu i zrównoważony rozwój, Chiny walczą o ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 2030 r. oraz osiągnięcie celu zerowej emisyjności przed 2060 r.

Jak powiedział Xi, Chiny będą wspierać kraje rozwijające się w budowaniu przemysłu opartego na ekologicznych i niskoemisyjnych źródłach energii, a także współdziałać z krajami partnerskimi na rzecz rozszerzenia wysokiej jakości współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku.

