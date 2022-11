CGTN: China continuará a promover implementação da Putrajaya Vision 2040

BEIJING, 19 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- "Como diz um provérbio tailandês, 'você colhe o que planta'. Plantamos em conjunto a semente da Putrajaya Vision. Está na hora de cultivarmos, nutrirmos e promovermos o desabrochar da flor do desenvolvimento comum da Ásia-Pacífico!", afirmou o presidente da China, Xi Jinping, na 29ª Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na Tailândia na sexta-feira.

Em 2020, os líderes da APEC adotaram a Putrajaya Vision 2040, um novo plano de longo prazo em substituição às "Metas de Bogor", um compromisso que os líderes da APEC assumiram em sua Declaração de Bogor de 1994 para alcançar o comércio e investimento livres e abertos até 2010 para economias industrializadas e até 2020 para economias em desenvolvimento na Ásia-Pacífico.

As Metas de Bogor ajudaram as economias da APEC a conseguir um progresso pronunciado no comércio, nos investimentos e na integração econômica – no intervalo de 26 anos, o valor do comércio regional aumentou cinco vezes, os investimentos bidirecionais aumentaram 12 vezes, e quase metade dos produtos tem tarifa zero.

Quando estavam "vencidos" em 2020, o volume comercial da China com as economias da APEC atingiu USD 2,87 trilhões, respondendo por 62% do total de seu comércio exterior. Segundo dados do Ministério do Comércio, as importações do país aumentaram quase 18 vezes, a tarifa média caiu de 23,6% para 7,5%, e os acordos de livre comércio foram de zero ao total de 19.

A China também compartilhou seu vasto mercado com a região da Ásia-Pacífico e o mundo, por meio de eventos anuais de promoção do comércio, como a China International Import Expo.

Novo capítulo

Com a Putrajaya Vision 2040, as economias da APEC vislumbram "uma comunidade aberta, dinâmica, resiliente e pacífica na Ásia-Pacífico até 2040, para a prosperidade de todos nossos povos e gerações futuras."

Com base no progresso realizado nas Metas de Bogor, o foco do novo plano é promover o livre comércio regional, fomentar a inovação e a digitalização e conseguir um "crescimento forte, equilibrado, seguro, sustentável e inclusivo".

O objetivo da China de promover a abertura de alto padrão estabeleceu o tom de sua futura contribuição para a implementação da Putrajaya Vision 2040.

No relatório do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, Xi disse que a China expandirá continuamente a abertura institucional, acelerará sua transformação em um trader de qualidade, promoverá um ambiente de negócios de primeira linha e se esforçará para preservar a diversidade e a estabilidade do ambiente econômico internacional, bem como as relações econômicas e comerciais.

"Promoveremos uma agenda mais ampla de abertura em mais áreas e em maior profundidade, seguiremos o caminho chinês para a modernização, implementaremos novos sistemas para uma economia aberta de alto padrão e continuaremos a compartilhar nossas oportunidades de desenvolvimento com o mundo, principalmente na região da Ásia-Pacífico", disse Xi na sexta-feira.

Ao discursar na Reunião dos Líderes Econômicos da APEC no ano passado, Xi disse que a abertura é a salvação da cooperação Ásia-Pacífico. "Precisamos manter o regionalismo aberto, seguir a orientação da APEC Vision 2040 no avanço da integração econômica regional e trabalhar para a realização precoce de uma área de livre comércio de alto padrão da Ásia-Pacífico (FTAAP)."

A China, que foi uma das primeiras a ratificar o acordo de Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP), que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022, pretende participar do Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífico (CPTPP). A dupla representa dois caminhos importantes para que se consiga criar a FTAAP.

Como a economia digital tem uma importância cada vez maior para a região, a China se inscreveu para participar do Acordo de Parceria de Economia Digital (DEPA) para que haja uma maior integração econômica regional. A economia digital do país é a segunda maior do mundo.

Para contribuir para o desenvolvimento inclusivo e sustentável, a China está se esforçando para atingir o pico das emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e alcançar a neutralidade de carbono antes de 2060.

De acordo com Xi, o país ajudará os países em desenvolvimento a desenvolverem energias verdes e de baixo carbono e trabalhará com países parceiros para promover a cooperação do Cinturão e Rota de alta qualidade.

