CGTN: Chiny gotowe na wspaniałe, bezpieczne i wyjątkowe Igrzyska Olimpijskie

„Oczy całego świata zwrócone są na Chiny, a Chiny deklarują gotowość" – powiedział Xi, odnosząc się do ceremonii w przemówieniu wygłoszonym online z okazji czwartkowej 139. sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

Chiński prezydent obiecał przewodniczącemu MKOl Thomasowi Bachowi i pozostałym jego członkom, że Chiny dołożą wszelkich starań, aby zaprezentować światu wspaniałe, bezpieczne i wyjątkowe igrzyska oraz przeprowadzić je w duchu olimpijskiego hasła „Szybciej, wyżej, mocniej – razem".

Xi podziękował też komitetowi za długofalowy wkład w rozwój sportu w Chinach oraz wsparcie i prowadzenie podczas ubiegania się o prawo do organizacji oraz przygotowań do igrzysk.

Od hasła „Jeden świat, jedno marzenie" po „Razem dla wspólnej przyszłości"

„Od roku 2008, któremu przyświecało motto >>Jeden świat, jedno marzeni<<, do roku 2022, którym rządzi hasło >>Razem dla wspólnej przyszłości<<, Chiny biorą aktywny udział w igrzyskach olimpijskich i nieprzerwanie promują olimpijskiego ducha" – powiedział Xi.

Pekin jest pierwszym na świecie miastem, w którym zorganizowano zarówno igrzyska letnie, jak i zimowe.

Czternaście lat temu, podczas Igrzysk Zimowych Pekin 2008 odbywających się pod hasłem „Jeden świat, jedno marzenie" – Chiny udowodniły światu, że są na niego otwarte i spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony reszty świata.

W swoim przemówieniu Xi zauważył, że dzisiejszy świat przechodzi ogromną transformację, której w tym stuleciu jeszcze nie doświadczyliśmy – borykamy się z pandemią COVID-19, nowym okresem niepokoju i przekształceń oraz szeregiem wyzwań dla ludzkości.

W ubiegłym roku, po raz pierwszy od ponad 100 lat, motto olimpijskie przeformułowano i uzupełniono o jedno z najbardziej nośnych słów w czasach pandemii – „razem".

W swojej noworocznej wypowiedzi, opublikowanej na stronie internetowej MKOl, Bach stwierdził, że Igrzyska w Pekinie 2022 będą okazją do „wprowadzenia naszego motta w życie" i zbudowania silniejszej społeczności, solidarnie kroczącej ramię w ramię.

Hasło „Razem dla wspólnej przyszłości" to chiński przekaz solidarności, wezwanie do zjednoczenia ludzkości wobec globalnych wyzwań, w tym także szalejącej pandemii COVID-19.

Mobilizacja 300 milionów obywateli

Chiny zaangażowały się we wprowadzenie olimpijskich ideałów w życie poprzez podjęcie konkretnych działań, powiedział Xi w przemówieniu wygłoszonym z okazji sesji MKOl.

Główny cel, przyświecający chińskiemu prezydentowi podczas przygotowań do igrzysk, jakim było zainspirowanie 300 milionów obywateli do uprawiania sportów zimowych, został osiągnięty.

Xi powiedział, że przygotowując i organizując zimowe igrzyska olimpijskie, Chiny przyspieszyły swój rozwój na arenie regionalnej, podjęły działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego i jakości życia, a także szerzej otworzyły drzwi do światowego rozwoju sportów zimowych.

W wydarzeniach związanych z uprawianiem sportów zimowych, organizowanych od chwili uzyskania prawa do organizacji igrzysk zimowych w 2015 r., udział wzięło ponad 346 milionów Chińczyków, a według danych Krajowego Urzędu Statystycznego (KUS) poziom uczestnictwa wyniósł 24,56 procent.

Do początku 2021 r. w kraju powstało 654 nowych standardowych lodowisk, co przekłada się na 317-procentowy wzrost w porównaniu do ich liczby w roku 2015, a liczba ośrodków narciarskich zwiększyła się z 568 w 2015 r. do 803 obecnie.

Raport z badania branży lodowiskowej, przeprowadzonego w 2021 r. wykazał, że jej wartość wzrosła z 42 mld w 2015 r. do 93 mld w 2020 r.

Zgodnie z planem rozwoju sportów uprawianych na lodowiskach i stokach na lata 2016-2025, do 2025 r. całkowita wartość tej gałęzi przemysłu wyniesie 1 bilion juanów (157,2 mld USD).

Jak powiedział Bach, działania podejmowane przez Chiny „są początkiem nowej światowej ery sportów zimowych".

