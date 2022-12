CGTN: Chiny i Arabia Saudyjska wypracowują wzorzec wszechstronnej współpracy wysokiego szczebla

PEKIN, 9 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Wzmocniono wzajemne zaufanie Chin i Arabii Saudyjskiej w strategicznych kwestiach, a dwustronna praktyczna współpraca w różnych dziedzinach przynosi szereg korzyści od czasu ustanowienia relacji dyplomatycznych 32 lata temu, co podkreślił chiński prezydent Xi Jinping w pisemnym oświadczeniu złożonym w minioną środę po przybyciu do Rijadu.

Stosunki dwustronne nadzorowane przez prezydenta Xi i króla Arabii Saudyjskiej Salmana bin Abdulaziza Al Sauda nie tylko przyniosły korzyści obu narodom, ale także przyczyniły się do podtrzymania pokoju, stabilności, dobrobytu i rozwoju w regionie.

Podczas rozmów z saudyjskim księciem koronnym i premierem Mohammedem bin Salmanem Al Saudem w pałacu królewskim w miniony czwartek, Xi powiedział, że jako ważny członek świata arabskiego i świata islamskiego Arabia Saudyjska jest również ważną niezależną siłą w wielobiegunowym świecie i istotnym partnerem strategicznym Chin na Bliskim Wschodzie.

Wzmocnienie wszechstronnego partnerstwa strategicznego między Chinami a Arabią Saudyjską

Xi powiedział, że strategiczne znaczenie relacji między Chinami a Arabią Saudyjską wzrosło w obecnej sytuacji panującej na świecie i w regionie, naznaczonej głębokimi i złożonymi zmianami.

Jak podkreślił Xi, Chiny postrzegają rozwój stosunków z Arabią Saudyjską jako priorytet dla swojej dyplomacji, a zwłaszcza dla dyplomacji na Bliskim Wschodzie.

Prezydent zapewnił, że Chiny są gotowe połączyć siły z Arabią Saudyjską w dążeniu do realizacji celów, takich jak ożywienie kraju, wzmocnienie rozwoju strategicznej synergii, pogłębienie pragmatycznej współpracy we wszystkich dziedzinach oraz wzmocnienie komunikacji i koordynacji w kwestiach regionalnych i międzynarodowych, co przyczyni się do intensywniejszego rozwoju wszechstronnego partnerstwa strategicznego miedzy Chinami a Arabią Saudyjską.

Z kolei Mohammed powiedział, że Arabia Saudyjska oczekuje współpracy z Chinami, aby wspólnymi siłami wynieść wszechstronne partnerstwo strategiczne między Chinami a Arabią Saudyjską na wyższy poziom.

Wizyta prezydenta Xi stanowi kamień milowy w stosunkach dwustronnych, jednocześnie promując współpracę we wszystkich dziedzinach z korzyścią dla obu narodów oraz wzajemne dążenie do dobrobytu i rozwoju obu krajów, jak podkreślił Mohammed.

Xi dodał, że zwołanie pierwszego szczytu z udziałem Chin i Państw Arabskich oraz szczytu z udziałem Chin i Rady Współpracy Zatoki (GCC) ma szczególne znaczenie i odegra strategiczną rolę w stosunkach między Chinami a Arabią Saudyjską oraz Radą Współpracy Zatoki.

Xi zapewnił, że Chiny zamierzają współpracować z Arabią Saudyjską, aby szczyt z udziałem Chin i Państw Arabskich oraz szczyt z udziałem Chin i GCC stały się przełomowymi wydarzeniami w historii budowania relacji na linii Chiny-Arabia oraz Chiny-GCC, wynosząc je na wyższy poziom.

Jak podkreślił Xi, Chiny podejmą także wspólne wysiłki z Arabią Saudyjską na rzecz wzmocnienia współpracy w ramach wielostronnych układów, w tym w obrębie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Grupy 20.

Mohammed podziękował Chinom za wsparcie w przyznaniu Arabii Saudyjskiej statusu partnera dialogowego w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy, dodając, że Arabia Saudyjska jest gotowa wzmocnić komunikację i koordynację z Chinami oraz wspólnie podjąć wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem żywnościowym i zmianami klimatycznymi, aby wnieść wkład w utrzymanie pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w regionie.

„Pokładam pełne zaufanie, jeśli chodzi o perspektywę stosunków dwustronnych" ‒ powiedział Mohammed.

Synergia Inicjatywy Pasa i Drogi oraz Wizji 2030

Pod przywództwem króla Salmana i księcia koronnego Mohammeda bin Salmana Saudyjczycy zmierzają wielkimi krokami w kierunku realizacji Wizji 2030 i notują istotne postępy w reformie gospodarczej i społecznej oraz w procesie dywersyfikacji.

Chiny wspierają główne inicjatywy rozwojowe Arabii Saudyjskiej, takie jak Wizja 2030 i Zielona Inicjatywa Bliskiego Wschodu, i są gotowe aktywnie uczestniczyć w procesie industrializacji Arabii Saudyjskiej, w celu wsparcia dywersyfikacji rozwoju gospodarczego tego kraju.

Prezydent dodał, że w ramach synergii podjętej przez Chiny Inicjatywy Pasa i Drogi oraz opracowanej przez Arabię Saudyjską Wizji 2030 obie strony powinny pogłębić i uwiarygodnić praktyczną współpracę we wszystkich dziedzinach, aby zapewnić bardziej wymierne efekty.

Ponadto, Chiny będą współpracować z Arabią Saudyjską w celu pogłębienia współpracy w dziedzinie zdolności produkcyjnych i budowy infrastruktury oraz przyspieszenia rozwoju wspólnego Parku Przemysłowego (Jizan) i realizacji głównych projektów infrastrukturalnych.

Chiny oczekują rozszerzenia współpracy w dziedzinach takich jak e-commerce, gospodarka cyfrowa, czysta energia, zaawansowane technologie oraz badania i rozwój kosmosu. Xi nawołuje ponadto do zwiększenia zakresu współpracy w obszarze handlu, inwestycji i finansów.

Mohammed powiedział, że Arabia Saudyjska jest skłonna do realizacji inicjatywy Pasa i Drogi wspólnie z Chinami, rozszerzania handlu i wzajemnych inwestycji oraz zachęca kolejne chińskie przedsiębiorstwa do udziału w procesie industrializacji Arabii Saudyjskiej.

Arabia Saudyjska zaprasza ponadto chińskie przedsiębiorstwa do współpracy przy realizacji głównych projektów budowy infrastruktury i energii. Mohammed wezwał do wzmocnienia współpracy w przemyśle motoryzacyjnym, technologicznym, inżynierii chemicznej i górnictwie.

Xi zapewnił, że Chiny będą rekomendować Arabię Saudyjską jako miejsce podróży grupowych oraz promować wymianę personelu, a także wymianę kulturalną i międzyludzką między obiema stronami. Dodał, że Chiny zamierzają podejmować wspólne wysiłki z Arabią Saudyjską na rzecz zapewnienia lepszych osiągnięć we współpracy obu krajów w obszarze nauki języka chińskiego.

Jeśli chodzi o politykę energetyczną, Xi powiedział, że Chiny wzmocnią komunikację i koordynację z Arabią Saudyjską, rozszerzą skalę handlu ropą naftową i wdrożą obszerne projekty współpracy energetycznej, takie jak chińsko-saudyjski projekt pn. „Gulei Ethylene Complex".

Mohammed podziękował Chinom za wsparcie Zielonej Inicjatywy Bliskiego Wschodu, nawołując do zacieśnienia współpracy w zakresie czystej energii i zielonego rozwoju.

