CGTN: Čína a Saudská Arábia vytvoria model všestrannej spolupráce na vysokej úrovni

PEKING, 9. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Strategická vzájomná dôvera medzi Čínou a Saudskou Arábiou sa posilnila a bilaterálna praktická spolupráca v rôznych oblastiach priniesla od nadviazania diplomatických vzťahov pred 32 rokmi plodné výsledky, uviedol čínsky prezident Si Ťin-pching v písomnom vyhlásení v stredu, pri príchode do Rijádu.

Bilaterálne vzťahy riadené prezidentom Si Ťin-pchingom a saudskoarabským kráľom Salmánom bin Abdulazizom Al Saudom priniesli prospech nielen ich ľudu, ale prispeli aj k mieru, stabilite, prosperite a rozvoju v regióne, povedal.

Počas štvrtkových rozhovorov so saudskoarabským korunným princom a premiérom Muhammedom bin Salmánom Al Saudom v kráľovskom paláci Si Ťin-pching povedal, že Saudská Arábia je dôležitým členom arabského a islamského sveta, je tiež dôležitou nezávislou silou v multipolárnom svete a dôležitým strategickým partnerom Číny na Blízkom východe.

Posilnené komplexné strategické partnerstvo Číny a Saudskej Arábie

Vzhľadom na súčasnú medzinárodnú a regionálnu situáciu, ktorá prechádza hlbokými a zložitými zmenami, Si Ťin-pching uviedol, že strategický a celkový význam čínsko-saudskoarabských vzťahov sa zvyšuje.

Čína považuje rozvoj vzťahov so Saudskou Arábiou za prioritu svojej celkovej diplomacie, najmä diplomacie na Blízkom východe, povedal Si Ťin-pching.

Čína je ochotná spojiť svoje sily so Saudskou Arábiou s cieľom dosiahnuť národnú obnovu, posilniť rozvoj strategickej synergie, prehĺbiť pragmatickú spoluprácu vo všetkých oblastiach a posilniť komunikáciu a koordináciu v regionálnych a medzinárodných záležitostiach s cieľom podporiť väčší rozvoj komplexného strategického partnerstva medzi Čínou a Saudskou Arábiou, uviedol Si Ťin-pching.

Muhammad bin Sálman Al Saud medzitým povedal, že Saudská Arábia sa teší na spoluprácu s Čínou a spoločne sa zaviazali posunúť komplexné strategické partnerstvo Číny a Saudskej Arábie na novú úroveň.

Návšteva prezidenta Si Ťin-pchinga bude znamenať míľnik v bilaterálnych vzťahoch, ktorý zároveň podporí spoluprácu vo všetkých oblastiach, prinesie výhody obom národom a dosiahne vzájomnú prosperitu a rozvoj oboch krajín, povedal Muhammad bin Sálman Al Saud.

Zvolanie prvého summitu Číny a arabských štátov a summitu Číny a Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) má osobitný význam, ktorý bude zohrávať strategickú úlohu vo vzťahoch medzi Čínou a Saudskou Arábiou a Čínou a GCC, povedal Si Ťin-pching.

Čína očakáva, že bude spolupracovať so Saudskou Arábiou, aby sa summit Číny a arabských štátov a summit Číny a Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive stali míľnikmi v histórii rozvoja vzťahov Číny a arabských štátov a vzťahov Číny a Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a aby sa tieto vzťahy posunuli na novú úroveň, dodal Si Ťin-pching.

Čína bude spolupracovať so Saudskou Arábiou na posilnení spolupráce v rámci multilaterálnych rámcov, ako je Organizácia Spojených národov a G20, povedal Si Ťin-pching.

Muhammad bin Sálman Al Saud poďakoval Číne za podporu pri udelení štatútu partnera pre dialóg v Šanghajskej organizácii pre spoluprácu a dodal, že Saudská Arábia je pripravená posilniť komunikáciu a koordináciu s Čínou a spoločne riešiť výzvy v oblasti energetickej bezpečnosti, potravinovej bezpečnosti a klimatických zmien s cieľom prispieť k ochrane mieru, stability a bezpečnosti v regióne.

„Mám plnú dôveru v perspektívu bilaterálnych vzťahov," povedal Muhammad bin Sálman Al Saud.

Synergia iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta a vízia do roku 2030

Saudskoarabský ľud pod vedením kráľa Sálmana a korunného princa Muhammada bin Sálmana Al Sauda kráča veľkými krokmi smerom k Vízii 2030 a dosahuje významný pokrok v oblasti hospodárskych a sociálnych reforiem a diverzifikácie.

Čína podporuje hlavné rozvojové iniciatívy Saudskej Arábie, ako sú Vízia 2030 a Blízkovýchodná zelená iniciatíva, a je ochotná aktívne sa podieľať na procese industrializácie Saudskej Arábie, ktorého cieľom je pomôcť diverzifikácii hospodárskeho rozvoja Saudskej Arábie, povedal Si Ťin-pching.

Pri realizácii synergie Čínou navrhovanej iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta a saudskoarabskej Vízie 2030 by mali obe strany prehĺbiť a posilniť praktickú spoluprácu vo všetkých oblastiach, aby priniesli viac ovocia, povedal Si Ťin-pching.

Dodal, že Čína bude spolupracovať so Saudskou Arábiou na prehĺbení spolupráce v oblasti výrobných kapacít a budovania infraštruktúry a na urýchlení rozvoja čínsko-saudskoarabského priemyselného parku (Jizan) a výstavby veľkých projektov infraštruktúry.

Pokiaľ ide o oblasti, ako je elektronický obchod, digitálne hospodárstvo, čistá energia, špičkové technológie a vesmírny výskum a vývoj, Si Ťin-pching povedal, že Čína sa teší na rozšírenie spolupráce a vyzval na zvýšenie úrovne spolupráce v oblasti obchodu, investícií a financií.

Muhammad bin Sálman Al Saud uviedol, že Saudská Arábia je ochotná realizovať s Čínou iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta, rozširovať obchod a vzájomné investície a víta účasť viacerých čínskych podnikov na procese industrializácie Saudskej Arábie.

Saudská Arábia tiež uvíta čínske podniky, aby sa zapojili do spolupráce v oblasti výstavby infraštruktúry a energetických projektov, povedal Muhammad bin Sálman Al Saud a vyzval na posilnenie spolupráce v automobilovom, technologickom, chemickom a banskom priemysle.

Čína súhlasí so zaradením Saudskej Arábie do zoznamu destinácií pre skupinový cestovný ruch a s rozšírením personálnych výmen, ako aj kultúrnych a medziľudských výmen medzi oboma stranami, uviedol Si Ťin-pching a dodal, že Čína bude spolupracovať so Saudskou Arábiou na podpore ďalších úspešných výsledkov spolupráce v oblasti vzdelávania v čínskom jazyku medzi oboma krajinami.

Pokiaľ ide o energetickú politiku, Si Ťin-pching povedal, že Čína posilní komunikáciu a koordináciu v tejto oblasti so Saudskou Arábiou, rozšíri rozsah obchodu so surovou ropou a zrealizuje veľké projekty spolupráce v oblasti energetiky, ako je čínsko-saudský projekt etylénového komplexu Gulei.

Muhammad bin Sálman Al Saud poďakoval Číne za podporu Blízkovýchodnej zelenej iniciatívy a vyzval na posilnenie spolupráce v oblasti čistej energie a ekologického rozvoja.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-08/Xi-Jinping-holds-talks-with-Saudi-Arabia-s-crown-prince-1fBphNwqjg4/index.html

