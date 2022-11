CGTN: Chiny i Wietnam wytyczają kurs stosunków dwustronnych

PEKIN, 2 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Chiny powitały pierwszego przywódcę zagranicznego, który odwiedził ten kraj od chwili zakończenia 20. Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) — Nguyena Phu Tronga, sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu (KPW).

Trong jest pierwszym przywódcą, który 30 października przybędzie do Chin na zaproszenie Xi Jinpinga, sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPCh i prezydenta Chin.

Podczas poniedziałkowych rozmów obaj przywódcy zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań na rzecz promowania strategicznego partnerstwa Chiny-Wietnam w nowej erze i na nowym poziomie.

Wizyta potwierdzająca ugruntowaną przyjaźń

Odnosząc się do faktu, że Trong jest pierwszym zagranicznym przywódcą, z którym Xi spotkał się od zakończenia 20. Narodowego Kongresu KPCh, a także, że jest to pierwsza zagraniczna podróż Tronga od czasu 13. Narodowego Kongresu KPW, Xi oświadczył, że wizyta ta pokazuje, jak wielką rolę obie strony przywiązują do rozwijania stosunków między oboma krajami i partiami.

Xi uhonorował Tronga Orderem Przyjaźni Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) i oświadczył, że order ten jest potwierdzeniem szczerej przyjaźni „towarzyszy i braci" między Chinami i Wietnamem.

Odznaczenie to nadaje się osobom wspierającym modernizację kraju, promującym wymianę między Chinami a resztą świata oraz stojącym na straży pokoju na świecie.

Trong oświadczył, że wypełnił złożoną Xi obietnicę, że Chiny będą celem jego pierwszej wizyty międzynarodowej od ponownego wybrania go na sekretarza generalnego KPW w styczniu 2021 r.

Pić lat temu w listopadzie Xi wybrał Wietnam na miejsce docelowe pierwszej wizyty zagranicznej od zakończenia 19. Narodowego Kongresu KPCh.

Wietnamska Agencja Informacyjna podała, że podróż Tronga wizytą zwrotną, której celem jest „potwierdzeniem spójnej polityki Wietnamu wobec priorytetowego traktowania stosunków z Chinami".

Wizyta wytyczająca kurs stosunków dwustronnych

Obaj przywódcy postanowili kontynuować socjalistyczną modernizację, uspójnić strategie rozwoju oraz promować współpracę w różnych obszarach, między innymi opieki medycznej i zdrowotnej, ekologicznego rozwoju, gospodarki cyfrowej i zmian klimatu.

Xi stwierdził, że utrzymanie właściwego kursu politycznego ma kluczowe znaczenie dla socjalizmu i stosunków Chiny-Wietnam.

Podkreślając, że obie strony powinny skonsolidować podwaliny gospodarki socjalistycznej, Xi stwierdził, że Chiny są gotowe wprowadzić synergię strategii rozwoju z Wietnamem.

Xi oświadczył, że Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) jest priorytetem w chińskiej dyplomacji sąsiedzkiej oraz kluczowym regionem dla wysokiej jakości współpracy Pasa i Szlaku, a ponadto Chiny przywiązują ogromną wagę do roli Wietnamu w strukturach ASEAN.

Trong stwierdził, że Wietnam pragnie rozwijać synergię z planem „Dwa korytarze, jeden gospodarczy krąg" oraz Inicjatywą Pasa i Szlaku (IPSz).

Pomimo skutków pandemii COVID-19 i przewrotów geopolitycznych na świecie, Wietnam jest największym partnerem handlowym Chin spośród wszystkich państw ASEAN oraz szóstym największym na świecie, a wartość dwustronnej wymiany handlowej osiągnęła w 2021 r. 230 miliardów USD.

W lipcu Chiny i Wietnam postanowiły o bardziej zdecydowanym wdrażaniu strategii rozwoju i przyspieszeniu współpracy w ramach IPSz, a także planu „Dwa korytarze, jeden gospodarczy krąg".

Plan „Dwa korytarze, jeden gospodarczy krąg" to inicjatywa, której celem jest rozwinięcie regionalnej współpracy gospodarczej między Chinami i Wietnamem. Obejmuje szereg obszarów położonych w południowej i południowozachodniej części Chin oraz w północnym Wietnamie.

Podczas rozmów Trong podkreślił również, że jego kraj zdecydowanie popiera politykę „jedne Chiny", zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim formom działań separatystycznych prowadzących do „niepodległości Tajwanu" i nie zamierza rozwijać żadnych oficjalnych stosunków z Tajwanem.

Trong oświadczył, że Wietnam nie zezwala żadnemu państwu na zakładanie baz wojskowych na jego terytorium, nie angażuje się w żadne sojusze militarne, nie stosuje siłowych rozwiązań wobec innych państw i nie zawiera sojuszu z żadnym państwem przeciwko innemu krajowi.

Po rozmowach obaj przywódcy podpisali dokumenty o współpracę między partiami politycznymi, współpracę gospodarczą i handlową, w obszarze ochrony środowiska, kultury i turystyki, sprawiedliwości, spraw celnych i wewnętrznych.

