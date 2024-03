CGTN: Chiny intensyfikują reformy i proces otwierania się, przemawiając do międzynarodowych inwestorów

PEKIN, 29 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Uroczyste otwarcie dorocznej konferencji Forum Boao dla Azji (BFA) 2024 miało miejsce w Boao w południowochińskiej prowincji Hainan w czwartek. Przemawiał na niej jeden z najważniejszych chińskich parlamentarzystów, Zhao Leji, który podkreślił potencjał gospodarczy Chin, zaapelował do międzynarodowych inwestorów, wzywając ich do solidarności z Azją i współpracy na rzecz dobrobytu w regionie.

Zhao, przewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, przypomniał, że Chiny podążają ścieżką rozwoju na wysokim poziomie, kontynuując reformy i otwierając się na świat, co jego zdaniem zapewni ogromne możliwości rozwoju dla Azji i świata.

„Inwestycje w Chinach to inwestycje w przyszłość"

Do roku 2024 Chiny wyznaczyły cel wzrostu gospodarczego na poziomie około pięciu procent, a PKB tego kraju wzrósł w ubiegłym roku o 5,2%, co jest jednym z najwyższych wśród głównych gospodarek. Według zeszłorocznych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost PKB o 1 punkt procentowy w Chinach doprowadzi do wzrostu pozostałych rynków azjatyckich o 0,3 punktu procentowego.

Mając na celu przekształcenie swojej gospodarki i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, Chiny intensyfikują prowadzone reformy. Przykładowo, władze Chin zobowiązały się do dalszego ograniczenia listy negatywnej dla inwestycji zagranicznych, usunięcia wszelkich ograniczeń dostępowych dla tego typu inwestycji w sektorze produkcyjnym oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu traktowania przedsiębiorstw międzynarodowych.

Z dniem 22 marca chińskie Ministerstwo Handlu wprowadziło pierwszą negatywną listę dotyczącą transgranicznego handlu w sektorach usług na poziomie krajowym, w ramach której nieuwzględnione na liście gałęzie przemysłu są domyślnie otwarte dla zagranicznych usługodawców na takich samych warunkach jak dla krajowych usługodawców, co stanowi zasadniczy krok w kierunku dalszego otwarcia Chin.

Obiecano również, że przed rokiem 2030 Chiny osiągną szczyt emisji dwutlenku węgla, a przed rokiem 2060 uzyskają neutralność pod tym względem. Jak podają oficjalne dane, całkowita moc zainstalowanych w Chinach systemów słonecznych stanowi niemal połowę mocy zainstalowanej na świecie, liczba nowych pojazdów energetycznych (NEV) zarejestrowanych w Chinach odpowiada za ponad połowę światowej liczby tych pojazdów, a co najmniej 25 procent globalnej ekspansji roślin liściastych od początku XXI wieku pochodzi z Chin. Zhao podkreślił, że oczekuje się, iż ekologiczny i niskoemisyjny rozwój Chin przyczyni się do powstania rynku inwestycji i konsumpcji o wartości 10 bilionów juanów (około 1,4 biliona dolarów) rocznie.

Jednocześnie dynamicznie rozwijają się również nowe czynniki napędzające chińską gospodarkę, wynikające z innowacji technologicznych. Podczas zakończonego niedawno Chińskiego Forum Rozwoju chiński premier Li Qiang poinformował, że wartość dodana chińskich strategicznych branż wschodzących wzrosła z 7,6% PKB 10 lat temu do ponad 13% w ubiegłym roku, skala chińskiej gospodarki cyfrowej przekroczyła 50 bilionów juanów oraz że kraj ten posiada aż 24 ze 100 największych na świecie klastrów innowacji naukowo-technicznych.

„Potencjał chińskiego rynku z ponad 1,4 miliarda konsumentów ulegnie dalszemu odblokowaniu - powiedział Zhao. - Inwestycje w Chinach to inwestycje w przyszłość".

Współpraca jest niezbędna dla osiągnięcia powszechnego dobrobytu

Podczas wspomnianego forum Zhao wyraził również optymizm co do rozwoju Azji, mówiąc, że jest to „najbardziej dynamiczny i obiecujący" region na świecie, ostrzegając zarazem, że protekcjonizm i zimnowojenne nastawienie hamują starania niektórych krajów na rzecz rozwoju i popychają świat w kierunku podziałów i konfrontacji.

Z raportu opublikowanego we wtorek przez BFA Academy wynika, że azjatycka gospodarka utrzyma dynamiczny wzrost w 2024 r., generując 49 proc. światowego PKB, a jej tempo wzrostu ma wynieść 4,5 proc.

Wprawdzie wzrost gospodarczy w Azji może napotkać na trudności związane z globalnym spowolnieniem gospodarczym, konfliktami geopolitycznymi i innymi czynnikami, to jednak pozytywne czynniki, w tym przyspieszona cyfryzacja handlu, ożywienie w turystyce i postępy w regionalnej integracji gospodarczej, takie jak Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze, przyczynią się do nadania nowego impulsu azjatyckiemu handlowi i inwestycjom, przewiduje raport.

Jak podkreślił Zhao, pokój jest podstawowym warunkiem rozwoju Azji w obliczu przeplatających się i złożonych globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Zaapelował do narodów azjatyckich, by pozostały zjednoczone, wspólnie przeciwstawiły się unilateralizmowi i skrajnemu egoizmowi, sprzeciwiły się konfrontacji między różnymi obozami i zapobiegły przekształceniu tego regionu oraz świata w arenę walk geopolitycznych.

Podczas Forum Boao w 2022 r. Chiny zaproponowały Światową Inicjatywę Bezpieczeństwa promującą wizję wspólnego, wszechstronnego, opartego na współpracy i zrównoważonego bezpieczeństwa. Jednocześnie w 2021 r. zaproponowały Światową Inicjatywę na Rzecz Rozwoju, wspierającą globalizację, multilateralizm a także wolny handel, której celem jest dążenie do utworzenia świata sprawiedliwego, równego, otwartego i sprzyjającego włączeniu społecznemu.

„Żaden kraj nie jest w stanie rozwijać się za zamkniętymi drzwiami - powiedział Zhao, dodając: - Musimy sprzeciwiać się protekcjonizmowi handlowemu i wszelkim formom wznoszenia barier, oddzielania lub zrywania łańcuchów dostaw, kierując się raczej wymianą możliwości w zakresie otwierania się i dążeniem do osiągnięcia korzystnych wyników poprzez współpracę".

https://news.cgtn.com/news/2024-03-28/China-deepens-reform-and-opening-up-appeals-to-global-investors-1sl0CI4gKDm/p.html