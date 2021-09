CGTN: Chiny stoją na czele ekologicznego rozwoju i zobowiązują się do rezygnacji z nowych zagranicznych inwestycji w energetykę węglową

PEKIN, 22 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Po podjęciu zobowiązania do osiągnięcia szczytowych wartości emisji CO 2 przed 2030 rokiem i neutralności pod względem emisji CO 2 do 2060 roku, Chiny podjęły kolejny niezwykły i praktyczny krok na drodze do ekologicznego rozwoju.