CGTN : la Chine est en tête du développement écologique et s'engage à ne pas lancer de nouveaux projets de centrales au charbon à l'étranger

Lors du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), qui s'est tenue mardi en vidéoconférence, le président Xi Jinping a annoncé que la Chine intensifiera son soutien aux autres pays en développement dans la promotion des énergies vertes et à faible émission de carbone et ne construira pas de nouveaux projets de centrales au charbon à l'étranger.

Cette annonce n'est pas surprenante mais revêt une grande importance car la Chine a déjà coopéré avec plusieurs pays pour l'« Initiative Ceinture et Route » (BRI) en vue de rendre l'initiative plus écologique.

Initiative de développement mondial

L'élimination progressive des investissements dans le charbon serait prometteuse pour réduire les émissions de carbone, qui constituent une menace pour l'Agenda 2030 du développement durable des Nations unies (ONU), en particulier l'objectif 13 concernant l'action climatique.

Outre la diminution des projets de centrales au charbon, la Chine a promis une aide internationale supplémentaire de 3 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour aider les pays en développement à faire face à la COVID-19 et à promouvoir la reprise économique et sociale.

« Le développement est la clé du bien-être des populations », a déclaré Xi Jinping, ajoutant que les pays doivent travailler ensemble pour orienter le développement mondial vers une nouvelle étape de croissance équilibrée, coordonnée et inclusive.

Beijing a souligné sa volonté de travailler avec la communauté internationale, y compris les États-Unis, pour faire progresser conjointement la gouvernance environnementale mondiale.

Par exemple, grâce à un partenariat conjoint, la Chine a créé la Coalition internationale pour le développement vert de l'« Initiative Ceinture et Route », qui sert de plateforme pour la coopération de l'Initiative Ceinture et Route en matière de développement écologique. Dans le cadre de cette plateforme, la Chine a offert plus de 2 000 possibilités de formation aux responsables, experts et techniciens de la protection de l'environnement de plus de 120 pays participants.

L'adhésion au développement écologique est gravée dans le gouvernement chinois à travers la Constitution et le schéma directeur du développement national comme une civilisation écologique à observer dans tous les développements socio-économiques et les agendas politiques.

Vaincre la COVID-19 reste une tâche majeure

Il ne fait aucun doute que, bien que de nombreux pays soient occupés à tenter de reconstruire leur économie au milieu de cette pandémie, la COVID-19 fait toujours des ravages dans le monde, le nombre de nouveaux cas augmentant chaque jour.

Dans ces circonstances, le président Xi Jinping a appelé à donner la priorité aux personnes et à leur vie, à adopter une approche scientifique de la recherche des origines, à renforcer la réponse mondiale coordonnée à la COVID-19 et à minimiser le risque de transmission transfrontalière du virus.

Notant que la vaccination est une arme puissante contre la COVID-19, il a souligné que la priorité absolue était d'assurer une distribution juste et équitable des vaccins dans le monde.

La Chine a promis de fournir un total de deux milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 dans le monde entier d'ici la fin de l'année et a fait don de 100 millions de doses de vaccin à d'autres pays en développement au cours de cette année, en plus de 100 millions de dollars au COVAX.

La pratique d'un véritable multilatéralisme est essentielle

Qu'il s'agisse d'améliorer la gouvernance environnementale mondiale ou de vaincre la COVID-19, le multilatéralisme est primordial. Cette déclaration a fait partie des points clés de la déclaration de Xi Jinping lors de l'AGNU.

« L'ONU doit porter haut l'étendard du véritable multilatéralisme et servir de plateforme centrale aux pays pour sauvegarder conjointement la sécurité universelle, partager les avancées en matière de développement et tracer la voie de l'avenir du monde », a déclaré Xi Jinping.

Le président chinois a appelé l'ONU à accroître la représentation et la participation des pays en développement dans les affaires internationales et à prendre l'initiative de faire progresser la démocratie et l'État de droit dans les relations internationales.

La Chine, fervente partisane du multilatéralisme

Le président Xi Jinping a également appelé à construire un nouveau type de relations internationales fondées sur le respect mutuel, l'équité, la justice et la coopération gagnant-gagnant, soulignant qu'il fallait rejeter la formation de petits cercles ou les coopérations plutôt unilatérales.

« Le succès d'un pays ne doit pas signifier l'échec d'un autre, et le monde est suffisamment grand pour accueillir le développement et le progrès communs de tous les pays », a-t-il déclaré, ajoutant que les différences et les problèmes entre les pays doivent être traités par le dialogue et la coopération sur la base de l'égalité et du respect mutuel.

En tant que plus grand pays en développement, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et deuxième plus grand contributeur au budget ordinaire de l'ONU et aux évaluations de maintien de la paix, la Chine a toujours soutenu activement le travail des Nations unies, sauvegardé fermement le système international et défendu le multilatéralisme par des actions concrètes.

Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste chinois, la Chine a accueilli une série d'événements internationaux majeurs, notamment le Sommet du G20 à Hangzhou, la 22e réunion des dirigeants économiques de l'APEC, le Forum « Ceinture et Route » pour la coopération internationale, le Sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine, l'Exposition internationale des importations de Chine et la Conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-22/China-leads-green-development-with-another-practical-step-13KX5J87auI/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=BHULIKZcHMg

