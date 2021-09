CGTN: China führt grüne Entwicklung an und verspricht, keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland zu bauen

China wird andere Entwicklungsländer bei der Förderung umweltfreundlicher und kohlenstoffarmer Energien stärker unterstützen und keine neuen Kohlekraftwerksprojekte im Ausland bauen, kündigte Präsident Xi Jinping am Dienstag in der Generaldebatte der 76. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) an.