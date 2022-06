CGTN: Chiny walczą o zachowanie równowagi między dynamiczną kontrolą nad pandemią COVID-19 a wzrostem gospodarczym

Podczas ostatniej wizyty gospodarczej w południowozachodniej prowincji Syczuan prezydent Xi Jinping wezwał do podjęcia działań na rzecz pokonania trudności dla rozwoju gospodarczego i jednocześnie podkreślił, że należy konsekwentnie podtrzymać powszechną dynamiczną politykę zerowej tolerancji dla pandemii COVID-19.

Prezydent Xi, pełniący również funkcję sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh), rozpoczął wizytę w środę i w jej ramach odwiedził miasto Meishan oraz Yibin.

Promowanie rozwoju rolnictwa przyjaznego dla środowiska

Podczas wizyty w wiosce Yongfeng prezydent Xi odniósł się do kwestii promowania modernizacji rolnictwa. W wiosce powstała największa w prowincji pilotażowa baza badań nad nowymi odmianami ryżu wykorzystująca zdobycze przemysłu ryżowego oraz technologii hodowli i produkcji ryżu.

Po uzyskaniu informacji o lokalnych inicjatywach na rzecz doskonalenia wysokiej jakości obszarów rolnych, zintensyfikowania produkcji zbóż i promowania rewitalizacji obszarów rolnych, Xi podkreślił, że należy koniecznie podjąć działania na rzecz upowszechnienia stosowania zdobyczy nowoczesnej nauki i technologii rolnej, a także aktywnego rozwoju rolnictwa ekologicznego, efektywnego i przyjaznego dla środowiska.

„Obywatele Chin niezmiennie wierzą, że przysłowiowa miska ryżu jest ich nieodłącznym prawem" – powiedział i dodał, że należy zagwarantować bezpieczeństwo żywności, zwłaszcza produkcji zbóż.

Ochrona środowiska ekologicznego w dorzeczu rzeki Jangcy

Kolejnym punktem wizyty gospodarskiej prezydenta Xi była ochrona środowiska ekologicznego.

Ochrona środowiska ekologicznego dorzecza rzeki Jangcy jest warunkiem koniecznym dla promowania wysokiej jakości rozwoju Ekonomicznego Pasa Rzeki Jangcy, powiedział Xi podczas wizyty w Danjiangkou, gdzie rzeki Jinsha i Minjiang wpływają do rzeki Jangcy.

Pas Ekonomiczny Rzeki Jangcy obejmuje dziewięć prowincji i dwa okręgi miejskie, które zamieszkuje ponad 40 proc. liczby ludności kraju oraz gdzie prowadzi się znaczną część działalności gospodarczej.

Naczelne władze Chin wezwały do działania na rzecz przekształcenia pasa ekonomicznego w krajowe centrum rozwoju ekologicznego, główną arterię bezproblemowego „podwójnego obiegu" rynku krajowego i międzynarodowego oraz główną siłę napędową dla wysokiej jakości rozwoju gospodarczego.

Gwarantowanie obywatelom normalnego życia i produkcji

Podczas wizyty Xi wezwał również do przedsięwzięcia środków prowadzących do ułatwiania zatrudnienia absolwentów kolegiów, promowania w przedsiębiorstwach innowacji naukowych i technologicznych, a także zwiększenia zdolności kraju do opracowywania niezależnych innowacji.

Prezydent wyraził głębokie zatroskanie o ratowanie i leczenie osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi o natężeniu 6,1 stopnia, które 1 czerwca nawiedziło miasto Ya'an w prowincji Syczuan.

Wezwał władze lokalne do wprowadzenia odpowiednich środków pomocowych dla mieszkańców poszkodowanych przez trzęsienie ziemi, zagwarantowanie codziennych dostaw artykułów pierwszej potrzeby oraz wprowadzenie planów wyjścia z kryzysu i odbudowy.

Odnosząc się do niedawnych powodzi i katastrof geologicznych, które nawiedziły niektóre części Chin, zaapelował o szybkie przygotowanie planów awaryjnych służących ochronie życia ludzkiego i mienia. Zażądał również podejmowania szybkich działań ratunkowych po wystąpieniu katastrof, gwarantujących ograniczenie liczby ofiar i strat materialnych.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-09/Xi-Jinping-inspects-southwestern-Chinese-city-of-Yibin-1aIZLohONTG/index.html

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=0wEOsBK1UnE

SOURCE CGTN