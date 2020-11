CGTN: Chiny wzywają do intensyfikacji działań na rynku krajowym, jednocześnie szukając możliwości za granicą

W oryginale artykuł jest dostępny tutaj .

Wygląda jednak na to, że w długiej perspektywie czasowej Pekin nie zamierza rezygnować z szerokiego otwarcia swoich podwoi. We wtorek prezydent Chin Xi Jinping powiedział uczestnikom 12. szczytu państw BRICS, że Chiny zamierzają bardziej „aktywnie integrować się z rynkiem globalnym". Zamiast się zamykać, Chiny będą witać świat z otwartymi ramionami - stwierdził prezydent Xi.

Skrót BRICS to określenie grupy państw rozwijających się - Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki. Gospodarzem wtorkowego spotkania była Rosja, która w tym roku przewodniczy szczytowi BRICS.

Chiny podwoją swoje wysiłki na rzecz rozwoju popytu krajowego, pogłębienia reform we wszystkich zakresach oraz promocji innowacyjności w dziedzinie nauki i technologii, dając bodziec do rozwoju gospodarczego - dodał prezydent.

„Wzmocnienie obiegu wewnętrznego nie koliduje z polityką Chin dotyczącą otwierania się - zauważył prof. Gao Liankui z prywatnej szkoły biznesu EU Business School w wypowiedzi dla gazety Global Times. - Nowy model rozwoju... został wdrożony w oparciu o plany rozwojowe dla chińskiej gospodarki, które zakładają modernizację przemysłu i rozwój rynku krajowego".

„Wraz z rozwojem technologicznym wśród podmiotów gospodarczych nastąpi zmiana dynamiki w zakresie przewagi konkurencyjnej, co prowadzić będzie do pewnych zmian w obszarze importu. Tą drogą podążają nie tylko Chiny" - dodał prof. Gao w swojej wypowiedzi.

Podczas szczytu krajów BRICS prezydent Xi podkreślił potrzebę solidarności międzynarodowej w walce przeciwko koronawirusowi. „Musimy wznieść się ponad podziały i uprzedzenia, kierując się jednością i racjonalnością, i wypracować optymalne synergie w walce z wirusem" - stwierdził.

Plany Chin dotyczące neutralności węglowej

W trakcie szczytu BRICS prezydent Xi potwierdził plany kraju w zakresie osiągnięcia neutralności węglowej przed rokiem 2060. Zdaniem ekspertów realizacja tego celu będzie wymagać od Pekinu osiągnięcia niemal zerowego poziomu emisji do roku 2050.

Prezydent obiecał, że Chiny planują stopniowe zwiększanie krajowego wkładu na rzecz powstrzymania zmian klimatu (NDC) i dążą do osiągnięcia maksymalnego poziomu emisji dwutlenku węgla do roku 2030. „Możecie być Państwo pewni, że Chiny dotrzymają tej obietnicy".

„Osiągnięcie neutralności węglowej do roku 2060 wymaga ogromnych zmian we wszystkich obszarach działalności społecznej, gospodarczej, energetycznej i technologicznej" - He Jiankun, wiceprzewodniczący krajowej komisji eksperckiej ds. zmian klimatu powiedział Xinhua. Oznacza to, że powszechne zastosowanie znajdą nowe i odnawialne źródła energii.

Według oficjalnych danych, w roku 2018 poziom emisji dwutlenku węgla w Chinach był o 45,8% niższy niż w roku 2005, co oznacza, że krajowi udało się osiągnąć założony cel redukcji emisji z dwuletnim wyprzedzeniem.

Władze krajowe opracowały także sposoby promocji „ekologicznego rozwoju". Już od 2001 r. Chiny zachęcają do handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w siedmiu ze swoich prowincji i miast - w tym w Pekinie i Szanghaju - analizując mechanizmy rynkowe pozwalające kontrolować poziom emisji gazów cieplarnianych.

Chiny są gotowe wywiązać się ze swoich międzynarodowych zobowiązań zgodnych z poziomem rozwoju kraju - powiedział Xi w trakcie wtorkowego szczytu.

Budowanie w ramach BRICS współpracy dotyczącej nowej rewolucji przemysłowej

W odniesieniu do współpracy w ramach BRICS prezydent Xi zauważył, że Chiny są gotowe do podjęcia działań z pozostałymi członkami BRICS w ramach budowania współpracy dotyczącej nowej rewolucji przemysłowej.

W trakcie szczytu chiński prezydent poinformował, że na potrzeby takiej współpracy Chiny planują w szczególności utworzyć centrum innowacyjności w miejscowości Xiamen położonej na południowym wschodzie prowincji Fujian. Według prezydenta, centrum innowacyjności pozwoli na realizację współpracy w obszarach takich jak koordynacja strategii, szkolenie personelu i realizacja inwestycji.

Grupa BRICS utworzona została w roku 2009 w celu budowania sprawiedliwego, demokratycznego i wielobiegunowego porządku światowego, jednocześnie wspierając kształtowanie stabilnego, przewidywalnego i bardziej zróżnicowanego międzynarodowego systemu walutowego.

„BRICS ma w założeniu być odpowiedzią na G7 i inne instytucje zdominowane przez Stany Zjednoczone" - zauważył londyński komentator polityczny Freddie Reidy. - Jej utworzenie zostało zinterpretowane jako potrzeba znalezienia nowej światowej waluty rezerwowej, konsekwentnie prowadząc do natychmiastowego spadku wartości dolara, co pokazało duże znaczenie grupy".

Prezydent Xi wezwał także kraje BRICS do głośnego promowania multilateralizmu, bronienia zasad i założeń Karty ONZ oraz międzynarodowego porządku opartego na prawie międzynarodowym.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że należy zawsze mieć na uwadze dobro ludzi, wzywając także państwa grupy do realizacji wizji wspólnoty opartej na wspólnej przyszłości ludzkości.

Xi powiedział, że obecnie świat zmaga się z jednej strony z najpoważniejszą pandemią ostatniego stulecia i dużymi zmianami, jakie nie miały miejsca na przestrzeni ostatniego wieku - odnosząc się do pandemii COVID-19, która doprowadziła świat do najgorszej recesji od czasów Wielkiego Kryzysu w latach 30 XX wieku.

„Pomimo tego wszystkiego jesteśmy głęboko przekonani, że motyw przewodni naszych czasów - pokój i rozwój - pozostaje aktualny oraz że tendencja w kierunku wielobiegunowości i globalizacji gospodarczej nie może ulec zmianie" - dodał.

