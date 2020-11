CGTN: Chiny wzywają do intensywniejszej współpracy na rzecz globalnego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu po epidemii COVID-19

Pandemia, która dotknęła ponad 57,4 mln osób i przyczyniła się do śmierci ponad 1,3 mln osób na całym świecie, ujawniła istnienie szeregu słabych ogniw w ramach ładu globalnego. Społeczność międzynarodowa zastanawia się, co Grupa G20 może zrobić, aby udoskonalić ten system, powiedział, za pośrednictwem łącza wideo, prezydent Chin Xi Jinping podczas przemówienia na szczycie G20 w Rijadzie.

Xi Jinping stwierdził, że grupa G20, odgrywając niezastąpioną rolę w globalnej walce z COVID-19, powinna stać na straży multilateralizmu, otwartości, włączenia społecznego, wspólnie korzystnej współpracy i dotrzymywać kroku obecnym czasom.

Grupa G20, powołana do życia w 1999 r., jest głównym forum współpracy międzynarodowej w kwestiach finansowych i gospodarczych. W jej skład wchodzi 19 państw - Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Włochy, Japonia, Meksyk, Rosja, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska.

Wsparcie dla krajów rozwijających się

„Powinniśmy utrzymać nasze wsparcie dla krajów rozwijających się i udzielić im pomocy w przezwyciężeniu trudności spowodowanych pandemią" - powiedział Xi pozostałym przywódcom G20, wzywając wiodące światowe gospodarki do dążenia do rozwoju bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Chiny w pełni wdrożyły Inicjatywę Zawieszenia Obsługi Długów (DSSI), jednocześnie pokonując własne utrudnienia, odnotowując łączną kwotę zadłużenia przekraczającą 1,3 mld dolarów.

W kwietniu, grupa G20 uruchomiła DSSI w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb płynnościowych krajów o niskich dochodach, umożliwiając zawieszenie płatności z tytułu obsługi zadłużenia należnego od 1 maja do końca roku wobec krajów najuboższych. Zawieszenie zadłużenia zostanie przedłużone o kolejne sześć miesięcy do 30 czerwca 2021 r., o czym zdecydowali w październiku ministrowie finansów i prezesi banków centralnych państw grupy G20.

Jak niedawno powiedział minister finansów Liu Kun, Chiny uplasowały się na pierwszym miejscu wśród członków G20 pod względem kwot odroczenia długu w ramach DSSI dla najuboższych krajów.

„Chiny zwiększą poziom zawieszenia i umorzenia zobowiązań wobec krajów stojących w obliczu szczególnych trudności i zachęcą swoje instytucje finansowe do udzielania nowego wsparcia finansowego na zasadzie dobrowolności i zgodnie z zasadami rynkowymi" - powiedział Xi w swoim wystąpieniu.

Potwierdził on zaangażowanie Chin w pomoc i wsparcie na rzecz innych krajów rozwijających się poprzez uczynienie ze szczepionek COVID-19 dobra publicznego, które będzie dostępne i przystępne cenowo na całym świecie.

Chiński prezydent wezwał również grupę G20 do promowania wolnego handlu, sprzeciwu wobec unilateralizmu i protekcjonizmu oraz ochrony prawa i przestrzeni do rozwoju krajów rozwijających się.

Podejmowanie globalnych wyzwań

„Musimy zbudować potencjał umożliwiający sprostanie globalnym wyzwaniom - podkreślił Xi. - Najpilniejszym zadaniem w tej chwili jest wsparcie globalnego systemu zdrowia publicznego i opanowanie COVID-19 a także innych chorób zakaźnych".

„Członkowie G20 powinni wspólnie pracować nad zwiększeniem roli Światowej Organizacji Zdrowia i zbudowaniem międzynarodowej wspólnoty zdrowia na rzecz wszystkich ludzi" - powiedział.

Jednocześnie, prezydent wezwał do współpracy międzynarodowej w celu ochrony środowiska, walki ze zmianami klimatu i budowania „czystego i pięknego świata, w którym człowiek i przyroda współistnieją w harmonii".

We wrześniu Chiny ogłosiły, że będą dążyć do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2060 roku. Kraj ten stawia sobie za cel osiągnięcie szczytowych wartości emisji CO2 przed 2030 rokiem.

Zdaniem Prezydenta Xi grupa G20 winna również odegrać wiodącą rolę w promowaniu rozwoju opartego na innowacjach w erze cyfrowej oraz usprawnić globalizację gospodarczą.

Dostrzegając, że pandemia spowodowała gwałtowny rozwój nowych technologii i form działalności gospodarczej, wezwał do podjęcia działań, które przekształcą kryzys w nowe możliwości.

„Mamy okazję pogłębić reformy strukturalne i rozwijać nowe bodźce wzrostu poprzez innowacje naukowe i technologiczne oraz transformację cyfrową" - powiedział.

Wypowiadając się na temat gwałtownej reakcji wobec globalizacji gospodarczej, wezwał do zdecydowanego stawienia czoła wyzwaniom i uczynienia globalizacji „bardziej otwartą, integracyjną, zrównoważoną i korzystną dla wszystkich".

Działania Chin mające na celu ustanowienie nowego paradygmatu rozwoju stwarzają krajom na całym świecie więcej możliwości dzielenia się swoimi osiągnięciami w dążeniu do wysokiej jakości rozwoju gospodarczego, oświadczył Xi innym przywódcom uczestniczącym w szczycie.

Czołowi chińscy przywódcy podjęli strategiczną decyzję o wspieraniu nowego paradygmatu rozwoju, którego podstawą jest obrót wewnętrzny, przy czym obrót wewnętrzny i zewnętrzny wzajemnie się uzupełniają.

„Chiny będą zawsze budowniczym światowego pokoju, krajem przyczyniającym się do globalnego rozwoju i obrońcą międzynarodowego porządku", powiedział Xi. „Możemy niwelować różnice poprzez dialog, rozwiązywać spory w drodze negocjacji i podejmować wspólne starania na rzecz światowego pokoju i rozwoju".

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=bbm3JzjkVTA

SOURCE CGTN