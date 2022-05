CGTN: Chiny wzywają do jedności pomiędzy państwami BRICS z myślą o większym bezpieczeństwie dla wszystkich

W przemówieniu wideo wygłoszonym podczas sesji inauguracyjnej Posiedzenia Ministrów Spraw Zagranicznych Państw BRICS prezydent Chin Xi Jinping powiedział, że w dobie perturbacji i przemian kraje te powinny wprowadzać stabilizację i pozytywną energię w relacjach międzynarodowych.

Przyczynkiem do rozmów była przedłużająca się pandemia COVID-19 i trwający już niemal trzy miesiące konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą.

Xi ostrzega przed próbami zapewnienia sobie bezpieczeństwa kosztem innych

Prezydent Xi zwrócił uwagę na wzrost „czynników niestabilności, niepewności i braku bezpieczeństwa" w międzynarodowym otoczeniu, twierdząc, że państwa należące do BRICS powinny wzmocnić wzajemne zaufanie polityczne i współpracę w obszarze bezpieczeństwa, a także utrzymywać bliskie kontakty i koordynować wspólne działania w zakresie najważniejszych spraw międzynarodowych i regionalnych, wzajemnie dbać o swoje kluczowe interesy, pomagać w rozwiązywaniu problemów oraz respektować swoją suwerenność, bezpieczeństwo i cele rozwojowe.

„Zarówno historia, jak i współczesna rzeczywistość pokazują nam, że próby zapewnienia sobie bezpieczeństwa kosztem innych prowadzą jedynie do kolejnych napięć i zagrożeń" – podkreślił Xi.

„Państwa należące do BRICS, które prezydent Chin określił jako „pozytywną, inspirującą i konstruktywną siłę" w społeczności międzynarodowej, muszą sprzeciwiać się hegemonizmowi i polityce siły, odrzucić zimnowojenną mentalność i wspólnie budować społeczność międzynarodową, w której każdy jest bezpieczny" – dodał Xi.

Xi przypomniał o przedstawionej przez niego w zeszłym miesiącu Globalnej Inicjatywie na rzecz Bezpieczeństwa (Global Security Initiative; GSI), w ramach której realizowana ma być wizja powszechnego, kompleksowego, opartego na współpracy i zrównoważanego bezpieczeństwa, a także prowadzone wspólne działania na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa.

GSI stanowi wezwanie do odrzucenia zimnowojennej mentalności, unilateralizmu, polityki interesów i konfrontacji blokowej, do brania na poważnie uzasadnionych obaw wszystkich państw o swoje bezpieczeństwo, konsekwentnego stosowania zasady bezpieczeństwa niepodzielnego, a także sprzeciwiania się dążeniom do zapewnienia własnego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych.

Przewodnictwo BRIC sprawowane jest rotacyjnie – w tym roku powierzono je Chinom. W Posiedzeniu Ministrów Zagranicznych BRICS, które odbyło się online w ubiegły czwartek, wzięli udział minister ds. relacji międzynarodowych i współpracy RPA Naledi Pandor, minister spraw zagranicznych Brazylii Carlos Franca, minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oraz minister spraw zewnętrznych Indii Subrahmanyam Jaishankar, a przewodniczył mu członek Rady Państwowej i minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi.

Dyplomaci omawiali sprawy związane z Ukrainą i Afganistanem.

Większy „tort" współpracy

Mimo rosnącej niestabilności, niepewności i niebezpieczeństwa „pokój i rozwój niezmiennie stanowią motywy przewodnie naszych czasów, zmianie nie uległy też dążenia wszystkich ludzi ku lepszemu życiu, wciąż też społeczność międzynarodowa realizuje historyczną misję budowania solidarności i obopólnie korzystnej współpracy" – powiedział Xi w swoim przemówieniu.

Jak dodał – kształtowanie rozwoju stanowi wspólne zadanie wschodzących rynków i państw rozwijających się, dlatego wzmacnianie przez nie solidarności i współpracy jeszcze nigdy nie było tak ważne.

Prezydent Chin zaapelował do państw należących do BRICS, aby nawiązywały dialog i wymianę handlową z większą liczbą rynków wschodzących i państw rozwijających się, pogłębiając wzajemne zrozumienie i zaufanie, zacieśniając więzy współpracy i zwiększając zbieżność interesów, tak by „tort" współpracy był większy, a siła postępu jeszcze mocniejsza.

Wang zwrócił uwagę na potrzebę pogłębiania wzajemnie korzystnej współpracy w różnych obszarach, poszukiwania siły w jedności oraz przyjęcia postawy otwartości i włączenia.

Wszystkie strony zobowiązały się do realizacji celów Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, tworzenia korzystniejszych warunków dla ludności państw rozwijających się i działań na rzecz budowania wspólnoty, którą łączy troska o przyszłość ludzkości.

Pięć państw należących do BRICS zajmuje ponad 26% powierzchni lądowej globu, ich mieszkańcy stanowią 42% światowej populacji, a gospodarki odpowiadają za ok. jedną czwartą światowego PKB.

Podczas spotkania dyplomaci wyrazili poparcie dla poszerzania grupy BRICS o kolejne państwa, sygnalizując gotowość do dalszych rozmów na ten temat.

https://news.cgtn.com/news/2022-05-20/China-calls-for-unity-among-BRICS-nations-to-boost-security-for-all-1abP5KQuBgY/index.html

Materiał filmowy – https://www.youtube.com/watch?v=fRDINzX7AGk

SOURCE CGTN