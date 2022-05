CGTN : La Chine appelle à l'unité des pays des BRICS pour renforcer la sécurité pour tous

Lors d'un discours vidéo prononcé à la session d'ouverture de la réunion des ministres des affaires étrangères des BRICS, le président chinois Xi Jinping a déclaré que les pays des BRICS devraient injecter de la stabilité et de l'énergie positive dans les relations internationales dans une période de turbulence et de transformation.

La réunion s'est déroulée au milieu d'une pandémie prolongée de COVID-19 et du conflit Russie-Ukraine, qui dure depuis près de trois mois.

Xi Jinping met en garde contre la recherche de sa propre sécurité au détriment de celle des autres

Notant que les « facteurs d'instabilité, d'incertitude et d'insécurité » augmentent dans la situation internationale, le président Xi Jinping a déclaré que les pays des BRICS devraient renforcer la confiance mutuelle politique et la coopération en matière de sécurité, maintenir une communication et une coordination étroites sur les grandes questions internationales et régionales, tenir compte des intérêts fondamentaux et des préoccupations majeures de chacun, et respecter la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de chacun.

« L'histoire et la réalité nous disent que rechercher sa propre sécurité au détriment de celle des autres ne fera que créer de nouvelles tensions et de nouveaux risques », a souligné Xi.

Les pays des BRICS, qu'il a décrits comme une « force positive, inspirante et constructive » dans la communauté internationale, doivent s'opposer à l'hégémonisme et à la politique de puissance, rejeter la mentalité de la guerre froide et la confrontation des blocs, et travailler ensemble pour construire une communauté mondiale de sécurité pour tous, a-t-il déclaré.

Xi a réitéré l'Initiative de sécurité globale (ISG) qu'il a présentée le mois dernier, qui défend un engagement envers la vision d'une sécurité commune, globale, coopérative et durable et des efforts conjoints pour maintenir la paix et la sécurité mondiales.

La GSI appelle à rejeter la mentalité de la guerre froide, l'unilatéralisme, la politique de groupe et la confrontation entre blocs.

Elle appelle à prendre au sérieux les préoccupations légitimes de tous les pays en matière de sécurité, à défendre le principe de la sécurité indivisible et à s'opposer à la poursuite de sa propre sécurité au détriment de celle des autres.

La Chine assure cette année la présidence tournante des BRICS. Le conseiller d'État et ministre des affaires étrangères chinois Wang Yi a présidé jeudi par liaison vidéo la réunion des ministres des affaires étrangères des BRICS, à laquelle ont participé le ministre sud-africain des relations internationales et de la coopération Naledi Pandor, le ministre brésilien des affaires étrangères Carlos Franca, le ministre russe des affaires étrangères Sergey Lavrov et le ministre indien des affaires extérieures Subrahmanyam Jaishankar.

Les diplomates ont échangé leurs points de vue sur des questions liées à l'Ukraine et à l'Afghanistan.

Agrandir le « gâteau » de la coopération

Malgré la montée de l'instabilité, de l'incertitude et de l'insécurité, « la paix et le développement restent le thème immuable de l'époque, l'aspiration des peuples de tous les pays à une vie meilleure reste inchangée et la mission historique de la communauté internationale de poursuivre la solidarité et la coopération gagnant-gagnant reste inchangée », a déclaré Xi Jinping dans son discours.

Le développement est une tâche commune aux marchés émergents et aux pays en développement, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il est plus que jamais important pour les marchés émergents et les pays en développement de renforcer la solidarité et la coopération.

Il a appelé les pays des BRICS à s'engager dans un dialogue et des échanges avec davantage de marchés émergents et de pays en développement afin d'accroître la compréhension et la confiance mutuelles, de resserrer le lien de coopération et d'approfondir la convergence des intérêts, de manière à rendre le gâteau de la coopération plus grand et la force du progrès plus forte.

Wang a déclaré que toutes les parties devraient approfondir la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines, rechercher la force par l'unité et faire preuve d'ouverture et d'inclusivité.

Toutes les parties ont convenu de mettre pleinement en œuvre l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, de mieux faire bénéficier les populations des pays en développement et de promouvoir la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité.

Les cinq pays des BRICS représentent plus de 26 % de la masse continentale du monde, 42 % de la population mondiale et environ un quart du produit intérieur brut (PIB) mondial.

Les diplomates ont exprimé leur soutien pour faire avancer le processus d'expansion des BRICS et ont indiqué que d'autres discussions auraient lieu sur cette question.

https://news.cgtn.com/news/2022-05-20/China-calls-for-unity-among-BRICS-nations-to-boost-security-for-all-1abP5KQuBgY/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=fRDINzX7AGk

SOURCE CGTN