CGTN: Chiny wzywają Rosję i Ukrainę do rozwiązania problemu na drodze negocjacji

PEKIN, 28 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Sytuacja w Ukrainie uległa w ostatnich dniach drastycznej zmianie, co wywołało ogromne zaniepokojenie społeczności międzynarodowej. U podłoża problemu ukraińskiego leży złożony kontekst historyczny, a obecna sytuacja to wynik oddziaływania wielu skomplikowanych czynników.

W piątek chiński prezydent Xi Jinping odbył ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem rozmowę telefoniczną, podczas której doszło do wymiany poglądów na temat sytuacji w Ukrainie.

Chiński prezydent zadeklarował zdecydowane poparcie dla strony rosyjskiej w rozwiązaniu problemu na drodze negocjacji ze stroną ukraińską.

Konsekwentna postawa Chin wobec problemu ukraińskiego

Podczas piątkowej rozmowy telefonicznej Xi poinformował Putina, że Chiny konsekwentnie podtrzymują swoje stanowisko wobec problemu ukraińskiego.

Xi podkreślił, że Chiny od dawna wykazują poszanowanie dla suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw oraz celów i zasad Karty ONZ.

Ostatnio Chiny ponownie wezwały wszystkie strony zaangażowane w problem ukraiński do okazania powściągliwości oraz powstrzymania się od dalszej eskalacji napięć i wrogich działań, które mogą przyczynić się do rozszerzenia konfliktu.

Jak podkreślił rzecznik chińskiego Ministerstwa Obrony Hua Chunying, Chiny, również na szczeblu regionalnym, od początku wspierają pokój i negocjacje, a także konstruktywne dążenie do poszukiwania pokojowych rozwiązań dla wszelkiego rodzaju konfliktów.

Niezgoda na ideologię zimnej wojny

„Najważniejsze, aby odrzucić sposób myślenia z czasów zimnej wojny, poważnie potraktować i wykazać poszanowanie dla kwestii bezpieczeństwa wszystkich państw oraz wypracować zrównoważony i skuteczny mechanizm gwarancji bezpieczeństwa w Europie na drodze negocjacji" – powiedział w piątek Xi.

Dodał, że Chiny są gotowe podjąć współpracę z pozostałymi członkami społeczności międzynarodowej na rzecz wspierania wspólnego, kompleksowego, opartego na współdziałaniu i zrównoważonego bezpieczeństwa, a także stanowczo bronić międzynarodowego systemu i porządku, na którego straży stoi ONZ i przepisy prawa międzynarodowego.

Podczas przeprowadzonej 16 lutego rozmowy telefonicznej z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem Xi podkreślił, że strony zaangażowane powinny zmierzać w kierunku ugody politycznej, w pełni wykorzystać wszelkie platformy wielostronne i dążyć do kompleksowego rozwiązania problemu ukraińskiego na drodze dialogu i konsultacji.

Podczas rozmowy z Xi Putin zadeklarował gotowość Rosji do przystąpienia do negocjacji z Ukrainą na wysokim szczeblu. Kreml podał również, że Moskwa jest gotowa wysłać do stolicy Białorusi, Mińska, delegację, która odbędzie rozmowy z Ukrainą.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-25/China-calls-on-Russia-Ukraine-to-solve-issue-through-negotiation-17WIP1jPxpS/index.html

