CGTN: Chiny zobowiązują się do większego zaangażowania w proces budowania demokracji ludowej

PEKIN, 15 października 2021 r. /PRNewswire/ -- W czwartek chińskie władze zobowiązały się do utrzymania i wzmocnienia systemu kongresu ludowego i procesu budowania demokracji ludowej.

„Proces budowania w Chinach demokracji ludowej angażuje nie tylko instytucje i procedury, ale wymaga również pełnego zaangażowania i właściwego postępowania. To najbardziej kompleksowy, autentyczny i najskuteczniejszy proces budowania demokracji socjalistycznej" – powiedział chiński prezydent Xi Jinping, pełniący również obowiązki sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej, podczas centralnej konferencji poświęconej pracom nad stworzeniem systemu kongresów ludowych, która odbyła się w Pekinie w ostatnią środę i czwartek.

„System kongresów ludowych to ważny mechanizm instytucjonalny umożliwiający zrealizowanie kompleksowego procesu budowania demokracji ludowej w Chinach" – dodał.

System kongresów ludowych to podstawowy system polityczny Chin, zorganizowana forma sprawowania w państwie władzy przez ludową dyktaturę demokratyczną Chin oraz system sprawowania rządów.

Krajowy Kongres Ludowy (KKL) to najwyższy organ instytucjonalny, za którego pośrednictwem obywatele Chin sprawują w państwie władzę.

Kluczowe gwarancje instytucjonalne

„Od ponad 60 lat, a zwłaszcza w ponad czterdziestoletnim okresie reform i otwarcia, system kongresów ludowych stanowił i stanowi dla obywateli Chin, którym przewodzi KPCh, źródło instytucjonalnych gwarancji ucieleśnienia cudu szybkiego wzrostu gospodarczego i długoterminowej stabilizacji społecznej" – powiedział Xi.

Nazwał system kongresów ludowych największym osiągnięciem w historii systemów politycznych i nowym systemem o ogromnym znaczeniu dla politycznej historii Chin i reszty świata.

„Komitet Centralny KPCh wprowadza nowatorskie teorie i praktyki dotyczące systemu kongresów ludowych począwszy od 18. Krajowego Kongresu KPCh" – powiedział Xi.

Podkreślając, że przewaga instytucjonalna ma zasadnicze znaczenie dla podjęcia przez państwo strategicznych inicjatyw Xi powiedział, że zarówno historia jak i czasy nowożytne dowodzą, że państwo może zyskać stabilność tylko wtedy, gdy zaistnieje w nim stabilny system, a silne państwo tworzy się wyłącznie w oparciu o silny system.

Szczególną uwagę zwrócił na dążenia do pełnego wdrożenia zapisów Konstytucji oraz strzeżenia jej autorytetu i świętości, a także na chiński, socjalistyczny system prawny umożliwiający wdrażanie dobrych praktyk prawnych i promowanie rozwoju oraz gwarantujący właściwą praworządność.

Xi zwrócił również uwagę, że kongresy ludowe powinny właściwie i skutecznie egzekwować nadaną im moc sprawowania kontroli zgodnie z przepisami prawa, a deputowani na kongresy ludowe mają obowiązek w pełni wykonywać spoczywające na nich zobowiązania.

„Podkreślić należy również, że choć kongresy ludowe dysponują pewną swobodą działania, przewodzi im Partia" – powiedział Xi.

Demokracja to nie ozdoba: Xi

Prezydent Xi zauważył, że demokracja to nie ozdobnik, ale narzędzie pokonywania problemów leżących na sercu obywatelom.

Kluczem do demokracji w państwie jest sprawowanie władzy w państwie przez jego obywateli, zagwarantowanie im prawa do głosowania, a co nawet ważniejsze, prawa do współdecydowania, powiedział Xi.

Zaznaczył również, że demokracja zależy też od treści słownych obietnic składanych obywatelom w okresie przedwyborczym oraz od liczby obietnic spełnionych po wyborach.

Zdaniem Xi, oceniając, czy dane państwo jest demokratyczne, należałoby się przyjrzeć, jakie procedury i zasady określono w jego systemie i porządku prawnym. „Co ważniejsze, czy systemy i porządek prawny są właściwie przestrzegane" – powiedział.

Xi wezwał też do skupienia się na tym, czy zasady i procedury sprawowania władzy są demokratyczne i jednocześnie podkreślił, że sedno demokracji tkwi w faktycznym monitorowaniu sprawowanej władzy przez obywateli.

„Jeśli obywatele uaktywniają się tylko podczas głosowania w wyborach, a po nim pozostają bierni, jeśli obywatele słuchają tylko chwytliwych haseł głoszonych podczas kampanii wyborczych, ale nie zabierają głosu po nich, jeśli obywatele liczą się tylko przed wyborami i nie są wysłuchiwani po ich zakończeniu, to nie jest prawdziwa demokracja" – powiedział Xi.

Demokracja to nie przywilej zarezerwowany dla konkretnego państwa: Xi

Prezydent Xi zaznaczył, że demokracja to prawo przysługujące obywatelom wszystkich państw, a nie przywilej zarezerwowany tylko dla jednego z nich.

Demokratyczny charakter państwa, bądź jego brak, powinny oceniać wszyscy obywatele, a nie garstka wybranych, powiedział dodając, że oceniać, czy dane państwo jest demokratyczne czy też nie powinna społeczność międzynarodowa, a nie przekonana o słuszności swoich przekonań mniejszość.

„Jest wiele dróg do osiągnięcia demokracji, nie ma jednego jej modelu, który pasowałby wszystkim" – powiedział Xi.

Przykładanie własnej miary do oceny istniejących na świecie, różnorodnych systemów politycznych i postrzeganie bogatej cywilizacji politycznej ludzkości tylko z jednej perspektywy jest samo w sobie niedemokratyczne, dodał.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-14/Xi-stresses-progress-in-enhancing-whole-process-people-s-democracy-14lSRvccrMQ/index.html

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN