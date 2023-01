CGTN: chiński wzrost gospodarczy napędzi globalne ożywienie gospodarcze w 2023 roku

PEKIN, 5 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- W związku z utrzymującymi się skutkami kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i negatywnymi skutkami sytuacji na Ukrainie, gospodarka światowa, której dynamika spadła, stoi w obliczu niepewności.

Dalsze zaostrzenia podatkowe i monetarne, które mają na celu obniżenie inflacji w wielu krajach, w połączeniu z zakłóceniami łańcucha dostaw i spadkiem produkcji przemysłowej, dodatkowo kładą się cieniem na globalnych perspektywach gospodarczych.

Instytut Finansów Międzynarodowych z siedzibą w Waszyngtonie prognozuje, że globalny wzrost gospodarczy netto będzie niski, ale dodatni. Wyniesie on około 1,2% w 2023 roku, zaś spadek zaufania konsumentów i przedsiębiorstw spowoduje dwuprocentowy spadek średniego rocznego wzrostu PKB w Europie.

W obliczu wielu wyzwań Chiny zdołały utrzymać stabilność swojej gospodarki w czasie pandemii. Były jednym z pierwszych krajów na świecie, w którym nastąpiło otwarcie gospodarki i przedsiębiorstwa wznowiły działalność. Dzięki temu Chiny jako jedyna spośród największych gospodarek świata odnotowały wzrost w roku 2020.

„Chinom udało się zminimalizować wpływ pandemii na swoje łańcuchy dostaw i operacje biznesowe - powiedział profesor Liu Bin z Chińskiego Instytutu Badań Światowej Organizacji Handlu przy Uniwersytecie Międzynarodowego Biznesu i Ekonomii w Pekinie. - Ze względu na istotną rolę Chin w światowym handlu zoptymalizowane środki i ostatnie działania podjęte przez kraj w reakcji na pandemię mogą wprowadzić ożywienie i stanowić impuls dla światowej gospodarki".

Jak podają krajowe organy ds. zdrowia, z dniem 8 stycznia Chiny zniosą wymogi dotyczące kwarantanny dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Decyzja ta stanowi jeden z podjętych w ostatnim czasie kroków na drodze do ponownego otwarcia kraju.

Wyszukiwania popularnych destynacji zagranicznych wzrosły dziesięciokrotnie w ciągu pół godziny od ogłoszenia zniesienia ograniczeń w podróżowaniu. Ponadto wyszukiwania biletów lotniczych i zagranicznych hoteli osiągnęły szczytową wartość w ciągu ostatnich trzech lat, jak wynika z danych chińskiej platformy turystycznej Ctrip.

„Po udoskonaleniu strategii epidemiologicznej rok 2023 przyniesie w Chinach odbicie gospodarcze" - zapewnił Liu w rozmowie z CGTN.

Według Liu tempo odbicia gospodarczego będzie w Chinach szybsze niż na rynkach międzynarodowych, co jest istotne w kontekście zwiększenia zaufania do globalnego ożywienia gospodarczego.

Zagraniczne instytucje finansowe również wyraziły optymizm co do chińskiej gospodarki w związku z optymalizacją przez kraj środków walki z pandemią. Z prognozy przedstawionej przez J.P. Morgan Asset Management wynika, że wzrost chińskiego PKB ma wynieść 5,4% w 2023 roku. Tymczasem według analityków amerykańskiego banku inwestycyjnego Goldman Sachs, ogólne perspektywy gospodarcze są korzystne pomimo wzrostu zachorowań.

Firmy zagraniczne są nadal entuzjastycznie nastawione do inwestycji w Chinach pomimo skutków pandemii, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach kontynentalnych, jak podaje Ministerstwo Handlu, wzrosły o 17,4% rok do roku, do kwoty 168,3 mld dolarów w pierwszych dziesięciu miesiącach poprzedniego roku.

Z raportu opublikowanego we wrześniu 2022 roku przez Amerykańską Izbę Handlową w Południowych Chinach wynikało, że 76% amerykańskich firm deklarowała chęć ponownego inwestowania w Chinach do końca 2022 roku, aby rozszerzyć istniejące operacje.

„Wspólna praca jest kluczem do przyszłości" - powiedział Harley Seyedin, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Południowych Chinach, dodając, że Chiny będą nadal funkcjonować w pokojowy sposób, co przyczyni się do rozwoju na świecie.

Ponadto niemieckie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach kontynentalnych wzrosły o 30,3% rok do roku w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku, a wartość dwustronnych skumulowanych inwestycji przekroczyła 55 mld dolarów, jak wynika z danych chińskiego Ministerstwa Handlu.

Podczas wizyty kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Chinach w listopadzie 2022 roku około 100 niemieckich biznesmenów wyraziło chęć towarzyszenia mu w wizycie, spośród nich wybrano 12 członków zarządu, w tym przedstawicieli takich podmiotów jak Siemens, Merck, Deutsche Bank i BioNTech.

W ostatnich sześciu latach Chiny stanowiły największego partnera handlowego Niemiec, a poprzedni rok przyniósł wzrost niemieckich inwestycji korporacyjnych w Chinach.

We wrześniu 2022 roku niemiecka grupa chemiczna BASF otworzyła zakład w Zhanjiang na zachodnim wybrzeżu w prowincji Guangdong w ramach swojej inwestycji, której łączna wartość do 2030 roku ma wynieść 10 mld euro (10,68 mld dolarów).

Jak deklarują przedstawiciele korporacji, pierwszy zakład będzie produkował 60 tys. ton inżynieryjnych tworzyw sztucznych rocznie dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego.

W październiku firma Volkswagen zapowiedziała, że zainwestuje około 2,4 mld euro (2,6 mld dolarów) w spółkę joint venture w Chinach, aby zwiększyć wydajność zautomatyzowanych układów jezdnych, zaś BMW planuje w listopadzie tego roku zainwestować 10 mld juanów (1,4 mld dolarów) w produkcję baterii do pojazdów elektrycznych w Chinach.

Chiny zachowały atrakcyjność dla inwestorów zagranicznych dzięki nieustannemu rozszerzaniu dostępu do rynku i usprawnianiu procesów realizacji inwestycji zagranicznych. W 2020 roku weszła w życie ustawa o inwestycjach zagranicznych, która ma chronić prawa i interesy zagranicznych inwestorów.

Ustawa nakłada m.in. na rząd obowiązek ustanowienia systemu usług, który zapewni firmom z finansowaniem zagranicznym dostęp do konsultacji i usług, m.in. w zakresie praw, przepisów i informacji o projektach inwestycyjnych.

W pierwszych jedenastu miesiącach 2022 roku handel towarami w Chinach wzrósł o 8,6% rok do roku, osiągając wartość 38,34 bln juanów (7,47 bln dolarów), według danych opublikowanych przez Generalną Administrację Celną.

„Odporność chińskiego eksportu, który obejmuje istotne globalne łańcuchy dostaw, przyczyniła się do poprawy stabilności globalnego łańcucha dostaw" - powiedział Liu. Stwierdził ponadto, że jeśli chodzi o popyt krajowy, ogromny chiński rynek pomoże ustabilizować globalny rynek eksportowy.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-03/China-s-economy-to-drive-global-economic-recovery-and-growth-in-2023-1giqbeLg7Li/index.html

