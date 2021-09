CGTN: Čína je lídrem ekologického rozvoje a zavazuje se, že nebude realizovat nové projekty uhelných elektráren v zahraničí

PEKING, 23. září 2021 /PRNewswire/ -- Poté, co se Čína zavázala, že bude usilovat o dosažení maximálních emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060, učinila další pozoruhodný a praktický krok v úsilí o ekologický rozvoj.

Čína bude více podporovat ostatní rozvojové země při prosazování ekologické a nízkouhlíkové energetiky a nebude stavět nové projekty uhelných elektráren v zahraničí, oznámil v úterý prostřednictvím videa prezident Si Ťin-pching ve všeobecné rozpravě na 76. zasedání Valného shromáždění OSN.