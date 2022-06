CGTN: Čínský národ a děti aneb sazeničky vyrůstají v les

Před dvěma měsíci je ve své řeči při příležitosti sázení stromků v Pekingu přirovnal k „sazeničkám" a vybídl je, aby se i ony podílely na rozvoji své země.

„Jste jako mladé stromky," řekl prezident. „Jednou vyrostete v mohutné stromy a vytvoříte les čínského národa – les, který se zazelená vašimi talenty."

S poukázáním na čínský cíl vybudovat do poloviny století velkolepý a moderní socialistický stát s čínskými rysy jim vzkázal: „Do poloviny století zbývá třicet let. Vám je nyní deset let, a až se jí dočkáte, bude vám čtyřicet. Budete pilíři této země."

Si podpořil děti v cestě za jejich sny

Prezident Si má velmi vřelý vztah k dětem a vždy je povzbuzuje, aby následovaly své sny.

„Lepší život pro děti je naším největším přáním," řekl již v roce 2013 v rámci shromáždění před Dnem dětí.

V roce 2014 při oslavách tohoto svátku s žáky základní školy dětem vzkázal, že jsou budoucností země a nadějí čínského národa.

„Hrdinové se pěstují od mládí. A stejně jako v řece, také v životě pohání každá vlna další vlnu před sebou. Přeji vám, aby se vaše sny a touhy splnily," řekl studentům.

V květnu 2013 Si navštívil školu ve městě Ja-an v okrese Lu-šan jen týdny poté, co její domovskou provincii S'-čchuan na jihozápadě Číny zasáhlo zemětřesení o síle 0,7 stupně Richterovy škály. V provizorní učebně se zde zúčastnil třídní schůzky se žáky a povzbudil je, aby tvrdě pracovali a šli za svými sny.

Jak na jeho slova vzpomíná po devíti letech jedna tehdejší žákyně?

„Seděla jsem v přední řadě a ‚dědeček Si' stál před naší třídou. Usmíval se a ptal se nás, jaké máme v životě sny," vypráví Luo Yunfang. „Pamatuji si, že jsem řekla, že chci být novinářkou, protože mě baví psaní. ‚Dědečka Siho' to velmi potěšilo. Všechny nás pochválil za naši představivost."

Luo, která je nyní studentkou Technické univerzity v Čcheng-tu, si svůj sen skutečně plní.

„Zapojila jsem se do mediálního centra naší školy a napsala pro něj mnoho článků. Krok za krokem se tak vlastně přibližuju ke svému snu," říká.

Ochrana práv dětí v Číně

Již od založení Čínské lidové republiky v roce 1949 věnuje vláda na všech úrovních dětem a mládeži nebývalou péči – od zajištění rovného přístupu ke vzdělání a vysílání učitelů do chudých horských vesnic až po investice do modernizace zařízení ve venkovských oblastech.

Podle bílé knihy, kterou loni v červnu vydala informační kancelář Státní rady, zavedla Čína systém více než 100 zákonů a předpisů, které komplexně chrání práva a zájmy žen a dětí.

Za posledních deset let bylo nově vypracováno nebo novelizováno několik zákonů a nařízení, které ochranu práv a zájmů nezletilých dále posilují. Dvěma hlavními kroky v tomto úsilí jsou revize zákona o ochraně nezletilých, která vstoupila v platnost 1. června 2021, a zákon o podpoře rodinné výchovy zavedený 1. ledna 2022.

Současně Čína zintenzivňuje snahy o snížení nadměrné pracovní zátěže studentů s cílem podpořit jejich zdravý a všestranný rozvoj.

V červenci loňského roku Čína zahájila program „dvojího snížení", který má řešit nadměrnou studijní zátěž žáků základních a středních škol i přepjatou kulturu mimoškolního vzdělávání.

Po zavedení nové politiky se počet offline institucí pro mimoškolní vzdělávání, které nabízejí doučování předmětů ze školních osnov, snížil v celé zemi o 83,8 % a počet online vzdělávacích institucí se snížil o 84,1 %. Ukazují to údaje ministerstva školství.

