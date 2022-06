CGTN: Los niños: de "arbolitos" a "bosque" para la nación china

Hace dos meses, Xi comparó a los niños con "arbolitos" al asistir a una actividad de plantación de árboles en Pekín, animándoles a contribuir al desarrollo del país.

"Sois como arbolitos", dijo. "Acabaréis convirtiéndoos en imponentes árboles en el futuro y formaréis un bosque para la nación china, un bosque de talentos".

Subrayando el objetivo de China de construir un gran país socialista moderno con características chinas para mediados de siglo, dijo: "Tenéis 30 años por delante. Ahora tenéis 10 años y en ese momento tendréis 40 años. Os convertiréis en los pilares del país".

Xi anima a los niños a perseguir sus sueños

Xi ama a los niños y siempre les anima a perseguir sus sueños.

"Una vida mejor para los niños es nuestro mayor deseo", dijo Xi al participar en un acto previo al Día Internacional del Niño en 2013.

Al celebrar la fiesta en 2014 con alumnos de una escuela de primaria, dijo que los niños son el futuro del país y la esperanza de la nación china.

"Los héroes se cultivan desde pequeños. Las olas de atrás impulsan a las de adelante. Espero que viváis con sueños y aspiraciones", dijo a los alumnos.

En mayo de 2013, Xi visitó una escuela en el condado de Lushan de la ciudad de Ya'an, en la provincia suroccidental de China de Sichuan, semanas después de que un terremoto de magnitud 7,0 sacudiera la zona. En un aula prefabricada, asistió a una reunión de clase con los alumnos y les animó a trabajar duro para perseguir sus sueños.

Nueve años después, un antiguo alumno que estaba en el aula recordó las palabras de Xi.

"Estaba sentado en primera fila cuando el abuelo Xi se puso delante de la clase. Con una sonrisa, nos preguntó cuáles eran nuestros sueños", dijo Luo Yunfang. "Recuerdo que mi respuesta fue trabajar como editora porque me encanta escribir. El abuelo Xi estaba muy contento. Nos elogió por nuestra imaginación."

Luo, ahora estudiante de la Universidad Tecnológica de Chengdu, dijo que está haciendo realidad su sueño.

"Me he incorporado al centro de medios de comunicación de nuestra escuela y he escrito muchos artículos. Estoy viviendo mi sueño poco a poco", dijo.

Los esfuerzos de China para proteger los derechos de los niños

Desde la fundación de la República Popular China en 1949, los gobiernos de todos los niveles han prestado una atención sin precedentes a los niños y jóvenes, desde garantizar la igualdad de acceso a la educación y enviar profesores a las aldeas de montaña empobrecidas hasta invertir en la mejora de las instalaciones en las zonas rurales.

El país ha puesto en marcha un sistema legal de más de 100 leyes y reglamentos que protegen ampliamente los derechos e intereses de las mujeres y los niños, según un libro blanco publicado en junio del año pasado por la Oficina de Información del Consejo de Estado.

En la última década se han redactado o modificado varias leyes y reglamentos para reforzar la protección de los derechos e intereses de los menores. Dos medidas importantes son la revisión de la ley de protección de menores, que entró en vigor el 1 de junio de 2021, y la Ley de Promoción de la Educación Familiar, que entró en vigor el 1 de enero de 2022.

Mientras tanto, China está intensificando los esfuerzos para reducir la excesiva carga de trabajo de los estudiantes para promover un desarrollo saludable y completo.

En julio del año pasado, China puso en marcha una política de "doble reducción" para hacer frente a la excesiva carga académica de los estudiantes de primaria y secundaria y a la sobrecarga de las clases particulares fuera del campus.

Tras la aplicación de la nueva política, las instituciones de formación fuera del campus que ofrecen programas de asignaturas curriculares se han reducido en un 83,8% en todo el país, y las instituciones de formación en línea se han reducido en un 84,1%, según datos del Ministerio de Educación.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-02/Children-From-saplings-to-forest-for-Chinese-nation-1ax7cqqppza/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=sYiYAJy3A-o

SOURCE CGTN