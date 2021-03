CGTN: clássicos citados por Xi Jinping: como se esforçar pela excelência na vida?

Persistência, empenho

Ao discursar em um fórum com professores e alunos da Universidade de Pequim, o presidente Xi citou uma frase de um artigo de Liu Zhou das Dinastias do Sul e do Norte (420-589 D.C.):

"Para cavar um poço, você começa com um buraco raso e, finalmente, obtém um abismo."

- Liu Zhou, das Dinastias do Sul e do Norte (420-589 D.C.):

"É uma metáfora de que uma vida valiosa é o resultado de empenhos contínuos", explicou Li Bo, professor da Universidade Normal de Nanjing.

Li disse que ao citar o ditado, Xi tem como objetivo dizer aos jovens que, desde que persevere e persista, você poderá alcançar uma grande carreira e uma vida ilustre.

A juventude e o sonho chinês

O presidente chinês reiterou que o sonho chinês de rejuvenescimento nacional é um sonho da nação e de todos os cidadãos chineses, incluindo os jovens.

Ao responder a uma carta de 34 membros jovens do partido que fazem parte da equipe médica enviada pela Universidade de Pequim para auxiliar na batalha antiepidemia na província de Hubei, Xi disse: "uma nação estará cheia de esperança e um país terá um futuro brilhante quando suas gerações mais jovens tiverem ideais, capacidade e um forte senso de responsabilidade."

Entre esses 42.000 trabalhadores médicos enviados para ajudar a província de Hubei na luta contra a epidemia no ano passado, mais de 12.000 são da geração pós-década de 1990, uma parte significativa da qual são "pós-1995s" e até mesmo "pós-2000s."

A história da juventude na luta contra a COVID-19 é apenas a síntese de como a juventude chinesa da nova era luta por uma China mais evoluída.

Desde os quadros de jovens do partido que lutam na linha de frente para a redução da pobreza até jovem professor que trabalha em montanhas remotas; desde os oficiais de manutenção da paz e soldados que guardam a paz mundial até os bombeiros que sacrificaram suas vidas para apagar incêndios; desde jogadoras de vôlei feminino que venceram a Copa do Mundo com 11 vitórias consecutivas até as jovens que ajudaram a tornar realidade o sonho da China da "corrida para a lua"; os jovens chineses estão usando suas ações para repetir as palavras de Xi:

"Empenhar-se para alcançar o sonho chinês de realizar o grande rejuvenescimento da nação chinesa é uma oportunidade rara em nossa vida. Cada jovem deve valorizar esta grande era e se tornar um lutador na nova era."

https://news.cgtn.com/news/2021-02-28/Classics-quoted-by-Xi-Jinping-How-to-strive-for-excellence-in-life--YfE3CJajhm/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=MqHJbnNI8xY

FONTE CGTN

SOURCE CGTN